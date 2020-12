Belle Barbu, în vârstă de 26 de ani, a aflat anul trecut că povestea ei este, de fapt, una total diferită de cea pe care o știa ea.

Românca aflase pe când avea 8 ani că era un copil adoptat. În realitate, la naștere, ea a fost răpită și vândută unei familii înstărite din SUA. Părinții copilei au aflat, după 25 de ani, că fiica pe care o credeau moartă a fost de fapt traficată.

Medicii le-au spus părinților biologici că fetița a murit

Americanii îi spuseseră fetiței românce că părinții biologici nu o doriseră, așadar a fost dată spre înfiere – este singura parte a poveștii pe care românca o știa.

Relaţia sa cu părinţii ei adoptivi s-a deteriorat când s-a înscris la Universitatea Brigham Young, din Idaho, acolo unde a mers să studieze Sănătate Publică. Era anul 2013, iar ea nu a încetat niciodată să se întrebe de unde a venit și cine este cu adevărat.

În 2019, Belle a găsit pe Facebook un grup care îi ajuta pe românii adoptaţi să-şi găsească familiile. A decis să posteze acolo informații şi imediat a primit răspunsurile de care avea nevoie.

N-au trecut nici 48 de ore până când „liderul” grupului de Facebook, o femeie, a ajuns la fratele ei, Moise, un tânăr de doar 20 de ani. Conexiunea s-a realizat tot pe reţelele de socializare.

Astfel, Belle a descoperit că mai are încă o soră pe nume Simona, în vârstă de 33 de ani, şi un frate, Florian, în vârstă de 29 de ani.

Părinţii ei biologici locuiau la Roma, iar după trei săptămâni a vorbit la telefon cu ei. Misterul existenței sale a fost dezvăluit: părinţii erau săraci când ea s-a născut, în 1994, şi medicii le-au spus că fetița este grav bolnavă, iar câteva zile mai târziu le-au transmis că a murit.

Medici care vând bebeluși agențiilor pentru adopție

„Medicii le-au spus că sunt bolnavă, deşi nu au specificat ce am. Eu am fost ţinută în spital în timp ce ei erau acasă. Câteva zile mai târziu, când s-au întors, li s-a spus că am murit. Când au plecat, o asistentă a fugit după ei pentru a le spune adevărul, că am fost luat şi vândută. Părinţii mei au folosit ultimii bani pe care îi aveau pentru benzină şi au mers la fiecare orfelinat pentru a încerca să mă găsească. Dar banii s-au epuizat, iar după un an nu au mai avut unde să se întorc”, a povestit Belle, potrivit gandul.ro.

Fata a aflat că nou-născuţii valorează zeci de mii de lire pentru reţelele de traficanţi, care falsifică certificatele de naştere şi vând bebeluşi agenţiilor pentru adopţie.

Belle este un caz norocos, dacă poate fi vorba despre așa ceva… A reuşit să-şi întâlnească părinţii la Roma în vara lui 2019.

„Am simţit o legătură puternică. Să-mi iau rămas bun a fost dureros!”, a povestit tânăra, potrivit sursei citate.

De atunci nu s-au mai văzut, dar asta numai din cauza pandemiei de coronavirus, care-i ține la distanță.

