Un proaspăt antreprenor critică dur sistemul e-factura: „ANAF a avut o reacție vehementă!” Alex Tocilescu, scriitor și publicist, care recent a înființat o firmă, observă dificultățile semnificative ale sistemului e-factura. Tocilescu a relatat detaliat întreaga sa experiență în relația cu autoritățile statului de la înființarea companiei sale.



„Io pân mai sau iunie mi-am făcut firmă, am dat niște bani la niște oameni să se ocupe de acte, s-a rezolvat repede, după aia a venit statul și a zis „vai ce firmă frumoasă ai, hai să-ți cresc impozitele”, ceea ce e ok, plm, trebe să trăiască și statul din ceva”, își începe Tocilescu povestea pe Facebook.

„După aia, statul a venit din nou și a zis „da’ nu-ți faci tu semnătură electronică ca să semnezi facturile cu ea și să le încarci pe e-factura să te putem controla și prinde dacă ne furi?”. Mă rog, io nu fur statul, că cred că e prea multă bătaie de cap, da’ sigur, hai să-mi fac semnătură electronică.

Asta funcționează așa: există câteva firme care oferă semnătura electronică. Cea mai mare e C, pe locul doi e D. Am intrat pe site-ul C, le-am dat informațiile de care aveau nevoie, după aia site-ul a zis „stai puțin să procesez” și am stat două ore și n-a procesat nimic, așa că am mai băgat o dată informațiile și site-ul a zis din nou „stai puțin să procesez”, și de data asta am așteptat trei ore, după care mi-am dat seama că site-ul picase și nu procesa nimic, doar făcea mișto de mine. M-am mâhnit și mi-am băgat picioarele în firma C și am intrat pe site-ul firmei D, care nu era picat, și mi-am făcut acolo semnătura electronică. Nervos fiind, n-am mai stat să verific dacă semnătura electronică (cu token, cum trebuie) funcționează pe Mac; când am primit tokenul, l-am băgat în Mac și mi-am dat seama că, fiind făcut de firma unor securiști, nu funcționează, eu prost, dar totodată eu și deștept, că mai am un laptop cu Windows și am băgat tokenul în el. Tokenul a zis „pune mâna și instalează doo programe ca să funcționez”, le-am instalat, după aia programele au zis „mai instalează două programe te rog”, am mai instalat doo programe, după aia n-a mers nimic, așa că am reinstalat alea patru programe și laptopul a zis „gata, merge tokenul” și m-am bucurat mult și m-am dus să mă culc, că era patru dimineața.

A doua zi m-am trezit devreme și am intrat pe site-ul ANAF să-mi fac spațiu virtual. Site-ul foarte smart, m-a întrebat cum mă cheamă, care e CNPul, seria de buletin, numărul de telefon, adresa de mail. După care a zis „încarcă aici ceva”.

M-am uitat împrejur, ce dracu’ să încarc, mai jos scria „descarcă de aici ceva”, am descărcat ceva, site-ul a zis „nu merge descărcarea te rog așteaptă te rog așteaptă te rog așteaptă te rog așteaptă”, după care n-a mai zis nimic, dar descărcarea tot nu mergea. Am băut o cafea, am mai încercat o dată, nimic, încă o dată, tot nimic, după care m-am uitat pe instrucțiunile site-ului, care ziceau „trebuie să descarci ceva și să încarci ceva”, dar nu-mi ziceau și ce. M-am lăsat păgubaș și mi-am văzut de viață și m-am reapucat de chestia asta a doua zi, când site-ul a zis „uite un formular!”, dar nu era nimic acolo și m-am enervat și am căutat alte instrucțiuni. Am găsit în cele din urmă o înregistrare video făcută în stilul și la calitatea unui homemade porn din anul 2000. N-am înțeles mare lucru, așa că am început să caut informațiile pe Google. Apoi pe forumuri. Punând cap la cap tot ce aflasem, am reușit să downloadez formularul, ba chiar să-l și semnez cu semnătura electronică și să-l încarc la loc pe site-ul ANAF, doar că nu mergea, așa că am mai citit niște Google și am aflat că trebuia să fie contrasemnat de firma D, zis și făcut, l-am încărcat din nou, site-ul ANAF a zis „mersi, merge, bravo!” și a mai zis să-i dau niște acte doveditoare că firma mea e a mea, deși evident că statul are informația asta, că doar prin el mi-am făcut firma. Cum site-ul ANAF nu îmi zicea și cum să dovedesc asta, am pus acolo vraiște toate actele pe care le am, și în cele din urmă site-ul a zis „ajunge, ne-ai informat destul, te contactăm noi când e gata spațiul privat virtual, pupi pa”. De atunci au trecut vreo patru zile, ieri m-am impacientat și am intrat pe site să văd ce pot face, poate scrie acolo când e gata, ciuciu, nu scrie nimic, așa că mi-am zis că poate am greșit cu ceva undeva și am repetat încă o dată procedurile anterioare, descarcă, încarcă, pune actele acolo, și după aia ANAF a țipat la mine C*E EJ PROST AI FĂCUT DEJA O DATĂ CEREREA ASTA NU MĂ MAI FE LA CAP ȚI-AM ZIS CĂ-ȚI ZIC EU CÂND E GATA PLEACĂ DRACU DE-AICI CĂ MĂ ȘI ENERVEZ ACUM și am ieșit repede de pe pagină și acum aștept cuminte să-mi deschidă ăia spațiul privat virtual ca să pot face doo facturi pe care nu pot să le fac altfel, și stau pe canapea și dau refresh la mail și beau cafeluță, că ce altceva să și fac”, a arătat Tocilescu, pe pagina sa de Facebook.