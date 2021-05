Scandal în toată regula în Primăria Bistrița, după ce procurorii și polițiștii au descins zilele trecute în instituție dar și la domiciliile a 6 dintre angajați, parte nume grele ale municipalității, din cauza PUG-urilor paralele, în baza cărora unii bistrițeni ori dezvoltatori imobiliari au primit ori ba documentele necesare construirii unor imobile. La două zile de la percheziții, Floare Gaftone – secretarul municipiului Bistrița, Monica Pop – arhitectul șef al municipiului și Monica Szucs – consilier superior în Primăria Bistrița au fost reținute pentru 24 de ore.

Lovitură neașteptată marți dimineața, 25 mai, când mascații, polițiștii și procurorii au pus stăpânire pe Primăria Bistrița, dar și pe domiciliile a 6 angajați ai instituției, și au le-au percheziționat. Infracțiunile cercetate în dosar, IN REM la acel moment, sunt din cele mai grave: constituirea unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu, fals material în înscrisuri oficiale, fals intelectual, uz de fals și influențarea declarațiilor, fapte care, potrivit anchetatorilor, ar fi fost comise din anul 2016 și până în prezent de angajați ai Primăriei Bistrița, și practic au un singur punct comun: Planul Urbanistic General al municipiului Bistrița, despre care se vorbește de ceva ani buni că ar exista în două variante.

Conform unor surse neoficiale, devenite între timp parțial oficiale, anchetatorii au pus ochii pe Floare Gaftone – secretarul municipiului Bistrița, Monica Pop – arhitectul șef al municipiului, Monica Szucs – consilier superior în Primăria Bistrița, Ștefan Tamaș – fost șef al Serviciului Urbanism al municipalității, Dumitru Cincea – director executive al Direcției Juridice a primăriei și Sabina Malaicu – consilier superior.

Floare Gaftone, Monica Pop și Monica Szucs au fost reținute joi pentru 24 de ore, însă procurorii nu au avut probe irefutabile în baza rora cele trei să fie duse în fața instanței cu propunere de arestare preventivă. Drept urmare, cele trei funcționare ale municipalității au fost puse sub control judiciar. În plus, potrivit surselor noastre, procurorul de caz a dispus ca pe perioada anchetei celor trei să le fie suspendate raporturile de serviciu. Floare Gaftone a contestat în instanță măsura aplicată de procurorul de caz, contestație care va fi judecată pe 2 iunie.

Prima care a scos la iveală neregulile cu privire la PUG, înhățată de procurori

În 2013, consilierii locali de la acea vreme au votat noul PUG al municipiului, care urma să fie valabil pentru următorii 5 ani, astfel că în 2018 ar fi trebuit actualizat. Nu s-a făcut asta însă, ci s-a votat de către aleșii locali din mandatul 2014 – 2018, o prelungire a valabilității a aceluiași PUG votat în 2013. Numai că, între timp, în Serviciul Urbanism din Primăria Bistrița au început să aibă loc tot felul de lucruri necurate. A început să circule vorba că ar exista două variante de PUG, iar cei care au nevoie de certificate de urbanism și mai apoi de autorizații de construire, le primesc funcție de cum au intrare la Urbanism.

Prima care a scos la iveală aceste nereguli a fost chiar Floare Gaftone, care a făcut declarații publice pe această temă, mai ales că începuse să fie acționată în judecată de unii cetățeni care nu primeau autorizațiile de construire fiindcă secretara municipiului refuza categoric să își pună semnătura – avizul de legalitate – pe documentele care, în opinia ei, nu respectau PUG-ul și Regulamentul de Urbanism aferent.

„Ce vreau să vă informez este că în cadrul Primăriei există mai multe variante de PUG şi chiar în spaţiul public sunt instituţii care deţin mai multe variante de PUG. Chiar ieri îmi spunea un arhitect că este o variantă la Consiliul Judeţean, iar alte variante avem în cadrul instituţiei. Rugămintea mea este să luaţi atitudine, să faceţi o analiză aprofundată pentru că arhitectul şef a propus în urmă cu două săptămâni proiect de hotărâre de prelungire a PUG având în vedere că în noiembrie a.c. expiră PUG. L-am informat pe domnul primar că atât PUZ-urile propuse, cât şi PUG au caracter normativ şi că vor fi puse în consultare publică. Deocamdată însă nu aveţi nici PUG, nici PUZ-urile supuse consultării publice” – afirmaFloare Gaftone într-o ședință de Consiliu Local din septembrie 2018, potrivit timponline.ro.

La acea vreme, declarația secretarului municipiului Bistrița, a venit pe fondul unor probleme urbanistice ridicate de consilierii liberali care sesizau primarului faptul că în Bistrița se construiește haotic și se „mutilează” fața orașului.

Tot atunci, Floare Gaftone a precizat faptul că se acordă autorizații de construcție „în trei semnături”, fără avizul de legalitate al dânsei, spunând că primarul, șeful serviciului urbanism și arhitectul șef semnează și își asumă respectivele documente.

În martie 2019, Floare Gaftone a fost pusă în situația de a da un răspuns unor bistrițeni, cărora a refuzat să le semneze documentațiile de urbanism și care i-au trimis o petiție în care i-au adresat mai multe întrebări, inclusiv dacă îşi asumă să răspunde penal şi pecuniar pentru faptul că semnează sau refuză să semneze anumite documentaţii urbanistice. În răspuns Floare Gaftone, a arătat că, potrivit legii, nu intră în competența sa astfel de sarcini, ci a primarului Ovidiu Crețu și a arhitectului șef Monica Pop.

“Conform art.45 din Legea 350/2011, documentațiile de urbanism sunt: plan urbanistic de detaliu (PUD), plan urbanistic zonal (PUZ) și plan urbanistic general (PUG). Nu intră în competența mea să avizez sau să semnez documentații de urbanism care sunt documentații întocmite de echipe pluridisciplinare și avizate de către instituții și autorități, prevăzute de lege. Mai degrabă ar putea răspunde, în fața consiliului local, primarul municipiului care blochează în mod constant, documente, nu le introduce în circuit sau nu le comunică secretarului chiar dacă i se adresează personal cenzurând și văduvind secretarul și consiliul local de a avea o informare completă. Aceeași atitudine de ascundere a informațiilor publice față de cetățeni este subliniată și de faptul că arhitectul șef nu a afișat pe site-ul instituției reglementările specifice decât după 5 ani de la aprobare. De asemenea primarul și arhitectul șef, la cererile grupului de arhitecți din municipiu privitor la solicitarea acestora de a le pune la dispoziție a PUG-RLU varianta completă și corectă, nu au răspuns încălcând astfel principiul transparenței. Cui folosește atâta ascundere? În nici un caz consiliului local , comunității și cetățenilor .

Premeditat cu intenție și rea credință primarul a dispus scoaterea mea din componența comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, a comisiei de recepție a lucrărilor de cadastru, GIS, cadastru verde, comisiei de autorizare a activității comerciale cu scopul de a-mi limita și restricționa informațiile care au tangență cu dezvoltarea urbană.

În litigiile ce au ca obiect refuzul secretarului de a semna autorizații de construire, ca acte administrative de autoritate, instanțele au dat câștig de cauză secretarului, și au reținut că «Refuzul secretarului de a semna autorizația de construire nu este unul nejustificat chiar dacă primarul, arhitectul șef și șeful serviciului urbanism au semnat autorizația, pentru că legea, documentațiile de urbanism și interesul general al comunității trebuie respectat».

Subliniez faptul că în conformitate cu prevederile Legii 50/1991, toți semnatarii CU/AC «răspund material, contravenţional, civil şi penal» nu doar pentru neemiterea în termen, ci și pentru emiterea în mod ilegal a documentelor solicitate”, a scris la acea vreme Floare Gaftone, în răspunsul adresat petiționarilor.

În timp, problema a fost zgândărită și de actualul administrator public al municipiului, Ioan Peteleu, pe când era doar consilier local. Deși a fost o vreme viceprimar al Bistriței, Peteleu nu a venit cu chestii concrete astfel încât să dea de pământ cu Urbanismul din primărie și protectorul/protectorii acestuia.

Susținerile Floarei Gaftone, confirmate de arhitectul Șipoș

Ceea ce Floare Gaftone a făcut public în 2018, și nu numai, pentru că ea a revenit asupra problemei de câte ori a avut ocazia, a fost scos la iveală de un arhitectul Răzvan Șipoș, din județul Mureș, desemnat să întocmească o expertiză într-un dosar aflat pe rolul Tribunalului Bistrița-Năsăud.

Pentru a putea întocmi expertiza solicitată de instanță, Răzvan Șipoș s-a prezentat la sediul Primăriei Bistrița la finele lunii februarie anul acesta, și a cerut, evident, să i se pună la dispoziție Planul Urbanistic General aprobat, dar și alte documente pe care le considera necesare. I-a fost imposibil să-și ducă misiunea la capăt, fiindcă

“Au participat reclamantul, avocata dânsului, d-na ing. Monica Pop, d-na secretar general Gaftone Floare, d-na «șefa de la juridic», referentul care întocmește certificatele de urbanism și autorizațiile de construire, etc. Mi s-au adus de către «doamna șefa de la arhivă» volumele care conțin PUG-ul. Nimeni nu știa ce conțin și unde se află anumite planșe. Șefa arhivei motiva că ea nu știe ce conțin toate actele arhivate și cum le primește așa le arhivează. După ce am identificat planșa de reglementări am întrebat pe toată lumea dacă aceasta este planșa care a fost pus la dispoziția consilierilor atunci când s-a adoptat hotărârea de aprobare a PUG-ului. Nimeni nu a putut să confirme, deși majoritatea erau în aceleași funcții când s-a aprobat PUG-ul. În lipsa confirmării, am întrebat care este planșa pe care au avut-o în față consilierii atunci când au votat. Nimeni nu a putut să-mi indice concret vreo planșă. Planșa de reglementări care cuprind tot UAT Bistrița și este folosită pentru emiterea CU (n. r. – certificatele de urbanism) diferă de planșa arhivată, nu este o copie identică. În indicatorul planșelor nu se precizează numărul versiunilor și nici în HCL pentru a fixa exact ce se aprobă și pentru a putea verifica dacă o versiune sau alta au fost subiectul avizelor obținute. Nu am identificat nici măcar o planșă pe care să fie aplicată viza de neschimbare al vreunui avizator. Măcar cea de la Consiliul Județean. Planșa de reglementări care cuprinde întreg UAT-ul folosită de serviciul urbanism dar și cea arhivată diferă de planșa de reglementări a UTR-ului. Nimeni nu a putut să explice de ce. Când am vrut să fotografiez diferențele pentru a vi le indica, a sărit doamna șefă de la arhive că nu am voie, trebuie să depun cerere în scris și dacă se aprobă mi le dă. I-am explicat că documentul public nu poate fi refuzat publicității. Dar cine știe, poate la Bistrița s-a refuzat vreodată cuiva furnizarea PUG-ului. Răsfoind PUG-ul am observat mai multe inadvertențe. Pe care nimeni nu avea nicio explicație. De exemplu în dreptul Stadionului Municipal, pe planșa aferentă studiului riscurilor naturale, există o porțiune a malului râului hașurată ca fiind risc la inundații. Pe planșa de reglementări ar fi trebuit preluată zona malului și reglementată cu interdicție de construire. Dar nu a fost preluată. În avizul de gospodărire a apelor nu se fac precizări cu privire la aceste interdicții. Avizul de gospodărire a apelor conține doar generalități probabil copiate din memoriul întocmit de elaborator. Nu se vorbește nimici despre capacitatea stației de epurare, deversori ai canalizării, etc. După miros, unul dintre deversori fiind chiar în dreptul Stadionului Municipal. De asemenea, paginile regulamentului local de urbanism nu sunt numerotate. Practic există riscul ca aceste documente să poată fi modificate fără a putea fi probată eventuala modificare. Nu există un exemplar reper care să fie și public pentru a asigura conformitatea tuturor variantelor care «circulă» ca să producă efecte.

Am întocmit acest punct de vedere sub rezerva că Primăria nu poate indica originalul PUG-ului”, a arătat Răzvan Șipoș într-o adresă depusă la dosarul cauzei.

Eterna rivală a lui Gaftone, căzută și ea în plasă

Cu toate că a scos la iveală mocirla din Serviciul de Urbanism Floare Gaftone a fost reținută 24 de ore de polițiști, în proaspăta anchetă coordonată de un procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud.

Alături de ea au fost reținute, așa cum am precizat mai sus arhitectul șef, de profesie inginer constructor, Monica Pop, care ocupă această funcție din 2008, după venirea lui Ovidiu Crețu în fruntea Primăriei Bistrița.

Despre Monica Pop, același arhitect mureșean susținea faptul că aceasta u figurează ca fiind atestată de Registrul Arhitecților din România și nu are nici studiile prevăzute de lege.

De asemenea pentru a verifica dacă actele emise de primărie semnate și de arhitectul șef întrunesc și condiția de formă anume aceea a competenței profesionale, d-na inginer Monica Pop nu figurează ca fiind atestată de Registrul Urbaniștilor din România și nu are studiile prevăzute de Legea 350/2001 la art 36^1 b). Delegarea de atribuții poate fi făcută doar temporar și cu condiția îndeplinirii cerințelor de studii de către delegat. E posibil ca și acest aspect pe care vi-l semnalez să fie una din cauzele celor constatate pe parcursul elaborării punctului de vedere”, a scris Răzvan Șipoș.

Articolul de lege invocat de arhitectul mureșean arată clar faptul că: “ Funcția de arhitect-șef este ocupată, în condițiile legii, de un funcționar public, specialist atestat de Registrul Urbaniștilor din România, având formația profesională după cum urmează:

b) de arhitect diplomat, urbanist diplomat, arhitect ori urbanist absolvent cu licență și master ori studii postuniversitare în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, la nivelul municipiilor”.

Căutând referințe despre Monica Pop pe site-ul Registrului Urbaniștilor din România am aflat că, abia începând din 2019, bistrițeancă noastră are de fapt drept de semnătură doar pentru elaborarea anumitor părți din documentațiile de urbanism și cele de amenajarea teritoriului, respectiv “cadrul natural și calitatea mediului”, simbol F1, și ”economie urbană, simbol «G4»”.