În negru, din cap până în picioare. Acesta este modul în care Volodimir Zelenski a ajuns şi a plecat de la Conferinţa de Securitate desfăşurată la Munchen, în Germania, săptămâna trecută. După tricoul kaki, tricoul polo închis la culoare şi mina asortată sunt cealaltă uniformă a „luptătorului rezistenţei de la Kiev” de când Rusia a invadat Ucraina, la 24 februarie 2022, iar preşedintele a ales să rămână în capitală. Iar demonstraţia recentă de forţă diplomatică a lui Donald Trump a fost o surpriză pentru un preşedinte ucrainean criticat în ultimele săptămâni chiar şi în propria ţară după o serie de paşi greşiţi şi după ce a fost „consumat” de trei ani de război, scriu corespondenţii de la Kiev ai ziarului „Le Monde”.

La 14 februarie, presa ucraineană şi specialiştii în geopolitică au remarcat în mod deosebit celălalt simbol al acestui „München II”: „Când începi să rezolvi soarta unei ţări fără prezenţa acelei ţări şi fără să o fi consultat se numeşte Conferinţa de la München, versiunea 1938. În acel an, au fost semnate acorduri care au permis Germaniei naziste să anexeze teritoriile cu populaţie germană din Cehoslovacia, pregătind terenul pentru cel de-al Doilea Război Mondial”, explică expertul în relaţii internaţionale François Heisbourg, conform News.ro.

„Nu este chiar foarte plăcut”, declarase cu o zi înainte Volodimir Zelenski, comentând dezastrul diplomatic provocat de convorbirea telefonică de 90 de minute purtată la 12 februarie de preşedintele american Donald Trump cu omologul său rus Vladimir Putin, înainte de orice contact cu Ucraina. Acest eufemism a fost rapid abandonat de liderul ucrainean în faţa audienţei americane într-un interviu pentru NBC News. „Ucraina are puţine şanse de supravieţuire fără sprijinul Statelor Unite”, a explicat preşedintele Zelenski în acest weekend. A fost un sprijin de care a tras cu dinţii încă de la alegerea lui Donald Trump în noiembrie 2024, fără a cruţa linguşirea sau argumentele şi mergând chiar până acolo încât să ia în considerare cumpărarea drepturilor de traducere în ucraineană a memoriilor Melaniei Trump, soţia preşedintelui american, după cum a relatat The New York Times.

„Înainte ca restul lumii să ne îngroape pentru totdeauna…”, glumesc cu amărăciune ucrainenii pe reţelele sociale de câteva zile. „Trebuie să zâmbim cât mai avem timp”, a declarat şi Volodimir Zelenski la München. La el, comedia serveşte şi la exorcizarea tragicului, iar în Germania, şeful statului nu s-a putut abţine să nu povestească publicului o anecdotă foarte în stilul său. Ca în vremurile bune ale Kvartal 95, casa sa de producţie, şi ale emisiunilor TV de succes ale trupei sale, el a povestit că, după interminabila sa conversaţie cu Vladimir Putin, când Donald Trump în sfârşit l-a sunat şi pe el, i-a spus înainte de a închide: „Mă puteţi suna oricând doriţi!” Aceeaşi formulă a folosit-o şi la următorul telefon, în ajunul întâlnirii din Germania. „Mi-aţi spus acelaşi lucru şi data trecută, dar nu mi-aţi dat numărul dvs. de telefon”, i-a răspuns Zelenski, preşedintele ucrainean povestind episodul cu talentul şi umorul caracteristice.

„Nu este chiar foarte plăcut”, declarase cu o zi înainte Volodimir Zelenski, comentând dezastrul diplomatic provocat de convorbirea telefonică de 90 de minute purtată la 12 februarie de preşedintele american Donald Trump cu omologul său rus Vladimir Putin, înainte de orice contact cu Ucraina. Acest eufemism a fost rapid abandonat de liderul ucrainean în faţa audienţei americane într-un interviu pentru NBC News. „Ucraina are puţine şanse de supravieţuire fără sprijinul Statelor Unite”, a explicat preşedintele Zelenski în acest weekend. A fost un sprijin de care a tras cu dinţii încă de la alegerea lui Donald Trump în noiembrie 2024, fără a cruţa linguşirea sau argumentele şi mergând chiar până acolo încât să ia în considerare cumpărarea drepturilor de traducere în ucraineană a memoriilor Melaniei Trump, soţia preşedintelui american, după cum a relatat The New York Times.

„Înainte ca restul lumii să ne îngroape pentru totdeauna…”, glumesc cu amărăciune ucrainenii pe reţelele sociale de câteva zile. „Trebuie să zâmbim cât mai avem timp”, a declarat şi Volodimir Zelenski la München. La el, comedia serveşte şi la exorcizarea tragicului, iar în Germania, şeful statului nu s-a putut abţine să nu povestească publicului o anecdotă foarte în stilul său. Ca în vremurile bune ale Kvartal 95, casa sa de producţie, şi ale emisiunilor TV de succes ale trupei sale, el a povestit că, după interminabila sa conversaţie cu Vladimir Putin, când Donald Trump în sfârşit l-a sunat şi pe el, i-a spus înainte de a închide: „Mă puteţi suna oricând doriţi!” Aceeaşi formulă a folosit-o şi la următorul telefon, în ajunul întâlnirii din Germania. „Mi-aţi spus acelaşi lucru şi data trecută, dar nu mi-aţi dat numărul dvs. de telefon”, i-a răspuns Zelenski, preşedintele ucrainean povestind episodul cu talentul şi umorul caracteristice.

Citește: Doi șoferi, beți-criță la volan! Unul era în pragul comei alcoolice și a intrat cu mașina într-un gard