Candidatul PNL la președinția Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Robert Sighiartău, a criticat dur marți regia de apă Aquabis SA, despre care spune că este o „companie murdărită de interesele lui Radu Moldovan care livrează cea mai scumpă apă din regiune”.

„În fiecare săptămână o să demontăm niște mituri și o să expunem principalele probleme al administrației PSD – Radu Moldovan.

Acum avem episodul Aquabis, o companie murdărită de interesele lui Radu Moldovan care livrează cea mai scumpă apă din regiune! Ați auzit bine, Bistrița Năsăud are cel mai mare preț la apă-canal din regiunea Nord Vest. Dacă mergeți la Cluj, dacă mergeți la Bihor plătiți 5 lei și ceva. La Bistrița este, atenție, 8,7 lei bani pe care îi scot bistrițenii în fiecare lună.

Aici la Aquabis sunt foarte multe interese. În primul rând știm foarte bine că fratele lui Radu Moldovan este director adjunct aici. Cum a fost angajat, doar Radu Moldovan poate să vă spună!

Toți acei bani pe care îi iau directorii din Aquabis însumează peste 1,2 milioane de lei anual. O grămadă de bani care merg inclusiv pe cei care sunt în consiliul de administrație și care pe o ședință iau câte 4.000 lei. Deci pentru o ședință, că merg și semnează, iau 4.000 lei pe lună! Banii aceștia, dragi bistrițeni, sunt în facturile dumneavoastră și nu este în regulă !

Așadar, de ce avem prețul așa de mare la apă? O să vedem după 9 iunie când o să facem un audit extern să vedem cine, ce și cum a furat de la Aquabis!

Totodată să ne spună domnul Radu Moldovan dacă furăciunile care au dus la creșterea prețului la apă în județ au vreo explicație legată de vacanțele din Singapore pe care văd că le menționează în clipurile lui video și în declarațiile sale.

Deci, problemele foarte mari, nu numai legate de posibile furăciuni, și ați auzit de licitații contractate de o firmă cu un singur angajat sau de multe alte chestiuni, dar au legătură și de pentru faptul că în fiecare zi o grămadă de bistrițeni nu au apă menajeră ca să se spele sau ca să facă mâncare!

În fiecare zi, am făcut o analiză, apa din județul Bistrița-Năsăud se întrerupe cel puțin 8 ore, în fiecare zi! Mai mult decât atât, masterplanul pe fonduri europene este întârziat de la an la an, și am citit că nici până acum nu s-au finalizat licitațiile pe toate contractele din zona Năsăud, de exemplu.

Deci, această companie este înțesată de interese politice de nepotism, de rudenii , de corupție, ne dă cea mai scumpă apă din regiune și ne oferă și multe probleme zilnice cu privire la modul în care ar trebui să funcționeze până la urmă un județ civilizat!

Așadar, oameni buni , toate lucrurile acestea toate articolele și am aici o grămadă de articole scrise de dumneavoastră de presă, da… O firmă proaspătă cu un singur angajat pune mâna pe un contract de 75 de milioane de lei de la Aquabis, DSP a găsit balauri în apa care ajunge la populație, Macarie Moldovan a fost manevrant de cu vagoane și a terminat facultatea la 38 de ani .

Aici am și facturile din județele celelalte plus Bihor. Toate lucrurile acestea le voi pune pe afișajul electoral acolo unde ar trebui să fie afișul meu electorat care se ține să fie informați și să vadă exact ce se întâmplă. Până la urmă nu sunt altceva decât articole scrise de presa bistrițeană și presa națională.

E bine că oamenii să fie informați și în 9 iunie să decidă informat”, a declarat Robert Sighiartău.

Întrebat fiind dacă îl va da afară pe directorul adjunct al Aquabis Macarie Moldovan în cazul în care va câștiga președinția Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Robert Sighiartău a spus că toate instituțiile și companiile subordonate Consiliului Județean trebuie să fie conduse de profesioniști.

„Eu am spus, încă de la lansarea candidaturii mele, că voi face curățenie. Eu îmi doresc ca instituțiile, companiile Consiliului Județean să fie conduse de profesioniști. Deci, fără incompetenți! E clar că aici la Aquabis sunt mari probleme și voi elimina tot ce înseamnă rubedenii, nepotism și persoane care au fost angajate doar pentru că au un carnet de partid”, a precizat deputatul PNL.

„Eu, slavă Domnului, de când sunt parlamentar, dat fiind faptul că mă bazez pe niște principii, nu am angajat pe nimeni în nicio instituție publică”, a mai subliniat el.

Totodată, Robert Sighiartău l-a provocat pe Radu Moldovan, președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, la o dezbatere, „la care să participe toată presa și în care, dacă are argumente, să demonteze ceea ce se întâmplă la Aquabis”.

(Material electoral comandat de PNL Filiala Bistrița-Năsăud/Executat de Gazeta Production SRL-portal gazetadebistrita.ro/Codul unic de identificare al mandatarului financiar: 21240015)