Surse politice au confirmat pentru redacția noastră că Diana Iovanovici-Șoșoacă, lidera partidului S.O.S. România și fostă membră controversată a AUR, se află în pragul unei excluderi din propriul partid.

Potrivit informațiilor obținute din interiorul partidului, o ședință internă cu miză majoră este programată pentru mâine, iar pe ordinea de zi se află excluderea definitivă a senatoarei din formațiunea pe care ea însăși a fondat-o și condus-o.

Care este motivul oficial?

„Nerespectarea statutului partidului” – o formulare vagă, dar des folosită în partidele politice atunci când se evită discuțiile despre conflicte interne sau posibile jocuri de culise. Sursele noastre spun că decizia este deja luată în linii mari, iar ședința de mâine va avea mai degrabă rolul unei formalități.

Momentul vine într-un context politic tulbure, în care S.O.S. România încearcă să se poziționeze ca o alternativă suveranistă, dar fără a mai fi dominată de retorica explozivă a liderului său fondator.

Dacă această excludere va avea loc, ar marca unul dintre cele mai ironice episoade din politica românească recentă: Șoșoacă, dată afară din AUR, escortată afară din Parlamentul European, dată afară și din propriul său partid.

Traseul anevoios al eurodeputatei

Parcursul politic al Dianei Șoșoacă a fost presărat cu scandaluri, fracturi și ieșiri publice controversate, dar și cu o abilitate remarcabilă de a-și păstra vizibilitatea în spațiul public, indiferent de context.

În ianuarie 2021, Șoșoacă a fost exclusă din AUR, formațiunea condusă de George Simion, pe motiv că ar fi „prejudiciat imaginea partidului” și ar fi avut un comportament imposibil de gestionat în interiorul grupului parlamentar. Iar acum, potrivit surselor noastre, ar urma să fie dată afară și din S.O.S. România, partidul pe care l-a înființat ca rampă de relansare politică după ruptura cu AUR.

Pe lângă excluderile din partide și escortarea în afara incintei Parlamentului European, Diana Șoșoacă a fost și oprită din a candida la alegerile prezidențiale, în urma unei decizii a Curții Constituționale a României (CCR), care a invalidat dosarul său de candidatură.

Hotărârea a cinci judecători de la Curtea Constituțională a României de a respinge candidatura la președinție a Dianei Șoșoacă a stârnit multe controverse. Judecătorii invocaseră atunci pozițiile nedemocratice și anti-occidentale ale senatoarei.

