Direcția de Infrastructură și Servicii din cadrul Primăriei Bistrița anunță reconfigurarea intersecției străzilor Grigore Moisil cu Matei Eminescu.
Conform adresei Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, reglementările sunt următoarele:
- Se vor modifică prioritățile și anume strada cu prioritate urmează a fi Grigore Moisil, unde se va monta indicatorul ”drum cu prioritate”, pe ambele direcții de amplasare.
- Pe strada Matei Eminescu se vor monta indicatoarele ”oprire” (Stop), montat în ambele direcții de deplasare.
- De asemenea, vor fi marcate 4 treceri de pietoni pe fiecare arteră și vor fi semnalizate corespunzător.
De asemenea, municipalitatea informează că, începând cu ziua de luni 11 august, pe strada 1 Decembrie sensul de mers dinspre strada Năsăudului spre strada Petre Ispirescu va fi închis circulaţiei rutiere, ca urmare a derulării lucrărilor aferente Master Planului de Apă și Canalizare.
Participanţii la trafic sunt rugați să manifeste înţelegere şi să respecte restricţiile temporare de circulaţie în zona respectivă.