Florica Dura, scriitoare și jurnalistă, președinte al USR Mărișelu, candidatul Alianței USR PLUS pentru funcția de primar și cea de membru în Consiliul Local Mărișelu, la alegerile locale din 27 septembrie 2020, semnalează nereguli grave care ar fi avut loc cu ocazia tragerii la sorți a ordinii candidaților pe buletinele de vot.

Acuzațiile sunt foarte grave și sunt îndreptate împotriva președintelui Circumscripției electorale 30 Mărișelu, Aurica Almășan, care în „viața civilă” este grefier șef la Secția Penală a Tribunalului Bistrița-Năsăud.

„Un proces verbal distrus, altul falsificat, trageri la sorți cu repetiție pentru ordinea pe buletinele de vot, tupeu la greu și mult dispreț pentru candidați, alții decât cei ai pesedeului, aceasta este fotografia momentului cu o seară înainte de debutul campaniei electorale pentru Alegerile Locale din 27 septembrie 2020, la Circumscripția 30, Mărișelu.

Potrivit documentelor care ne-au parvenit și declarațiilor făcute pe proprie răspundere de către reprezentanții unor partide în Biroul Electoral Local Mărișelu, respectiv PMP, PNL și cel al Alianței USR PLUS, tragerea la sorți a ordinii plasării candidaților pe buletinele de vot, pentru alegerile Primarului și Consiliului Local al UAT Mărișelu a început bine și s-a terminat cu mai multe falsuri și o contestație la BEJ. În fapt, se pare că, președintele circumscripției electorale, 30, Mărișelu, Aurica Almășan a repetat tragerea la sorți până când a ieșit cum se dorea, adică, primarul în funcție, pesedistul Călin Horea Petruț, pe primul loc, la candidații pentru funcția de primar, iar Alianța pentru Mărișelu, formată din partidele satelit ale PSD, locul 1 pe lista candidaților pentru Consiliul Local.

Cum a fost distrus procesul verbal și cum un altul, falsificat, i-a luat locul. Cronologia falsurilor! Și MINUNEA ieșirii PSD pe locul 1!

Din fotografiile care ne-au parvenit, coroborate cu declarațiile făcute de reprezentanții PMP, PNL, și al Alianței USR PLUS, marți, 25 august la BEL Mărișelu s-a făcut tragerea la sorți a ordinii candidaților pe buletinele de vot. În urma acesteia a ieșit pe locul 1 la Primar, candidatul Alianței USR PLUS, scriitoarea și jurnalista Florica Dura, locul 1 la Consiliul Local, lista candidaților Alianței USR PLUS, în frunte cu Florica Dura, ceilalți candidați ai partidelor aflate în competiție electorală, PMP și PNL ocupând locurile 3 și 4, iar alianța încropită de PSD pentru a se ascunde de ochii alegătorilor, Alianța pentru Mărișelu formată din PSD, ALDE, UDMR, Pro România etc. ocupa ultimele locuri, așa cum rezultă din fotografiile procesului verbal distrus, pentru că nu era bună ordinea!?

Împinsă, șantajată sau din proprie inițiativă, Aurica Almășan, președintele BEL Mărișelu, recomandă marți 25 august, membrilor BEL să păstreze secretul asupra ordinii obținute prin tragere la sorți și a doua zi, miercuri 26 august, ora 9, după ce a distrus în fața membrilor BEL procesul verbal al tragerii de marți, 25 august, pune la cale o nouă tragere, fără să întrebe pe nimeni din BEJ!!! Și, ca și cum nici nu s-ar fi întâmplat, cu un tupeu grotesc trece la altă tragere la sorți, chipurile, care de data asta, a fost pe placul stăpânilor ei, cei de la PSD, care, în urma acestei ”reușite” trageri, ies, ca din pălăria magicianului, fix pe locurile ocupate la tragerea la sorți precedentă de reprezentantul Alianței USR PLUS, Florica Dura! MINUNE! ”Dumnezeul” de la BEL Mărișelu ”a pus lucrurile în ordine” ?!NU?

Dacă ar fi sunat la BEJ ar fi aflat că, poate repeta tragerea la sorți LEGAL!

În urma documentării privind actele normative în baza cărora s-au pregătit și se vor desfășura Alegerile Locale din 27 septembrie, putem spune fără să greșim că, BEL Mărișelu, coordonat de președintele Aurica Almășan, nu trebuia să distrugă înscrisuri oficiale, cu martori, nici să intimideze reprezentanții partidelor, deoarece putea să repete tragerea la sorți LEGAL, dacă și numai dacă era onestă și cinstită, așa cum se pretinde… Adică, dacă tot a rasolit-o putea să se folosească de prevederile legale, articol 58, alineat 8, literele a și b și, să ceară BEJ anularea procesului verbal rezultat în urma tragerii la sorți de marți, 25 august. Apoi, nimeni nu-i mai putea face nimic și, putea să scoată din pălăria magică cum vroia mușchii ei, Alianța pentru Mărișelu ( a se citi pentru PSD) pe toate locurile de pe buletinele de vot!??? NU? Că nimeni nu-i mai putea face nimic!? Așa, cinstita Aurica Almășanu, după ce a comis cu martori mai multe infracțiuni, va trebui să dea cu subsemnatul la Parchet!?”, a transmis Florica Dura, candidata USR PLUS, într-un comunicat.



Proces verbal intial, distrus ulterior

În contestația pe care a înaintat-o Biroului Electoral Județean, Florica Dura solicită verificarea celor sesizate cu privire la președinta Biroului Electoral Local Mărișelu.

„În contestația pe care am înaintat-o, în termen, la Biroul electoral Județean Bistria-Năsăud, după ce am descris cum au decurs în fapt falsificările și distrugerea înscrisurilor oficiale de către șefa BEL Mărișelu, am expediat fotografiile care probează existența procesului verbal cu numărul 5, din 25 august, având număr de înregistrare 72 și fotografiile procesului verbal falsificat, măsluit miercuri, 26 august, 2020 și care, așa cum, se pare că, cere regula FALSURILOR, poartă numărul celui distrus și același număr de înregistrare 72! Am cerut BEJ să declanșeze verificări la BEL Mărișelu ”pentru lămurirea acestei situații abuzive, în care, un expert electoral acreditat de AEP, se pare că, ar fi încălcat atât legea electorală cât și Codul Penal, vă rugăm să dispuneți verificări, mai ales că, reprezentanții în BEL Mărișelu ai PMP, PNL, UDMR și al Alianței USR PLUS au făcut declarații, care confirmă cele scrise aici, iar fotografiile făcute de aceștia și puse la dispoziția d-voastră, confirmă existența procesului verbal distrus de președintele BEL Mărișelu, cât și falsificarea celui de-al doilea, aspect care, ridică semne de întrebare privind integritatea doamnei președinte Almășanu și, ne duce cu gândul și la alte falsuri, potențiale, dar care, ar putea avea loc sub comanda acesteia și a locțiitoarei sale, Zăvoianu Domnița, care a contrasemnat FALSUL”!”, a subliniat candidata USR PLUS în comunicatul remis redacției.