Deputatul Robert Sighiartău, candidatul PNL la președinția Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, a declarat luni, într-o conferință de presă, că PSD, în frunte cu Radu Moldovan încearcă să oprească dezvăluirile pe care le face în legătură cu problemele de la Aquabis, “prin presiuni, jocuri murdare și mârșave”.

“Nu mă las! Îi anunț pe cei din PSD în frunte cu Radu Moldovan, că nu cedez presiunilor și amenințărilor în legătură de dezvăluirile din ultimul timp legate de Aquabis. Campania curată în opinia PSD s-a sfârșit! Au început cu jocuri murdare, cu atacuri mârșave la adresa familiei mele și a celor care au intrat în politică alături de mine, tocmai pentru a spune adevărul.

Știți bine că am luat hotărârea să afișez toate aceste informații legate de Aquabis pe afișajul electoral din centrul localității Bistrița. Complicii mafiei din Aquabis sunt cei din conducerea PSD, care speriați de dezvăluirile mele mi-au rupt toate informațiile de pe afișajul public. Și au mai făcut un lucru în premieră, pe care vreau să în cunoască toți bistrițenii: Biroul Electoral Județean a emis o hotărâre, prin care încearcă să îmi bage pumnul în gură, obligându-mă să șterg clipul de pe Facebook, pe care l-am postat săptămâna trecută despre Aquabis. Este foarte important ca bistrițenii să știe lucrul acesta, că PSD a făcut lucrul acesta, în frunte cu Radu Moldovan, și că încearcă să oprească aceste dezvăluiri cu privire la Aquabis.

Bistrițenii mai trebuie să știe un lucru: îi transmit lui Radu Moldovan că, Robert Sighiartău nu se oprește! De aceea vă prezint câteva din informațiile primite de la cetățenii din județul Bistrița-Năsăud, legate de Aquabis”, a declarat Robert Sighiartău.

Totodată, el spune că, în deplasările sale prin județ a luat legătură cu foarte mulți oameni, care i-au spus despre corupția din Aquabis.

“Am umblat prin județ, am discutat cu ei, mi-au scris și pe Facebook, și e foarte clar că tot ceea ce am spus la începutul acestei campanii se adeverește: corupție, incompetență, angajări pe pile, pe relații de partid, dar și pe bani! Deci, s-au făcut angajări pe șpăgi, în Aquabis. Dar și alte cabane, care sunt pe alte nume în Aquabis, dar și foarte multe lucruri pe lângă contractele cu dedicație, pe care vi le-am dezvăluit.

Pe lângă toate acestea, Aquabis are un credit contractat, de peste 10 milioane de euro, pe care îl plătesc bistrițenii. Deci, pe lângă faptul că noi plătim cea mai scumpă apă din regiunea Transilvaniei, cu sau fără TVA, noi bistrițenii plătim și un credit la bancă pe care Aquabis l-a contractat. Și din câte înțeleg de la directorul Aquabis, mai urmează încă un credit de aproximativ 11 milioane de euro. (…) E clar că la Aquabis lucrurile au scăpat de sub control: incompetență, corupție, angajări pe baza de carnet de partid, angajări pe bani – așa cum am aflat astăzi de la un fost angajat al Aquabis… deci lucrurile sunt scăpate de sub control, și această companie publică care este coordonată de Consiliul Județean, de Radu Moldovan și de fratele său, pur și simplu își bate joc de bistrițeni”, a afirmat Robert Sighiartău.

Candidatul liberal a reiterat că, după 9 iunie, va face curățenie în Consiliul Județean și Aquabis.

“Eu vă promit un lucru pe care l-am spus și la începutul campaniei: după 9 iunie, vom face curățenie generală, și în Consiliul Județean, dar mai ales în Aquabis.

Așadar, nu mă voi opri, voi spune adevărul, iar după 9 iunie voi rezolva probleme acestei companii care astăzi este distrusă din cauza PSD”, a conchis Robert Sighiartău.

(Material electoral comandat de PNL Filiala Bistrița-Năsăud/Executat de Gazeta Production SRL-portal gazetadebistrita.ro/ Codul unic de identificare al mandatarului financiar: 21240015)