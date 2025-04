Au pe mână una dintre cele mai valoroase resurse ale țării – lemnul. Cu toate acestea, ocoalele silvice nu par să o ducă așa de bine. Majoritatea ocoalelor importante din județ înregistrează de ani de zile profituri modeste sau chiar pierderi substanțiale. Altele sunt vizate de anchetatori pentru ilegalitățile comise sau chiar ANAF pentru datoriile înregistrate.

Bistrița-Năsăud are 16 ocoale silvice care administrează pădurile din județ, care aparțin autorităților locale și chiar persoanelor fizice. Județul nostru are două ocoale silvice în top 15 național al celor mai mari proprietari de păduri din țară. Este vorba despre Telciu și Șanț. Telciu ocupă locul 4, cu 17.600 de hectare de pădure, iar Ocolul Silvic Izvorul Someșului Mare din Șanț are 9000 de hectare de pădure, clasându-se pe poziția 14.

Cu una dintre cele mai valoroase resurse ale țării pe mână, acestea nu par să facă profituri din activitatea prestată. Ocolul Silvic Telciu, care are cea mai mare suprafață de pădure pe mână, are aproape 50 de angajați și a înregistrat în 2023 o cifră de afaceri de 7 milioane de lei și, pentru prima dată în ultimul deceniu, pierderi de 235.829 de lei. Nici măcar anii de pandemie nu au afectat atât de tare veniturile ocolului silvic. Nici datoriile nu lipsesc, trecând de 1,3 milioane de lei.

Al doilea cel mai mare ocol silvic din județ, cel de la Șanț, cu 76 de angajați o duce la fel de rău. În 2023, ultimul an pentru care sunt disponibile raportările financiare, ocolul silvic avea o cifră de afaceri de peste 9 milioane de lei și pierderi de 657.000 de lei. Datoriile ajungeau și ele la 1,5 milioane de lei. Ca și în cazul ocolului silvic de la Telciu, nici ocolul silvic de la Șanț nu a înregistrat pierderi în ultimul deceniu.

Cel mai bine o duce Ocolul Silvic Valea Șieului !

Cel mai bine pare să o ducă Ocolul Valea Șieului, care a înregistrat în 2023 o cifră de afaceri de 12,5 milioane de lei, cea mai mare dintre ocoalele studiate, și un profit de 4,4 milioane de lei. Cu un an în urmă, profitul trecea de 6 milioane de lei.

Și Ocolul Silvic Maieru o duce bine: în 2023 a înregistrat o cifră de afaceri de 7,2 milioane de lei și un profit de 1,6 milioane de lei. Ocolul Silvic care are în jur de 30 de angajați reușește să își țină sub control și datoriile, care nu au trecut de 1,8 milioane de lei în ultimii ani.

Printre ocoalele care au înregistrat profituri se numără Ocolul Silvic al municipiului Bistrița, care pentru 2023 a raportat o cifră de afaceri de 7,7 milioane de lei și un profit de un milion de lei. Și în 2022, Ocolul Silvic al municipiului Bistrița înregistra un profit de peste un milion de lei. Datoriile însă nu lipsesc nici ele, fiind în 2023 de 2,1 milioane de lei.

Mai bine o duce Ocolul Silvic Plaiurile Heniului, din Ilva Mică. Pentru anul 2023, ocolul silvic raporta o cifră de afaceri de 6 milioane de lei și un profit net de 927.000 de lei, aproape dublu decât anul precedent. În 2022, ocolul silvic raporta o cifră de afaceri de 4,5 milioane de lei și un profit net de 465.457 de lei. Datoriile însă au fost mai mari în 2023, când au trecut de două milioane de lei, cea mai mare sumă din istoria ocolului silvic.

Profit a înregistrat și Ocolul Silvic Romuli, ce-i drept modest rău. Pentru 2023, Ocolul Silvic comunal Romuli a raportat o cifră de afaceri de 4,7 milioane de lei și un profit de doar 24.556 de lei, cel mai mic din ultimele 10 ani! În 2022, de exemplu, profitul era de 429.000 de lei.

Pe profit modest este și Ocolul Silvic Cormaia Anieș, care a raportat pentru 2023 o cifră de afaceri de 3,4 milioane de lei și un profit de doar 10.500 de lei. Datoriile ajungeau la 2 milioane de lei, cele mai mari din ultimul deceniu.

Ocolul Silvic Tihuța Colibița a reușit și ei să își tripleze profitul, după mai mulți ani de pierderi. Pentru anul 2023, ocolul silvic a raportat o cifră de afaceri de 2,6 milioane de lei și un profit de 100.000 de lei, în condițiile în care cu un an în urmă, profitul nu trecea de 33.000 de lei, iar în 2021, acesta era pe pierdere.

Ocolul Silvic de la Șanț a ajuns să pună gaj pădurea pentru datorii

Unul dintre ocoalele silvice din top 15 cei mai mari proprietari de păduri din țară, Ocolul Silvic Izvorul Someșului a ajuns să fie nevoit să pună gaj pădurea, pentru a plăti datoriile către ANAF.

Este vorba de peste un milion de euro, sumă imputată de ANAF, în urma unui control, în care s-a constatat că ocolul silvic nu și-ar fi plătit impozitul pe venit. Ocolul Silvic trebuia să garanteze anual cu 43.855 de metri cubi plata datoriei de 5,3 milioane de lei. Ulterior, ocolul silvic a reușit să scape de această datorii, după ce s-au luptat cu ANAF în instanță și au câștigat, chiar în ultima lună din anul 2024.

Acestea nu sunt singurele probleme cu care s-a confruntat ocolul silvic în ultimii ani. Unul dintre pădurarii săi a fost prins în flagrant, în timp ce încerca să dea mită produse procesate din carne, pește și țuică, pentru a nu fi sancționat pentru neregulile constatate cu ocazia unui control silvic.

Nici Ocolul Silvic Telciu nu este străin de scandaluri care vizează încălcări ale legii. În 2021 mascații călcau și pe la Ocolul Silvic Telciu, iar anchetatorii scoteau în evidență faptul că existau de ani de zile înțelegeri prealabile între angajații Ocolului Silvic Telciu și administratorii unor societăți comerciale de exploatare, prelucrare și comercializare a lemnului. Ar fi fost exploatată ilegal, masă lemnoasă în valoare de peste un milion de lei.

Personalul silvic cu atribuții de control ar fi consemnat în acte o stare care nu era conformă cu realitatea. Ar fi fost subevaluată sau omisă masa lemnoasă exploatată ilegal și nu erau constatate tăieri ilegale din parchetele exploatate.

Probleme cu legea a avut și Ocolul Silvic Romuli, care în 2022 a fost prins cu lemn fără proveniență legală în depozit și amendat cu 15.000 de lei, de IGPR. Cu această ocazie, lemnul găsit fără documente legale, 42,1 mc, a fost confiscat.

În același an, mascații au luat la puricat Ocolul Silvic Romuli și 10 pădurari erau bănuiți că ar fi tăiat ilegal mii de metri cubi de lemn. Infracțiunile cercetate atunci erau delapidare, fals intelectual, uz de fals, tăiere fără drept de arbori și furt de arbori.

Și auditorii Curții de Conturi au găsit haos la ocoalele silvice controlate anii trecuți. Doar neregulile financiar contabile descoperite aveau, potrivit raportului din 2022, o valoare de 2,8 milioane de lei. Ocoalele silvice controlate parcă se străduiau să nu fie performante, uitând, de exemplu, să calculeze și să încaseze penalități pentru achitarea cu întârziere a masei lemnoase sau pentru nerespectarea clauzelor contractuale.

Andreea Radu