Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a afirmat că, atunci când în Bucureşti sunt „vreo şapte spitale” fără autorizaţie de construire, acest lucru mai ţine de tensiunea electorală şi nici de prim-ministru. „Asta ţine de a-ţi face treaba sau nu, chiar dacă vrei să fii preşedinte, în primul rând fă-ţi treaba de primar”, a adăugat el.

Sorin Grindeanu a afirmat, marţi, într-o conferinţă de presă, că dacă ar fi stat loturile de autostradă fără autorizaţii de construcţie, era acuzat că nu îşi face treaba.

„Am văzut aseară (în dezbaterea electorală de la Digi 24 – n.r.) că sunt vreo şapte spitale în Bucureşti care stau după autorizaţii de construcţie. Sincer, dacă ar sta loturile mele de autostradă şi ale noastre după autorizaţii de construcţie, în primul rând voi aţi sări pe mine că nu mi-aş face treaba. Când ai şapte spitale în Bucureşti, când stă acel corp pentru copiii bolnavi de cancer fără autorizaţie, nu vă suparaţi pe mine, asta nu mai ţine de tensiunea electorală, nu mai ţine nici de prim-ministru, nu mai ţine de nimeni. Asta ţine de a-ţi face treaba sau nu, chiar dacă vrei să fii preşedinte, în primul rând fă-ţi treaba de primar. Asta am văzut aseară şi nu am ştiut. Vă spun foare sincer că nu am ştiut că şapte spitale în Bucureşti sunt blocate şi sunt autorizaţii de construcţie. Asta spune multe”, a declarat Sorin Grindeanu.

„Nu puteţi pune semnul egal între spitale şi complexele «mafiei imobiliare»”, afirma Rogobete, acuzându-l pe primarul general că blochează tot „în sistem pauşal”. De asemenea, Rogobete îl acuza pe Nicuşor Dan că are ”un contra-palmares care ar împiedica orice om normal să candideze la Preşedinţie”.