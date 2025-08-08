Direcția de Infrastructură și Servicii din cadrul Primăriei Bistrița anunță reconfigurarea intersecției străzilor Grigore Moisil cu Matei Eminescu.

Conform adresei Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, reglementările sunt următoarele:

Se vor modifică prioritățile și anume strada cu prioritate urmează a fi Grigore Moisil, unde se va monta indicatorul ”drum cu prioritate”, pe ambele direcții de amplasare.

Pe strada Matei Eminescu se vor monta indicatoarele ”oprire” (Stop), montat în ambele direcții de deplasare.

De asemenea, vor fi marcate 4 treceri de pietoni pe fiecare arteră și vor fi semnalizate corespunzător.

De asemenea, municipalitatea informează că, începând cu ziua de luni 11 august, pe strada 1 Decembrie sensul de mers dinspre strada Năsăudului spre strada Petre Ispirescu va fi închis circulaţiei rutiere, ca urmare a derulării lucrărilor aferente Master Planului de Apă și Canalizare.

Participanţii la trafic sunt rugați să manifeste înţelegere şi să respecte restricţiile temporare de circulaţie în zona respectivă.