Stadionul din Unirea, pe mâna celor de la ACI Cluj?! Cu finanțarea sistată, constructorul ar putea rămâne cu buza umflată

Compania Națională de Investiții a stabilit un câștigător pentru stadionul la standarde UEFA din Unirea. Surse Gazeta de Bistrița spun că punctajul cel mai mare ar fi fost obținut de ACI Cluj, deși pe SEAP încă nu apare numele câștigătorului. Pe acest contract s-au bătut 8 constructori, mulți dintre ei cu state vechi într-ale licitațiilor publice.

Compania Națională de Investiții a decis câștigătorul licitație pentru lucrările stadionului la standarde UEFA din Unirea. Acesta a fost stabilit la finalul lunii trecute, însă încă n-a fost făcut public pe portalul oficial SEAP. Surse Gazeta de Bistrița spun că punctajul cel mai mare a fost obținut de ACI Cluj.

8 asocieri de firme s-au bătut pe acest contract, așa că este greu de crezut că nu va ploua cu contestații, odată ce rezultatul va fi făcut public oficial. În cursă au mai intrat Far Foundation, Tomoroga Construct, Construcții Erbașu, Leviatan Design, MIS Grup, Dimex 2000 Company și Strabag.

Investiția este estimată la aproape 219 milioane de lei fără TVA și presupune construcția unui stadion la standarde UEFA, în Unirea, aproape de TeraPlast Arena. Acesta ar urma să fie compus din sală de sport cu spații de cazare și terenuri de sport exterioare, bază sportivă de tip 1 și pistă de atletism.

Stadionul ar urma să fie destinat în principal disciplinelor fotbal și rugby și va avea un regim de înălțime parter + 2 etaje + etaj tehnic și o capacitate de 12.388 de locuri.

Arena ar urma să aibă tribune acoperite și ar urma să fie dotată cu anexele sportive și tehnice aferente, dotări pentru public, spații VIP, spații pentru alimentație și comerț, spații pentru presă și săli pentru conferințe și activități de protocol, spațiu expozițional, spații administrative, spații de cazare pentru sportivi, spații pentru alte discipline sportive, cu circuit închis și respectiv deschis.

Terenul destinat acestui obiectiv se întinde pe 67.500 de metri pătrați și ar urma să includă și spații verzi, spații pentru circulație auto, pietonală și velo, mobilier urban, grupuri sanitare, spații pentru depozitare și întreținere și chiar locuri de joacă pentru copii.

Licitația gata, finanțarea – în aer!

Cu licitația în sfârșit finalizată, finanțarea acestui obiectiv este în aer. Guvernul Bolojan a decis, luna trecută, să taie finanțarea pentru mai multe stadioane din țară. Printre ele se numără și cel de la Bistrița, care încă n-avea finalizată nici licitația pentru lucrări la data anunțului.

Cseke Attila, Ministrul Dezvoltării, a declarat, luna trecută, că toate stadioanele care nu au fost început sau au un stadiu de realizare de sub 50% vor fi sistate până cel puțin în 1 iulie 2026. Asta înseamnă că lucrările la stadionul de la Bistrița ar putea începe cel mai devreme la mijlocul anului viitor.

O nouă variantă propusă de Ministrul Dezvoltării a fost ca autoritățile locale și județene să sară cu 20% din valoarea investițiilor. Asta ar însemna ca administrația județeană din Bistrița-Năsăud, care este beneficiara investiției, să contribuie cu 43,8 milioane de lei, o sumă imensă chiar și pentru bugetului unui județ.

Perioada de implementare a stadionului era de 96 de luni, din care 6 luni erau rezervate pentru proiectare, 30 pentru execuție și 60 de luni reprezintă perioada de garanție.

În condițiile în care anunțul privind sistarea finanțării s-a făcut înainte de a declara câștigătorul este greu de înțeles de ce Compania Națională de Investiții nu a oprit licitația și a stabilit totuși un câștigător. Rămâne de văzut cum va proceda câștigătorul, care se poate adresa instanței în acest caz.

Având în vedere faptul că în această cursă acerbă pentru contractul de 219 milioane de lei au intrat constructori importanți ne așteptăm la o ploaie de contestații, odată ce va fi publicat oficial câștigătorul.

ACI Cluj a pus mâna și pe construcția stadionului Dinamo, cu finanțarea sistată!

Constructorul clujean a luat practic două lovituri odată cu anunțul făcut de Ministrul Dezvoltării, asta pentru că câștigase și licitația pentru construcția stadionului Dinamo.

ACI Cluj a câștigat licitația pentru noul stadion Dinamo în primăvara, însă lucrările n-au început încă și probabil nici nu vor începe în viitorul apropiat. Costurile stadionului sunt exorbitante, ajungând la 172 de milioane de euro. Termenul de finalizare pentru acest proiect era 2028.

Complexul Dinamo care trebuia să se construiască în „Ștefan cel Mare” urma să cuprindă un stadion cu 25.000 de locuri, cu spații de cazare și de mâncare pentru sportivi și spectatori, săli de antrenament pentru diferite discipline sportive, centru de recuperare și spațiu expozițional.

Pentru ca acest stadion să fie ridicat este necesară demolarea vechiului stadion, care urma să înceapă în această toamnă. Acest termen a fost devansat, cel mai realist fiind martie 2026.

Acestea nu sunt singurele licitații organizate de Compania Națională de Investiții câștigate de ACI Cluj. Tot anul acesta, constructorul clujean a mai câștigat o licitație în valoare de 21,7 milioane de lei pentru un bazin de înot didactic și agrement în comuna Borș, județul Bihor.

Constructorul a pus mâna și pe lucrările suplimentare necesare finalizării stadionului municipal Târgoviște, în valoare de 11,6 milioane de lei. Licitația a fost organizată tot ce Compania Națională de Investiții.

ACI Cluj se ocupă și de proiectarea și execuția unei platforme de staționare a aeronavelor, la Aeroportul Internațional Avram Iancu din Cluj. Valoarea investiției ajunge la 23,4 milioane de lei.

Tot ACI Cluj se ocupă și de construirea căminului studențesc a Universității din Oradea, contract în valoare de 87,4 milioane de lei, licitat tot de Compania Națională de Investiții.

ACI Cluj funcționează de aproape 35 de ani și are aproape 300 de angajați. Constructorul a raportat pentru anul 2024 o cifră de afaceri de 254,7 milioane de lei și un profit de peste 10 milioane de lei. Datoriile ajungeau și ele la 81 de milioane de lei.

În 2023, constructorul a dus-o și mai bine. Raporta o cifră de afaceri de 306,4 milioane de lei și un profit de 28,7 milioane de lei. În 2022, cifra de afaceri ajungea la 222,5 milioane de lei, iar profitul la 8,5 milioane de lei.

În anul 2021, cifra de afaceri era de 112,5 milioane de lei, iar profitul cel puțin modest, ajungând la doar 757.000 de lei. În 2020, an pandemic, cifra de afaceri ajungea la 213,9 milioane de lei, iar profitul la 8,2 milioane de lei.

Cel mai problematic an pare să fi fost 2018, când, deși raporta o cifră de afaceri de aproape 80 de milioane de lei (cea mai mică din ultimul deceniu), raporta pierderi de 8,5 milioane de lei.

Andreea Radu