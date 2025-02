Românii au fost în 2023, la fel ca şi în 2022, pe ultimul loc în Uniunea Europeană la producţia de deşeuri municipale, arată datele publicate joi de Oficiul European de Statistică (Eurostat), transmite Agerpres.

Astfel, în 2023, o persoană din Uniunea Europeană a produs, în medie, o cantitate de 511 kilograme de deşeuri municipale, cu patru kilograme sau 4,3% mai puţin decât în 2022 (515 de kilograme), şi cu 23 de kilograme mai puţin decât în 2021 (534 de kilograme). Comparativ cu 2013, cantitatea a crescut cu 32 kilograme.

Datele disponibile arată diferenţe semnificative în rândul statelor membre. În 2023, „campioni” la producţia de deşeuri municipale în UE sunt austriecii (803 de kilograme per persoană) şi danezii (802 de kilograme). La polul opus sunt românii, care au produs „doar” 303 de kilograme de deşeuri municipale per cap de locuitor (datele sunt din 2022), polonezii (367 de kilograme per persoană) şi estonienii (373 de kilograme per persoană).

În cazul reciclării deşeurilor, în 2023 Uniunea Europeană a reciclat în medie 246 de kilograme pe cap de locuitor, ceea ce înseamnă că 48% din cantitatea totală de deşeuri municipale generată a fost reciclată, comparativ cu 37,2% în 2013 (199 de kilograme pe cap de locuitor).

În 2023, 129 de kilograme pe cap de locuitor au fost incinerate (25,2% din cantitatea totală de deşeuri generate) şi 115 kg de kilograme pe cap de locuitor au ajuns la groapa de gunoi (22,5%). În 2013, cantitatea incinerată pe cap de locuitor s-a situat la 127 kg (26,4%), în timp ce 142 de kilograme pe cap de locuitor (29,7%) au ajuns la groapa de gunoi.

g4media

