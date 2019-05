SENTINȚĂ DEFINITIVĂ în dosarul Simion Baciu! CA Cluj a menținut condamnările cu suspendare date de instanța de fond

Curtea de Apel Cluj a pronunțat, la finele lunii aprilie, sentința în dosarul instrumentat de DNA, în care au fost judecați fostul polițist de la Serviciul Permise Auto, comisarul șef Simion Baciu, agentul șef principal Claudiu Lup – încă angajat al aceluiași serviciu, Ilie Vartolomei, Gheorghe Rus și Vasile Scurtu, toți cei cinci fiind acuzați de fapte de corupție.

În proporție foarte mare, instanța clujeană a menținut pedepsele pronunțate de tribunalul bistrițean, cu excepția condamnării lui Ilie Vartolomei, căruia i-a fost redusă pedeapsa cu două luni.

Pe 24 aprilie, magistrații de la Curtea de Apel Cluj, care au judecat apelul formulat în dosarul în care inculpat principal a fost comisarul șef Simion Baciu, fost angajat al Serviciului Permise Auto Bistrița-Năsăud, au pronunțat sentința definitivă. Concret, condamnările au rămas aceleași ca și la Bistrița, mai puțin cea a lui Ilie Vartolomei.

I-au redus cu două luni pedeapsa lui Vartolomei! Restul au rămas la fel

Astfel, atât la Tribunalul Bistrița, cât și la Curtea de Apel Cluj, Simion Baciu a primit, pentru luare de mită, o pedeapsă de 2 ani şi 4 luni închisoare, cu suspendare sub supraveghere pe o durată de 3 ani, dar și să presteze 65 de zile de muncă în folosul comunității în cadrul Primăriei Bistrița sau a Primăriei Livezile.

În același timp, instanța l-a achitat pe Simion Baciu pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu.

Pentru complicitate la dare de mită, Claudiu Lup a primit o condamnare de 1 an și 10 luni de închisoare cu suspendare, sub supraveghere pe o perioadă de 3 ani. Ca și Baciu, Lup va trebui să presteze muncă în folosul comunității tot pe o perioadă de 65 de zile. În același timp, Lup a fost achitat pentru învinuirea de instigare la abuz în serviciu.

Ilie Vartolomei a fost condamnat în final la 3 ani de închisoare cu suspendare, pentru dare de mită și trafic de influenţă, iar pentru instigare la abuz în serviciu a fost achitat. Acesta va trebui să presteze 120 de zile de muncă în folosul comunității, la Primăria Parva sau la cea din Rebra.

Gheorghe Rus a primit 1 an și 8 luni de închisoare cu suspendare, în schimb fiind obligat să presteze timp de 60 de zile muncă în folosul comunității, în timp ce Vasile Scurtu a fost condamnat la 1 an și 6 luni de închisoare cu suspendare, dar pentru 60 de zile trebui și el să presteze muncă în folosul comunității.

“În baza art. 421 pct. 2 lit. a C.proc.pen. admite apelul declarat de către Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Cluj împotriva sentinţei penale nr. 60/F/25.05.2018 a Tribunalului Bistriţa Năsăud, pe care o desfiinţează în latura penală în privinţa inculpaţilor Baciu Simion, Lup Petru Claudiu şi Vartolomei Ilie, şi judecând în această limită:

a. Menţine în totalitate dispoziţiile din sentinţa penală nr. 60/F/25.05.2018 a Tribunalului Bistriţa Năsăud în privinţa încadrării juridice a faptelor inculpaţilor Baciu Simion, Lup Petru Claudiu şi Vartolomei Ilie, a pedepselor aplicate şi a modalităţii de individualizare a sancţiunilor, a soluţiei de achitare pentru infracţiunile de abuz/instigare la abuz în serviciu, iar în baza art. 93 alin. 2 lit. d C.pen. impune inculpaţilor Baciu Simion șiLup Petru Claudiu să nu părăsească teritoriul României, fără acordul instanţei.

b. Menţine dispoziţiile de condamnare a inculpatului Vartolomei Ilie dispuse prin sentinţa penală atacată pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită prev. de art. 290 alin.1 C.p. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000, art. 35 alin.1 C.p. (2 acte materiale) cu reţinerea art.75 alin. 2 lit.b C.p. la pedeapsa de 2 ani închisoare alături de care se va executa pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit.a,b C.p. pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

Menţine dispoziţiile de condamnare a aceluiaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă prev. de art. 291 alin.1 C.p. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi art. 35 alin.1 C.p. (2 acte materiale) cu reţinerea art.75 alin. 2 lit.b C.p. la pedeapsa de 2 ani şi 2 luni închisoare alături de care se va executa pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit.a,b C.p. pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

Menţine dispoziţia de achitare a aceluiaşi inculpat pentru instigare la abuz în serviciu prev. de art. 47 C.p. rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.1 C.p.

Constată că faptele pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului au fost comise în concurs real de infracţiuni şi în temeiul art.38 al.1,2 C.p. rap. la art.39 lit.bC.penal, art. 45 alin.3 lit.a C.p., dispune contopirea pedepselor aplicate în pedeapsa principală cea mai grea de 2 ani şi 2 luni închisoare, sporită cu o treime din cuantumul celeilalte pedepse principale (8 luni închisoare), rezultând pedeapsa finală de 2 ani şi 10 luni închisoare alături de care se va executa pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit.a,b C.p. pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

Face aplicarea art. 65 alin.1 rap. la art. 66 alin.1 lit.a,b C.p.

Menţine în privinţa acestui inculpat dispoziţiile privind suspendarea pedepsei sub supraveghere prev. de art. 91 şi art. 93 Cod penal, precum şi toate celelalte dispoziţii care nu contravin prezentei decizii.

Menţine restul dispoziţiilor sentinţei apelate.

Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

II. În baza art. 421 pct. 1 lit. b C.proc.pen., respinge, ca nefondate apelurile declarate de către apelanţii – inculpaţi Baciu Simion, Lup Petru Claudiu şi Vartolomei Ilie,Rus Gheorghe şi Scurtu Vasile împotriva sentinţei penale nr. 60/F/25.05.2018 a Tribunalului Bistriţa Năsăud. (…)

Obligă apelanţii să achite în favoarea statului suma de câte 600 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 24 aprilie 2019”, este sentința pronunțată de judecătorii clujeni.

Anchetat de DNA din 2016

În martie 2016, comisarul șef Simion Baciu era acuzat de procurorii DNA Cluj de luare de mită în formă continuată şi abuz în serviciu și a fost pus sub control judiciar. În același dosar, Claudiu Lup a fost de complicitate la dare de mită şi instigare la abuz în serviciu, în timp ce Ilie Vartolomei, cel care, conform procurorilor, trăgea sforile la Permise, a fost acuzat de dare de mită în formă continuată, instigare la abuz în serviciu şi trafic de influenţă în formă continuată.

Atât Gheorghe Rus, ginerele lui Ilie Vartolomei, cât și Vasile Scurtu au fost acuzați și ei de procurorii DNA, de dare de mită.

Conform anchetatorilor, în perioada mai – octombrie 2015, Simion Baciu, în calitate de ofiţer de poliţie în cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Bistriţa Năsăud, a pretins şi primit, cu ajutorul lui Petru Claudiu Lup, de la mai multe persoane, foloase necuvenite printre care bani şi material lemnos, totalizând peste 1.000 lei. Ăsta, da dosar pentru DNA!

De la Vartolomei s-a ajuns și la Baciu

Relația lui Simion Baciu cu Claudiu Lup a fost se pare una cu bucluc și l-a dus pe comisarul șef direct în mâinile procurorilor.

Din anchetă a reieșit că practic, agentul șef principal de poliție Claudiu Lup a fost legătura lui Baciu cu „exteriorul”, el fiind cel care a pus o vorbă bună pe lângă superiorul său pentru o candidată care era lipsită de orice talent pentru a conduce o maşină, dar şi în cazul altor candidaţi. Totodată, Lup îi transmitea mita lui Baciu.

Ilie Vartolomeise ocupa, potrivit procurorilor, de remiterea mitei către Baciu şi Lup pe care o dădeau cei care îşi doreau musai permisul de conducere chiar dacă nu îl meritau.

Vartolomei a fost „agăţat” de un investigator sub acoperire (același care apare și în dosarul lui Claudiu Lup, aflat acum pe rolul Tribunalului Bistrița-Năsăud) care s-a recomandat a fi nepotul unui personaj potent, şi care îşi dorea vezi-Doamne să obţină musai permisul de conducere. Pentru acest lucru, Vartolomei i-ar fi cerut 200 de euro, pe care i-a primit în două tranşe – 400 lei, cu trei zile înainte de susţinerea probei practice, iar alţi 500 lei în ziua probei. În aceeaşi zi în care candidatul, de fapt investigatorul sub acoperire, i-a dat lui Vartolomei cea de a doua tranşă de bani, acesta din urmă i-a sugerat faptul că îi poate rezolva şi promovarea altor probe de traseu, pentru obţinerea categoriilor C, respectiv C+E ale permisului de conducere, fără să mai urmeze cursurile şcolii de şoferi pentru aceste categorii, dar pentru asta va trebui să scoată din buzunar alţi 300 de euro.

Atât Claudiu Lup, cât şi Ilie Vartolomei au căzut în plasa procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud mult mai repede, în octombrie 2015, când Valea Someşului a fost răvăşită de o serie de percheziţii axate în special pe infracţiuni silvice. Din acest dosar s-au disjuns alte cauze, printre acestea fiind și cea care a fost declinată în favoarea DNA, fiind vorba în speță de comisarul șef Simion Baciu. O altă cauză a rămas în sarcina procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, iar “eroii principali” au fost tot Claudiu Lup și Ilie Vartolomei, care au fost trimiși în judecată în vara anului 2016, pentru luare, respectiv dare de mită.

A promovat nemeritat candidați

Printre cei favorizaţi de comisarul şef Simion Baciu se numără şi Gheorghe Rus, coinculpat în acest dosar. Potrivit procurorilor, Rus ar fi promovat nemeritat proba practică pentru obţinerea permisului auto.

În schimbul promovării la examen, Rus i-ar fi dat şpagă lui Baciu două camionete cu lemne de foc, procurate ilegal. Una dintre camionete a fost condusă chiar de Gheorghe Rus, iar cea de a doua l-a avut la volan pe Ilie Vartolomei, în timp ce pe post de protector până la locuinţa lui Baciu, a fost pe Claudiu Lup.

Anchetatorii au susținut că Rus şi-a luat permisul pentru categoria C în luna februarie 2015, examinator la proba practică fiind Mihai Capotă. Culmea este că în acest punct nu au fost probleme. Trei luni mai târziu însă, Rus a vrut să îşi ia permisul şi pentru categoria CE, proba practică fiind susţinută cu Baciu, care l-a admis cu 11 puncte penalizare, pentru greşeli la pornirea din rampă şi pentru neîncadrarea în ritmul impus de ceilalţi participanţi la trafic.

Deşi procurorii susţin că Baciu l-ar fi favorizat pe Rus, acesta din urmă a aflat abia în ziua susţinerii probei practice cine este poliţistul care îl va examina, aspect care reiese din transcriptul interceptărilor telefonice depuse la dosar. Astfel, într-o convorbire telefonică pe care Rus a avut-o cu soţia sa, chiar în ziua examenului, moment în care femeia nu îşi poate stăpâni mirarea la auzirea numelui lui Baciu.

„… Cu care dai?… Serios? Ş-apoi dai cu acela?… Şi dai?…. Păi n-ai făcut nici oră de conducere…”, a spus soţia lui Rus.

Însă, a doua zi după ce Rus şi-a luat permisul de conducere, acesta i-a dus lui Baciu 4 metri cubi de lemne.

De asemenea, anchetatorii au mai susținut că Simion Baciu ar fi luat mită 200 lei de la o amică de-a sa mai veche, Mariana Cozac, pe care o cunoștea de aproximativ 15 ani. Femeia a declarat în faţa procurorilor că i-a solicitat lui Simion Baciu să o ajute pe o nepoata de-a sa, dar şi pe alte două persoane, motiv pentru care i-a dat polițistului bani din proprie iniţiativă. Cel care i-a înmânat banii lui Baciu a fost chiar fiul Marianei Cozac.

Audiată de procurori, una dintre persoanele pentru care a intervenit Mariana Cozac a rugat-o pe aceasta doar să îi pună o vorbă bună pe lângă Baciu, în sensul în care acesta să nu aibă un comportament impulsiv, după cum era binecunoscut polițistul, întrucât ea este o fire emotivă. Anterior, persoana respectivă a mai susţinut examenul pentru permisul auto, la proba practică fiind verificată de Claudiu Lup, care nu a promovat-o.

Nepoata Marianei Cozaca fost și ea audiată atât de procurori, cât şi în faţa instanţei, însă aceasta a precizat că nu s-a simțit favorizată în vreun fel, în condiţiile în care în discuţiile purtate cu mătuşa sa nu i-a cerut niciodată acesteia să intervină în vreun fel şi nici femeia nu s-a oferit să o facă. Potrivit tinerei, nici măcar după susținerea examenului mătușa sa nu i-a spus că ar fi intervenit pentru ea pe lângă Simion Baciu.

“În prezenţa mea martora Cozac Mariana nu a făcut niciodată afirmaţii în sensul că ar avea vreo relaţie anume cu inculpatul Baciu Simion care să îi permită să poată face intervenţii la acesta pentru promovarea vreunui candidat. (…) Am aflat ulterior că martora Cozac Mariana îl cunoaşte pe inculpatul Baciu Simion, însă nu pot să precizez perioada de timp anume, respectiv dacă am aflat după ce am promovat proba practică sau după ce am fost chemată pentru a fi audiată la parchet”, a declarat nepoata MarianeiCozac în faţa instanţei, aceasta precizând totodată faptul că, anterior susţinerii probei practice, i-a spus mătuşii sale că are emoţii din cauza examenului pe care îl va susţine cu Simion Baciu.

O altă persoană pe care Simion Baciu ar fi favorizat-o este, o prietenă a lui Vasile Scurtu, și el inculpat în dosar. Potrivit procurorilor DNA, femeia a fost examinată, în luna iulie 2015, de comisarul şef Teodor Gârda, care nu i-a dat permisul. La începutul lunii octombrie, Scurtu i-a cerut ajutorul lui Ilie Vartolomei şi Claudiu Lup pentru a interveni pe lângă Simion Baciu. Anchetatorii susţin că pe parcursul probei practice, femeia ar fi fost ajutată de Simion Baciu, care ar fi efectuat diverse manevre în locul ei „pentru a suplini lipsa de abilităţi practice ale acesteia”. În contrapartidă pentru “serviciul” efectuat, Baciu ar fi primit o camionetă cu lemne, transport efectuat de Ilie Vartolomei.