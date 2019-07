Șefii serviciilor secrete încasează sume colosale

Șefii de la SRI, SIE, STS și SPP încasează anual sute de mii de lei. Majoritatea dețin numeroase terenuri, case sau sume colosale în conturi. Șefii SPP sunt cei care primesc cele mai mari salarii dar nici restu directorilor serviciilor secrete nu se pot plânge de averile deținute.

SRI și averile șefilor

În anul 2015, Eduard Hellvig a devenit directorul Serviciului Român de Informații, după ce Parlamentul României și-a dat acordul în această privință. Până atunci, el mai fusese, pe rând, deputat în Parlamentul României, respectiv în Parlamentul European, dar și ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului în Guvernul Ponta. Potrivit declarației de avere completate anul acesta, Hellvig deține împreună cu soția două terenuri intravilane în Ilfov, cumpărate în anul 2017. Eduard Hellvig deține bijuterii, ceasuri și tablouri în valoare de 34.000 de lei, dobândite în anul precedent. Acesta a vândut acum câteva luni un autoturism în valoare de 34.000 de euro. De asemenea banii din conturi însumează 12.770 de lei și 39.676 de euro. Hellvig a încasat anul trecut din funcția de director al Serviciului Român de Informații suma de 156.126 de lei, adică peste 13.000 de lei lunar.

Răzvan Ionescu este cel mai important ofițer al SRI, având cea mai mare funcție de conducere din domeniul operativ. Acesta este prim-adjunctul directorului SRI, are 45 de ani şi o experienţă de peste 20 de ani în munca operativă a Serviciului. Din declarația de avere aflăm că deține cinci terenuri în Ilfov și Galați, trei apartamente în București și o casă de vacanță în Ilfov. Acesta are semnificativa sumă de 81.500 de lei în conturi dar are și o datorie de peste 55.000 de euro la Banca Comercială Română. În anul 2018, Răzvan ionescu a încasat din funcția pe care o prestează la SRI 184.905 de lei, asta însemnând peste 15.000 de lei pe lună.

Înainte să fie numit general de bigadă, Cristian Bizadea, a ocupat poziția de șef al Cabinetului Directorului SRI. De la angajarea în Serviciu, în anul 2001, a deținut diferite funcții în Direcția Generală Contraspionaj: locțiitor al șefului Direcției, șef de departamente de analiză, operațiuni și planificare. În această calitate, a participat la operaţiuni derulate în cooperare cu parteneri interni și externi ai SRI. Potrivit declarației de avere completată anul curent, acesta deține trei terenuri în Prahova și un apartament în București. De asemenea are și două autoturisme, un Renault din 2011 și un hyunday din 2006. Banii din conturile acestuia însumează aproape 50.000 de lei. Datoriile se ridică la 31.000 de euro și 30.000 de lei. Cristian Bizedea a încasat de la SRI în anul precedent peste 175.000 de lei.

Adrian Ciocîrlan este adjunctul directorului SRI. Anterior numirii, până în anul 2010, a ocupat diverse funcții de conducere în cadrul Direcției Generale Contraspionaj. În perioada 2010-2013, a fost șeful Direcției de Informații a Municipiului București. Între 2013-2016, a condus Direcția Generală Apărarea Constituției iar în anul 2015 i-a fost acordat gradul de general de brigadă. Acesta deține un teren intravilan și o casă, ambele în județul Ilfov. Ciocîrlan nu deține alte bunuri și nici conturi în bancă dar are datorii de 95.000 de euro și 135.000 de lei. Salariul încasat în anul precedent de la SRI se apropie de 200.000 de lei.

General-locotenent, George-Viorel Voinescu, a fost numit adjunct al Directorului Serviciului Român de Informaţii în anul 2005. În anul 2007 i-a fost acordat gradul de general de brigadă, în anul 2012 a fost înaintat în gradul de general-maior, iar în anul 2014 a fost înaintat în gradul de general-locotenent. Anterior numirii în funcţia de adjunct al directorului SRI, a deţinut diferite funcţii de conducere în cadrul Inspectoratului pentru Prevenirea şi Combaterea Terorismului şi al Direcţiei Financiare a Serviciului Român de Informaţii. Acesta deține un apartament în București și un Audi din anul 2008. De asemenea are în conturi 185.359 de lei, peste 42.000 de euro și 692 de dolari. În anul 2018, acesta a încasat de la SRI peste 196.500 de lei.

Directorul codaș în topul averilor

Gabriel Vlase este directorul Serviciului de Informații Externe din 4 iulie 2018. Până atunci acesta a fost consilier local și subprefect al județului Bacău iar din 2004 până în 4 iulie 2018 a fost deputat în Parlamentul României. Ca deputat, a fost membru în Comisia de apărare, ordine publică și siguranță națională, vicepreședinte (2004-2008) și ulterior președinte (2008-2012) al Comisiei speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității SIE. Conform ultimei declații de avere completate, nu deține case sau mașini dar are bijuterii în valoare de 25.000 de euro. Vlase a acordat împrumuturi în valoare de 143.000 de euro și peste 100.000 de lei. De asemenea acesta are datorii în valoare de 45.000 de euro și 157.000 de lei. Anul trecut acesta a încasat de la SIE 67.637 de lei și de la Camera Deputaților 71.665 de lei.

Șefii STS terenuri, case sau sume semnificative în conturi

Ionel-Sorinel Vasilva este directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale. Conform declarației de aver completate în 2019, acesta deține șase terene aflate în Prahova,Sibiu și Neamț, două apartamente în București, o casă de locuit în Neamț și o casă de vacanșă în Sibiu. De asemenea mai deține și două autoturisme, un BMW din anul 2014 și o rulotă din 1980. Banii din conturi se ridică la suma de 74.861 de lei. În anul precedent acesta a încasat de la STS aproape 200.000 de lei.

Prim-adjunct al directorului este generaul de bigadă Ionel-Sorin Bălan care deține un teren, un apartament și două case, toate situate în județul Sibiu. Acesta are și un autoturism, o Honda din 2008. Nu are conturi în bănci dar are datorii de 87.000 de euro la Banca Comercială Ferovială. În anul precedent a încasat de la STS peste 175.000 de lei.

Mădălin-Virgi Mihai este adjunc tehnic al directorului STS. Acesta deține două terenuri în Ilfov și un apartament în București. Mai are un autoturism Volkswagen din 2017 și aproape 150.000 de lei în cele două conturi deschise la Banca Transilvania. Salariul anual încasat de acesta a fost de aproximativ 168.000 de lei.

Adjunctul economic al diorectorului de la STS este Marian-Cosmin Rădoi care deține doar un apartament în București și un Renault din 2007. În schimb acesta are 10 conturi deschise cu un total de aproape 450.00 de lei. Acesta a încasat în 2018 de la STS 157.000 de lei.

Șefii SPP încasează cei mai mulți bani

Directorul Serviciului de Protecție și Pază, Lucian Silvan Popontiu, deține trei terenuri în Argeș și București și o casă tot în București. Acesta are datorii de peste 250.000 de lei. Din funcția de director, îl anul precedent, a încasat peste 260.000 de lei.

Gabriel crețu este prin-adjunct al directorului SPP și deține doar un apartament, în schimb are cinci autoturisme. Acesta are datorii care ajung la suma de 36.382 de euro și 105.377 de lei. În anul 2018 a încasat peste 213.000 de lei de la SPP.

Adjunctul directorului este Daniel Ion Bălașa care deține un teren în Brăila și un apartament în București. Acesta are un autoturism marca Mazda din anul 2008. De asemenea valoare bijuteriilor ajunge la 5000 de euro iar valoare obiectelor de alrtă la 10.000 de euro. Conturile în bancă sunt inexistente dar are datorii de 10.2000 de euro și 29.000 de lei. Conform declației de avere acesta a încasat anul trecut peste 225.000 de lei de la SPP.

