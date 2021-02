În urma unor studii realizate de cercetătorii francezi a fost descoperit faptul că persoanele care au grupa de sânge 0, prezintă risc de infectare cu 30% mai mic.

Cei care au grupa sanguină zero sunt mai protejaţi de noul coronavirus, arată un studiu al Universităţii din Nantes. Oamenii de ştiinţă din Franţa au strâns date din întreaga lume, din peste 40 de studii, ca să ajungă la această concluzie. Legăturile dintre grupa de sânge şi formele de COVID-19 dezvoltate de pacienţi au fost studiate încă de la începutul pandemiei. Anul trecut, un studiu din China spunea că riscul este redus cu 33% în cazul celor cu grupa zero de sânge. Studiul din Franţa are rezultate mai moderate, dar veştile tot sunt bune: riscurile pentru grupa zero de sânge sunt diminuate între 10 şi 30 la sută. Şi este scăzut, de asemenea, şi riscul de a face forme grave ale bolii.

Citește și: Uniunea Europeană va achiziționa 300 de milioane de vaccin Moderna