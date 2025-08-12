Un bărbat din Livezile a fost reținut de polițiști și riscă să ajungă după gratii, după ce a rănit un alt bărbat cu un cuțit. Cei doi s-au luat la bătaie în apropierea unui local din Livezile, iar în urma altercației ambii au ajuns la spital.

Potrivit IPJ Bistrița-Năsăud, bărbatul are 63 de ani și este acum cercetat într-un dosar penal întocmit luni pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

„În fapt, în seara de 4 august a.c., polițiștii au intervenit la o agresiune, sesizată prin S.N.U.A.U. 112. Din investigațiile efectuate la fața locului a reieșit faptul că, în proximitatea unui local public din Livezile, între bărbatul de 63 de ani și un altul de 38 de ani, din aceeași localitate, a izbucnit un conflict spontan.

În urma agresiunii, cei doi au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale, bărbatul de 38 de ani fiind rănit în zona abdomenului cu un cuțit.

În prezent, bărbatul de 63 de ani se află în arestul I.P.J. Bistrița-Năsăud, iar în cursul zilei de astăzi, 12 august, acesta va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița, în vederea dispunerii unei noi măsuri preventive”, a precizat sursa citată.

Polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Prundu Bârgăului continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violență și tulburarea ordinii și liniștii publice.