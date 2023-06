Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică și citate de Agerpres, România a înregistrat anul trecut cel mai scăzut nivel al prețurilor pentru bunurile de consum și serviciile din componența consumului final al gospodăriilor populației în comparație cu celelalte state membre ale Uniunii Europene. Prețurile din România au fost cu 42% mai mici decât media UE. Pe locurile următoare se află Bulgaria (41% sub media UE) și Polonia (38% sub media UE).

În ceea ce privește prețurile pentru consumul final al gospodăriilor populației, cele mai ridicate niveluri au fost înregistrate în Irlanda (46% peste media UE), Danemarca (45% peste media UE), Luxemburg (37% peste media UE) și Finlanda (27% peste media UE).

Datele INS explică că indicele nivelului prețurilor arată câte unități din aceeași monedă sunt necesare pentru a cumpăra un volum identic de bunuri și servicii în diferite țări. Astfel, în anul 2022, pentru bunurile de consum și serviciile din componența consumului final, se plăteau 100 de euro la nivelul Uniunii Europene, 146 de euro în Irlanda și 58 de euro în România, scrie G4media.ro.

Eurostat a menționat că România este cel mai ieftin stat membru pentru grupa de produse „Alimente și băuturi nealcoolice” (cu 72% sub media UE), fiind urmată de Polonia (cu 73% sub media UE). În opoziție, Danemarca și Luxemburg au înregistrat cele mai ridicate niveluri de prețuri pentru această categorie de produse (cu 121%, respectiv 121% peste media UE).

Bulgaria are cel mai scăzut nivel al prețurilor pentru grupurile „Băuturi alcoolice și tutun” (cu 66% sub media UE), „Îmbrăcăminte și încălțăminte” (cu 80% sub media UE) și „Întreținerea locuinței, apă, electricitate, gaz și alți combustibili” (cu 37% sub media UE). Polonia se află pe locul doi pentru grupurile „Băuturi alcoolice și tutun” (cu 73% sub media UE) și „Întreținerea locuinței, apă, electricitate, gaz și alți combustibili” (cu 40% sub media UE).

Danemarca are cel mai ridicat nivel al prețurilor pentru „Îmbrăcăminte și încălțăminte” (cu 133% peste media UE), în timp ce Irlanda este cea mai scumpă țară din UE pentru produsele din grupele „Băuturi alcoolice și tutun” (cu 216% peste media UE) și „Întreținerea locuinței, apă, electricitate, gaz și alți combustibili” (cu 212% peste media UE).

România are cel mai scăzut nivel al prețurilor pentru grupa „Articole de mobilier, echipamente de uz casnic și întreținerea curentă a locuinței” (cu 70% sub media UE), alături de Bulgaria (cu 71% sub media UE). Ungaria rămâne cel mai ieftin stat membru pentru grupele „Transport” (cu 72% sub media UE) și „Recreere și cultură” (cu 64% sub media UE), iar Bulgaria are cel mai scăzut nivel al prețurilor pentru grupa „Servicii de cazare și restaurante” (cu 51% sub media UE).

Luxemburg înregistrează cel mai mare nivel al prețurilor pentru „Articole de mobilier, echipamente de uz casnic și întreținerea curentă a locuinței” (cu 126% peste media UE). În privința grupului „Transport”, cele mai scumpe țări din UE sunt Danemarca (cu 127% peste media UE) și Suedia (cu 126% peste media UE). Danemarca se distinge și ca fiind cea mai scumpă țară la grupa „Recreere și cultură” (cu 141% peste media UE) și la serviciile de cazare și restaurante (cu 156% peste media UE).

În plus, România, Portugalia și Ungaria au înregistrat aceeași valoare a indicelui de volum al PIB pe locuitor, calculat pe baza Parității Puterii de Cumpărare (PPC), situându-se la un nivel de 77% față de media Uniunii Europene.

Bulgaria a înregistrat cel mai scăzut nivel al Produsului Intern Brut pe locuitor în anul 2022, fiind cu 41% sub media UE. Cel mai ridicat nivel al PIB pe locuitor din Uniunea Europeană a fost înregistrat de Luxemburg, acesta depășind media UE cu 161%.

Aceste date sunt prezentate în contextul utilizării indicatorilor Parității Puterii de Cumpărare (PPC) și Puterii de Cumpărare Standard (PCS) pentru a exprima rezultatele comparabile la nivel european în ceea ce privește prețurile și nivelul de trai al populației.

