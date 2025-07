Societatea comercială care exploatează și îmbuteliază „apa cu aur” de la Maieru a fost amendată de Garda de Mediu cu nu mai puțin de 60.000 de lei, pentru că nu avea autorizație de mediu. Se pare că societatea comercială funcționează fără autorizație de mediu de ani buni…

Luna trecută, Garda de Mediu a sancționat cu 60.000 de lei societatea Mebo-Rodna SRL, care exploatează și îmbuteliază „apa cu aur” de la Maieru. Se pare că societatea comercială nu avea autorizație de mediu. Potrivit șefului Gărzii de Mediu, SRL-ul n-avea autorizație de mediu de ani de zile.

Exploatatorul a plătit deja amenda, jumătate din minim, adică 15.000 de lei, minimul fiind de 30.000 de lei. La scurt timp, însă, SRL-ul s-a adresat instanței, cerând să anuleze amenda primită în 13 iunie. Dosarul, înregistrat la final de iunie, se va judeca la Judecătoria Năsăud și nu are deocamdată nici măcar un termen stabilit.

Potrivit portalului APM BN, Mebo-Rodna SRL ar fi avut în plan un proiect care presupunea executarea lucrărilor de explorare geologică pentru apele minerale natural necarbogazoase din perimetrul Maieru – Valea Caselor. A început demersurile în 2018, însă în 2020, APM a respins solicitarea de emitere a acordului de mediu.

APM a solicitat un memoriu de prezentare, dovada achitării taxei de 400 de lei, un certificat de urbanism emis de Primăria Maieru valabil, întrucât cel depus inițial expirase. Pentru că aceste documente n-au fost prezentate, iar taxa de 400 de lei n-a fost achitată, Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud a respins solicitarea de emitere a acordului de mediu pentru acest proiect.

MEBO-RODNA îmbuteliază „apa cu aur” de un deceniu

Societatea respectivă exploatează de un deceniu apa cu aur de la Maieru. Calitatea acesteia, precum și prezența aurului coloidal și a ionilor de argint, sunt confirmate de Institutul Frezenius din Germania.

MEBO Rodna deține terenul unde izvorul apare la suprafață și are o licență de exploatare. În prima fază, firma a îmbuteliat și exportat apa în farmacii din Austria și Germania. În străinătate, apa este găsită sub denumirea de Wolfsgold. Din 2024, investitorii s-au concentrat și pe acapararea pieței românești. La noi în țară, apa se găsește sub denumirea de D`ORA.

Aceasta se vinde inclusiv la abonament. Pachetul „Luna de aur” oferă 40 de litri de apă, la prețul de 136 de lei. La prima livrare, cumpărătorul primește în plus 10 litri. Dacă mai recomandă pachetul unui prieten, mai primește 10 litri la prima livrare către noul comparator.

Un bax de 12 PET-uri de 780 de mililitri costă aproape 90 de lei, iar cei care îl achiziționează primesc o sticlă de suc cadou. Apa este îmbuteliată și în sticle de un litru sau 330 de mililitri, la sticlă sau PET. De asemenea, există posibilitatea achiziționării sticlelor de doi litri sau a bidoanelor de 5 litri și chiar a bidoanelor de 15 litri, care pot fi atașate la robineți.

Mebo-Rodna SRL a fost înființată în anul 2001 și a avut maxim 10 angajați în toată istoria sa. Pentru anul 2004, SRL-ul a raportat 4 angajați. Cifra de afaceri era anul trecut de 867.000 de lei, cea mai mare de la înființare, iar profitul de doar 16.190 de lei. Datoriile ajungeau la 634.000 de lei.

Cu un an înainte, în 2023, firma raporta o cifră de afaceri de 700.000 de lei și un profit de doar 9.500 de lei. Datoriile erau la fel de mari. În 2022, cifra de afaceri abia se apropia de 300.000 de lei, iar profitul era de doar 2.300 de lei. În 2021, deși cifra de afaceri era de doar 158.632 de lei, profitul ajungea la 42.000 de lei.

Cel mai mare profit a fost înregistrat în 2020, când cifra de afaceri ajungea la 106.525 de lei, iar profitul la 73.433 de lei. Datoriile au însoțit firma încă de la înființare, iar de un deceniu n-au scăzut sub 500.000 de lei.

Investitorii sunt din zona Lugoj și ar fi venit în Bistrița-Năsăud în căutarea marmurei din Munții Rodnei, pe care ar fi vrut să o exploateze. Au achiziționat o bucată de pământ fix unde iese la suprafață izvorul apei cu aur. Au trimis apa la analize și au început s-o îmbutelieze.

Investitorul ar fi ales să se concentreze pe Germania și Austria ca piețe de desfacere, tocmai din cauza numeroaselor avize și autorizații cerute în România. Se pare că în cele din urmă a ajuns să o comercializeze și în țara noastră.

Ar ajuta la tratarea cancerului și ar preveni îmbătrânirea

Beneficiile acestei ape sunt susținute de un medic din Dej, Cornel Merlaș, medic primar chirurgie generală, specialist ATI cu competențe pe ecografie generală și endoscopie digestivă. Este cunoscut mai mult pentru metodele neconvenționale de tratament, precum magnetoterapia, laserterapia sau acupunctura.

Medicul Cornel Merlaș, singurul girat pe site-ul brandului de apă, susține că a făcut chiar el cercetări în perioada 2008-2013, verificând „în timp real” influența acestei ape asupra membranelor celulare, mitocondriilor, cromozomilor sau a ADN-ului.

„Cercetările efectuate de către noi au vizat țesuturi, organe, întregul organism. În răstimpul perioadei 2008-2013 au fost trecuți prin acest filtru mii de pacienți, cu vârste diferite, cu o paletă foarte largă a constelației stărilor lor patologice, ceea ce ne-a dat posibilitatea de a lua măsuri eficiente alături de informațiile cunoscute din literatura existentă, cu efecte biologice deosebit de benefice pentru redobândirea stării de sănătate corespunzătoare și în consecință la obținerea unui confort de viață mai bun. Un procent mare dintre pacienții noștri utilizează doar apa cu aur coloidal, renunțând la multe medicamente ce sunt însoțite de efecte secundare nedorite”, susține dr. Cornel Merlaș, opinia sa fiind publicată pe site-ul oficial al brandului D`ORA.

Argintul coloidal conținut de această apă ar fi ideal pentru infecțiile bacteriene rezistente la medicamente și greu de tratat. Ar fi eficient și în lupta împotriva virusurilor, bacteriilor, paraziților sau a ciupercilor microscopice. Ar fi bun și pentru răceala sau chiar sinuzită sau îngrijirea pielii, pentru tratarea arsurilor, aftelor, psoriazisului sau a eczemelor.

Aurul coloidal ar combate oboseala cronică, ar ajuta în adicția de alcool, droguri, cafeină sau nicotine. Ar avea efecte asupra activității inimii, a sistemului circulator, sangvin și limfatic și ar acționa asupra procesului de proliferare a celulelor canceroase.

Autoritățile locale din Maieru au adus această apă și în centrul comunei, de unde se poate servi oricine dorește să o consume, în mod gratuit. Primarul comunei Maieru, Vasile Borș spune că vin oameni din toată țara și iau apă cu aur, iar mulți localnici consumă de ani de zile exclusiv apă de acolo.

Andreea Radu