In general, oamenii fac o distinctie foarte mare intre nunti si botezuri, pe de-o parte, respectiv inmormantari, de cealalta parte. Aceasta distinctie este una fireasca, intrucat primele doua evenimente sunt unele fericite, in timp ce ultimul este eminamente trist.



Mai mult decat atat, cele dintai sunt planificate cu luni intregi inainte, din momentul cererii in casatorie, respectiv al nasterii copilului, pe cand cel din urma trebuie organizat in doar cateva zile, dupa producerea decesului.



Cu toate acestea, o firma profesionista de pompe funebre va trata inmormantarea drept o ceremonie care trebuie organizata cu aceeasi grija pentru detalii precum o nunta sau un botez. Slujba de la biserica, florile si masa acordata invitatilor sunt doar cateva dintre similitudinile dintre o inhumare si o nunta, chiar daca atmosfera generala va fi una complet diferita.



Insa, in ciuda sentimentelor pe care le traiesc familia si apropiatii, firma de servicii funerare trebuie sa ramana obiectiva si sa duca la bun sfarsit activitatea pentru care este remunerata.



Asa cum spuneam si mai sus, marea diferenta dintre un eveniment fericit si unul funest este ca, in cazul celui de-al doilea, firma de pompe funebre va avea doar cateva zile pentru a organiza lucrurile asa cum trebuie.



Totul incepe in momentul in care familia indurerata apeleaza la casa de servicii funerare. In cazul in care aceasta are program non-stop, asa cum este si normal, reprezentantii sai se vor deplasa de indata la domiciliul decedatului, pentru imbalsamare si inceperea demersurilor birocratice necesare.



O alta mare diferenta dintre cele doua tipuri de ocazii, cea festiva si cea tragica, este aceea ca, in cazul ultimei, membrii familiei nu vor avea nici timpul, nici motivatia sau starea de spirit necesare pentru a se implica pe deplin.



In aceste conditii, angajatii de la pompe funebre vor trebui sa se ocupe de tot ce este nevoie: intocmirea documentatiei preliminare necesare inhumarii; eliberarea certificatului de deces; obtinerea ajutorului de inmormantare/deces; achizitionarea sicriului; transportul funerar; achizitionarea coroanelor si jerbelor; realizarea pachetelor pentru pomana si parastas etc.

Prin urmare, ca sa lase membrilor familiei indurerate ragazul necesar pentru a se obisnui cu ideea marii pierderi, casa de pompe funebre va prelua asupra sa toate formalitatile si indatoririle.



Asa cum spuneam si in titlu, acest lucru trebuie sa se desfasoare cu maximum de respect, atat pentru memoria celui trecut in nefiinta, cat si pentru rudele ramase in viata. Exista numeroase metode prin care angajatii serviciilor funerare isi pot arata profesionalismul, empatia si compasiunea.



Printre acestea, se numara promptitudinea in ceea ce priveste preluarea cazului; folosirea formulelor specifice („Condoleante”, „Dumnezeu sa-l / s-o ierte!” etc); practicarea unor tarife transparente (fara costuri ascunse etc); degrevarea rudelor indoliate de toate sarcinile, pentru ca acestea sa se poata concentra pe ceea ce este cu adevarat important.



Nu in ultimul rand, reprezentantii pompelor funebre trebuie sa tina cont de ultima dorinta a celui trecut in nefiinta, dar si de ale rudelor sale (spre exemplu, incinerare in loc de inhumare sau un anumit tip de flori/sicriu etc).



Articol realizat de iAgency.ro