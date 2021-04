Scrumbia de Dunare este o specie deosebit de importanta pentru sistemul ecologic Dunare – Delta Dunarii – Marea Neagra, avand o valoare economica mare. Pestele de maxim 50 de cm este considerat o delicatesa in Romania, si nu lipseste de la mesele imbelusugate ale oamenilor care isi doresc un stil de viata sanatos. Pestii de talie mica sunt recomandati pentru consum, tocmai datorita valorii nutritive pe care o au, iar scrumbia nu face exceptie.

Are un continut ridicat de acizi Omega 3, de calciu si de vitamina D, fiind lipsit de toxine si extrem de sanatos. Pestele marinat este mai apetisant decat cel afumat, si se gaseste gata preparat in comert, fara E-uri, conservanti, aditivi alimentari si ameliatori de gust. Afla toate detaliile!

O portie de scrumbie are doar 136 calorii (100 de grame)

Acest soi de peste este recomandat si pentru cei care isi doresc sa scada in greutate, intr-un mod natural, fara a provoca dezechilibre organismului. Are un continut redus de colesterol, pentru ca 100 de grame contine doar 136 de calorii. Desi se pot prepara si prin fierbere, coacere sau frigere, varianta marinata asigura valorile nutritive intacte si are si un gust savuros. Poate fi adaugata in meniul pentru intreaga familie, fara a necesita eforturi in preparare, pentru ca se gaseste in comert numai buna pentru mancat. Consumul de scrumbie ajuta la dezvoltarea sistemului osos, prevenind osteoporoza, dar are si un rol activ in sanatatea parului, a unghiilor, prevenind chiar si formarea cheagurilor de sange. Este foarte sanatos!

De ce este acest peste in atentia specialistilor din nutritie

Scrumbia este in atentia specialistilor in nutritie dintr-un simplu motiv: este un peste extrem de sanatos. Contine calciu, vitamina D si minerale cu un rol esential in procesele ce asigura echilibrul organismului. Se recomanda consumul cu tot cu oase, intrucat substantele nutritive se regasesc in intreg pestele. Seleniu, in special, este mineralul pe care scrumbia il contine si care ajuta considerabil in procesul de detoxifiere. Consumul de scrumbie reduce, astfel, riscul afectiunilor grave, precum ciroza hepatica. Bineinteles, acest peste contine si acizi grasi Omega 3, grasimi nesaturate cu un puternic efect antioxidant, care previn aparitia inflamatiilor si alte boli severe. Acizii Omega 3 reduc nivelul de trigliceride si colesterolul.

Cui ii este recomandat consumul de scrumbie

Acest peste poate fi consumat, regulat, de intreaga familie. Datorita proprietatilor sale terapeutice, este chiar indicat in consumul de doua ori pe saptamana. Beneficiile se resimt in toate planurile. Specialistii arat ca scrumbia consumata regulat reduce riscul de tromboza, de osteoartrita si de aparitie a afectiunilor tiroidiene. Protejeaza vederea, datorita vitaminei A pe care o contine, si are un rol important in buna functionare a plamanilor. Studiile recente arata ca pestele cosumat in mod sistematic poate chiar sa amelioreze simptomele asociate astmului si sa reduca riscul aparitiei acestei boli. Chiar si pentru a preveni depresia, se recomanda consumul de scrumbie, care contine acizi grasi Omega-3, benefici in acest sens.

Mananca scrumbie marinata produsa de compania Deltaica.ro

Deltaica.ro este un brand de traditie, care duce mai departe istoria unei familii pasionate de natura si de gastronomia specifica Deltei Dunarii.

Daca vrei sa mananci scrumbie marinata gata preparata si disponibila in comert, alege Deltaica.ro.

