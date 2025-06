Ancheta Novomatic, păcănelele și jocurile de putere dintre România și Austria

Gazeta de Cluj a fost recent contactată pentru a pune umărul la o anchetă internațională de anvergură, condusă de jurnaliștii de investigație de la ABC Australia. Subiectul: celebra companie austriacă de jocuri de noroc Novomatic și directorul său de atunci, Harald Neumann, fost CEO al Novomatic și actual director general al companiei australiene Ainsworth Game Technology (AGT). Întâmplător sau nu, același Neumann este și consul onorific al României în Austria. Totul pare desprins dintr-un thriller politic cu milioane de euro la mijloc și cu România prinsă între interesele unor giganți din industria jocurilor de noroc, politica de la Viena și orgoliile balcanice ale lui Marcel Ciolacu.

Novomatic – „Plătesc pe toată lumea”

Ancheta jurnaliștilor australieni lovește direct în centrul puterii: întregul board Novomatic a ascuns că Harald Neumann, actualul director al companiei, a fost cercetat penal în Austria pentru fapte de corupție în mai multe dosare. Nicio informație despre aceste anchete nu a fost făcută publică atunci când Neumann a fost instalat la conducerea celui mai mare colos din industria jocurilor de noroc la nivel mondial.

Deși compania, listată la bursă, susține că ar fi notificat autoritățile în momentul numirii, informațiile transmise publicului prezentau un cu totul alt tablou: acela al unei „retrageri onorabile” din fruntea Novomatic. În realitate, Neumann își păstra influența și continua să opereze din umbră.

În zilele următoare, Novomatic urmează să preia restul de 48% din acțiunile gigantului Ainsworth Game Technology (AGT), într-o tranzacție estimată la 102 milioane de dolari. AGT este un jucător major, cu poziții dominante în piețele din Asia, Australia și America, iar această achiziție face ca Novomatic, deja lider în Europa, să devină incontestabil numărul 1 mondial în domeniul jocurilor de noroc.

Ancheta jurnaliștilor australieni merge direct spre miezul corupției din Austria și implică nume grele: fostul cancelar Sebastian Kurz, vicecancelarul Heinz-Christian Strache și ministrul de finanțe Gernot Blümel. Casa lui Neumann a fost percheziționată, au fost interceptate mesaje în care cerea întâlniri urgente pentru donații și „probleme legale în Italia”. În paralel, Novomatic era suspectată că ar fi primit favoruri legislative în schimbul donațiilor către partidul OVP. În ciuda achitărilor succesive, a rămas un singur dosar pe rol, despre care compania declară cu nonșalanță că „se va închide ca și celelalte”.

Celebrul mesaj:

„Bună dimineața, am o rugăminte: am nevoie de o scurtă întâlnire cu Kurz (în primul rând pentru o donație și în al doilea rând pentru o problemă pe care o avem în Italia)! Crezi că se poate rezolva săptămâna aceasta??”, i-ar fi scris Neumann ministrului de finanțe. În februarie 2020, au urmat percheziții, scandalul „House of Kurz” a zguduit Austria, iar Neumann a „demisionat” din funcția de CEO Novomatic invocând motive de familie.

Ce legătură are România cu tot acest balamuc?

Foarte simplu: Harald Neumann este consulul onorific al României în Austria. Austria a blocat intrarea României în Schengen, în 2023-2024, premierul Marcel Ciolacu a pornit un război dur împotriva industriei păcănelelor din România. A denunțat corupția, lobby-ul, șantajul și a promis o „revoluție legislativă”.

„Guvernul a început aplicarea noii legi privind interzicerea păcănelelor în localitățile cu mai puțin de 15.000 de locuitori. Cine nu-și mută urgent aparatele rămâne fără licență.”

„Nu mă sperie mafia păcănelelor! Nu au nicio șansă! S-a terminat!”

Declarații ferme, dar ce s-a întâmplat în spatele cortinei?