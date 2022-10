Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a declarat că românii care se află într-o situație mai vulnerabilă ar putea beneficia de noi vouchere.

Potrivit acestuia, este vorba despre vouchere care să sprijine îmbunătățirea condițiilor de locuire prin investiții în servicii comunitare, precum și a unor servicii pentru reparaţia locuinţelor.

„Investițiile strategice în infrastructură sunt, cu siguranță, pilonul României Viitorului în care cred și facem tot posibilul să le vedem cum devin realitate. În aceste vremuri însă, este datoria Guvernul României să avem grijă și de nevoile imediate pe care românii le au. O întâlnire importantă pe care am avut-o în contextul deplasării la Bruxelles a fost cu domnul Nicolas Schmit, comisarul european pentru locuri de muncă și drepturi sociale. De ce? Pentru că am discutat ultimele aspecte referitoare la aprobarea Programelor Educație și Ocupare, respectiv Incluziune și Demnitate socială, cu o alocare totală de ? ???????? ?? ????, pe care este imperios să le avem aprobate până la finalul acestui an. Sunt fonduri prin care să asigurăm sprijinirea tuturor categoriilor vulnerabile. Iar când te gândești că în ultimele trei decenii România a pierdut 23,3% din populația sa în vârstă de muncă, la care se adaugă faptul că 1 din 3 români este expus riscului de sărăcie sau excluziune socială, totul capătă o altfel de însemnătate. Domnul comisar și-a prezentat aprecierea pentru abordarea noastră multi-fond pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile și ne-a asigurat de susținerea sa, tocmai de aceea îi mulțumesc încă o dată pe această cale. Concret, vorbim de o inovare la nivelul procesului de programare al banilor europeni, punând în același loc două componente de investiții”, a scris Boloș duminică pe Facebook.

Cu această ocazie, ministrul a oferit și o „veste bună”. „Am discutat şi despre posibilitatea implementării unor vouchere de rezilienţă pentru sprijinirea populației vulnerabile, care să sprijine îmbunătățirea condițiilor de locuire prin investiții în servicii comunitare care să includă posibilitatea sprijinirii în activitățile casnice/cotidiene, precum și a unor servicii pentru reparaţia locuinţelor”, a adăugat ministrul Boloș.

O delegaţie a Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), condusă de ministrul Marcel Boloş, a efectuat în perioada 10 – 13 octombrie o vizită de lucru la Bruxelles, obiectivele fiind maximizarea oportunităţilor de investiţii din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), negocierea propunerilor pentru REPowerEU şi accelerarea procesului de aprobare a Programelor aferente Politicii de Coeziune 2021-2027. Potrivit unui comunicat al MIPE, Comisia Europeană este de acord cu optimizarea PNRR-ului, pentru ca investiţiile asumate de România să fie cât mai fidele nevoilor imediate ale cetăţenilor, scrie Digi24.ro.

