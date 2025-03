Angajații Ocolului Silvic Bistrița nu vor mai primi anul acesta tichetele de vacanță. Vor primi doar bonuri de masă, dar și ajutoare în caz de deces sau „bonus” de pensionare. Și veniturile ocolului silvic scad anul acesta, după ce noul amenajament silvic impune o recoltare mai redusă în 2025.

Noua administrație locală a avut pe masă săptămâna trecută bugetul Ocolului Silvic Bistrița. Cei 22 de angajați vor rămâne anul acesta fără tichetele de vacanță, urmând să primească doar bonuri de masă. Un lucru este cert, anul acesta, veniturile vor fi mai mici, însă cheltuielile mai mari, la toate capitolele.

Dacă anul trecut cheltuielile totale ajungeau la 4,6 milioane de lei, anul acesta se estimează că acestea vor trece de 5 milioane de lei, cu 400.000 de lei mai mult decât în 2024. Este vorba despre cheltuieli de exploatare, care anul trecut nu treceau de 727.000 de lei, iar anul acesta sar de 1,1 milioane de lei.

Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate sunt estimate la 153.000 de lei, iar cheltuielile cu personalul, care anul trecut au fost de 2,9 milioane de lei, anul acesta se estimează că vor trece de 3 milioane de lei.

Cheltuieli cu materiale consumabile: cheltuieli cu piesele de schimb 50.000 de lei (prevăzându-se o creștere cu aproape 15.000 de lei comparativ cu anul trecut), cheltuieli cu combustibili 150.000 de lei (prevăzându-se o creștere cu 35.000 de lei). Cheltuieli cu energia și apa 30.000 de lei, cu 10.000 de lei mai mult decât anul trecut.

Pentru pază, Ocolul Silvic direcționează 7.000 de lei anul acesta, pentru întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul 10.000 de lei, iar pentru pregătirea profesională doar 2000 de lei.

Nici taxele plătite de Ocolul Silvic nu sunt de neglijat. Sub formă de taxă pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale, instituția plătește 27.000 de lei, iar sub formă de taxă de mediu peste 100.000 de lei.

Ocolul Silvic produce mai puțin și taie din bonusurile angajaților!

Veniturile totale ale Ocolului Silvic Bistrița, controlat de Primăria Bistrița, au fost anul trecut de 5,6 milioane de lei. Anul acesta se estimează venituri de 5,4 milioane de lei, cu aproape 200.000 de lei mai mici, în timp ce estimările pentru 2026 și respectiv 2027 propun venituri de 5,8 milioane de lei.

Din vânzarea produselor, Ocolul Silvic face 5,3 milioane de lei, iar din serviciile prestate încă aproape 100.000 de lei. Din redevențe și chirii 15.000 de lei, iar din vânătoare 70.000 de lei. În bugetul de anul acesta se prevede o dublare a venitului realizat din vânătoare (anul trecut fiind de 38.000 de lei).

„Față de anul 2024 se observă o scădere a veniturilor totale datorită faptului că în anul 2025 este primul an de aplicare a noului amenajament silvic, an în care volumul de masă lemnoasă ce se poate recolta pe natură de produse este maxim 10.500 de mp, față de anul 2024, an în care s-au recoltat 13.824 de mc”, explică în proiectul votat de consilierii locali săptămâna trecută.

Adio tichete de vacanță!

Anul acesta se vor acorda bonusuri angajaților în valoare de 185.210 lei. Tichetele de masă reprezintă 80.000 de lei, iar pentru tichetele de vacanță s-au repartizat 0 lei. Restul de 105.000 de lei sunt direcționați spre alte tipuri de bonusuri. Aici intră, de exemplu, ajutoarele de deces sau bonusurile de pensionare.

În 2024, Ocolul Silvic Bistrița a alocat pentru bonusuri, în total, 272.999 de lei. Doar pentru tichetele de masă mergeau 147.000 de lei. Consiliul de administrație al Ocolului Silvic mai înghite 41.000 de lei anul acesta.

Jumătate de milion de lei sunt direcționați către investiții. Printre altele, urmează să fie achiziționate o autoutilitară, tocător de crengi și resturi vegetale, camere de supraveghere, motopompă, motocoase, motofierăstrău mecanic.

Anul trecut profitul Ocolului Silvic a fost de 875.700 de lei, în timp ce anul acesta este estimat la mai puțin de jumătate: 397.600 de lei. Din profit, ocolul silvic trebuie să vireze la bugetul local al municipiului Bistrița și în bugetul comunei Livezile minin 50%. Anul acesta vor merge în bugetele celor două unități administrativ teritoriale 186.989 de lei și aceiași sumă va fi direcționată spre investiții.

Ocolul Silvic al Primăriei Bistrița funcționează încă din 2002 și are în administrare nu mai puțin de 5.693 de hectare de fond forestier, pe teritoriul municipiului și al comunei Livezile.

Cu 3.418 de hectare pe teritoriul municipiului Bistrița și cu încă 2.235 pe teritoriul comunei Livezile, Ocolul Silvic al municipiului Bistrița este în primele 10 din județ când vine vorba despre suprafața administrate.

Ocolul Silvic al municipiului Bistrița mai are și câteva plusuri. Deține și propria pepinieră, unde produce atât arbori forestieri, care sunt folosiți în fondul forestier administrați, dar și arbori ornamentali, folosiți la spațiile verzi din municipiu.

Ocolul Silvic are în gestiune și fondul de vânătoare Cușma, care are unul dintre cele mai importante fonduri cinegetice din județ, cu specii de vânat mic (fazan, iepure, căprior) și vânat mare (mistreț, cerb, urs). Ocolul Silvic organizează, contra cost, în sezonul de vânătoare, inclusiv partide de vânătoare pentru români și străini.

Cu toate acestea, Ocolul Silvic Bistrița nu a reușit să obțină profituri mai mari de câteva sute de mii de lei de un deceniu încoace. A mai scăzut, însă, numărul angajaților, de la 30 la 22.

Ocoalele silvice din județ nu prea se simt bine

În ultimii doi ani și ocoale silvice care se bucurau de profituri substanțiale anii trecuți au ajuns pe pierdere. Un exemplu în acest sens este Ocolul Silvic Izvorul Someșului Mare din Șanț, care se află în topul ocoalelor silvice cu cele mai mari suprafețe de pădure.

Pentru anul 2023, Ocolul Silvic din Șanț raporta o cifră de afaceri de 9 milioane de lei, în scădere față de anul precedent cu aproape 4 milioane și pierderi de 657.000 de lei. Datoriile ajungeau la 1,5 milioane de lei. Și numărul de angajați a scăzut, de la 83 la 76.

Și Ocolul Silvic Telciu și el în topul ocoalelor silvice cu cea mai mare suprafață de pădure administrată e pe pierdere. Pentru anul 2023 a raportat o cifră de afaceri de 7 milioane de lei, cu 4,5 milioane mai mică decât în anul precedent și pierderi de 235.000 de lei. Asta în condițiile în care în 2023 profitul trecea de 3 milioane de lei.

Nici Ocolul Silvic Romuli nu o duce prea bine. În 2023 raporta o cifră de afaceri de 4,7 milioane de lei, în scădere cu 1,3 milioane față de anul precedent și un profit mai mult decât modest de doar 24.500 de lei, în condițiile în care în 2022 profitul trecea de 420.000 de lei.

Andreea Radu