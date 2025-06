Roxana Brădățan, liderul Asociației Declic și voce vocală în lupta pentru protejarea râurilor „virgine”, pare să fi jucat un dublu rol în ultimii ani. În timp ce organiza campanii de blocare a construcției de hidrocentrale sub umbrela ecologiei și a activismului civic, Brădățan era membră în Consiliul de Administrație al unei firme din domeniul energetic. O firmă care promitea investiții de milioane de lei, dar care, în realitate, avea cifre de afaceri nule, nu plătea taxe, și funcționa dintr-o… garsonieră.

Un videoclip recent postat de deputatul Dan Tănasă pe TikTok scoate în evidență tocmai această disonanță: cum o activistă care cere statului să salveze râurile munților era, simultan, parte a unei companii care producea energie electrică pentru Aeroportul Mihail Kogălniceanu, dar nu pentru mediu sau binele comun, ci pentru profit — unul care, ironic, nu s-a mai concretizat niciodată.

Planuri oficiale, fapte inexistente

În planurile declarative, firma condusă de Brădățan anunța investiții de 25 de milioane de lei. În realitate, profit zero, taxe zero, iar firma figura cu sediul într-o locuință modestă. Cu toate acestea, acțiunile Declic, orchestrate sub deviza protejării naturii, au dus la blocarea unor proiecte de infrastructură energetică importante, precum hidrocentralele — elemente esențiale într-o țară aflată în tranziție energetică.

Activism selectiv sau dublă măsură?

Este legitim să ne întrebăm: a fost acest activism unul sincer, sau un instrument strategic pentru a favoriza anumite interese? Faptul că șefa unei organizații de mediu influente avea simultan o funcție într-o companie energetică nu este doar o ironie amară, ci un posibil caz de conflict de interese care ar trebui anchetat public. În loc să avem parte de transparență și coerență, asistăm la o suprapunere toxică între civism și business, între lupta pentru natură și goana după influență.

Concluzia?

Când ONG-urile se joacă de-a guvernarea, iar activiștii sfârșesc în birouri de afaceri, încrederea publică în inițiativele civice riscă să fie compromisă definitiv. Râurile poate au fost salvate, dar credibilitatea… s-a dus pe apă sâmbetei.