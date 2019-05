Renate Weber, atac la liderul grupului ALDE din PE: Verhofstadt , în campanie electorală pe cont propriu! Vrea dizolvarea propriului grup ca să i-l pună pe tavă lui Macron

Europarlamentarul ALDE Renate Weber a declarat luni, la Bistriţa, că Guy Verhofstadt, liderul grupului ALDE din Parlamentul European, doreşte desfiinţarea acestui grup pentru a i-l pune pe tavă lui Emmanuel Macron, președintele Franței, iar eliminarea ALDE România din grupul politic european este un mare neadevăr. Totodată, Weber susține că Verhofstadt este în campanie electorală pe cont propriu și mizează pe faptul că va obţine, în viitoarea legislatură, funcţia de preşedinte al Parlamentului European.

Renate Weber a declarat că excluderea ALDE România din grupul politic european este un neadevăr şi asta din cauză că liderul grupului ALDE din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, este într-o campanie electorală pe cont propriu, întrucât are un obiectiv personal de atins.

„Câteodată mi-e ruşine de ruşinea altora, pentru că ce spune domnul Verhofstadt în acel tweet, în care zice că a dat ALDE România afară din grupul politic, este categoric un neadevăr. Am fost în acea sesiune la Strasbourg, ultima, am fost în grupul politic, credeţi-mă, nu m-a dat nimeni afară, ba dimpotrivă, am schimbat nişte linii de vot ale grupului inclusiv în ultima seară. Poate că asta n-a plăcut, dar să fie sănătoşi. Deci nu este adevărat. Domnul Verhofstadt este, din păcate, într-o campanie electorală pe cont propriu, în sensul în care are un obiectiv personal şi, probabil, pentru realizarea acelui obiectiv personal, nu se mai uită în cine loveşte„, a afirmat Renate Weber.

Europarlamentarul ALDE afirmă că Guy Verhofstadt vrea desființarea propriul grup politic pentru a-l oferi „pe tavă” preşedintelui Franţei, Emmanuel Macron.

„Nu numai că nu se uită în cine loveşte, domnul Verhofstadt îşi desfiinţează propriul grup politic. Ce comentariu să vă mai fac la aşa ceva, dacă liderul unui grup, Doamne iartă-l, că poate nu ştie ce spune, vorbeşte despre dizolvarea propriului grup politic? De ce? Pentru că vrea să i-l ofere pe tavă domnului Emmanuel Macron, care altfel nu strânge de un grup politic. Regulile în Parlamentul European sunt clare, ai nevoie de partide din șapte state membre. Nu le are. A avut la un moment dat vreo cinci. Din cinci au rămas vreo două, trei… Da, este adevărat, are parteneri în România, asta fără doar și poate, au și anunțat asta. Dar ca domnul Verhofstadt să spună o asemenea enormitate despre grupul ALDE, credeţi-mă, eu personal, din acest moment, nu ştiu ce dialog mai pot să am cu domnul Verhofstadt„, a spus Weber.

Potrivit Renatei Weber, motivul pentru care Guy Verhofstadt acționează în acest fel este faptul că acesta urmăreşte să ajungă preşedinte al Parlamentului European.

„Eu sper din suflet, pentru că aşa merită, până la urmă, oamenii aceştia, toate lucrurile acestea să li se întoarcă. Domnului Manfred Weber îi doresc să nu ajungă preşedinte al Comisiei Europene, domnului Timmermans îi doresc acelaşi lucru, domnului Verhofstadt îi doresc să nu ajungă preşedintele Parlamentului European, pentru că asta îşi doreşte, căci ar fi culmea să mai spere că ajunge preşedintele unui grup politic pe care îl vede dizolvat„, a afirmat Weber.

Aceasta a mai adăugat că relația europarlamentarilor români din grupul ALDE cu Guy Verhofstadt nu mai este una bună.

„Noi ALDE România nu mai avem cu domnul Verhofstadt o relație bună. În același timp, domnul Verhofstadt este omul cu care personal am discutat despre abuzurile din Justiție, i-am tradus în engleză protocoalele alea secrete, m-a rugat să ne mai întâlnim, am stat o oră de vorbă. Deci, orice spune în acest moment este pur și simplu o abdicare de la discuția pe care am avut și de la poziția pe care și-a asumat-o la un moment dat„, a spus Renate Weber.

În ceea ce priveşte Alianţa 2020 USR Plus, care doreşte să se alăture în viitorul Parlament European grupului pe care Verhofstadt vrea să i-l pună pe tavă lui Macron, Renate Weber a afirmat că membrii acesteia „au făcut în permanenţă un joc de hărţuială”.

„Știu exact, și am date, ei urmăresc tot, probabil și ce discutăm noi aici, vor traduce în limba engleză și trimit mai departe. Le urez succes, dacă vor îi ajut și eu. Au făcut în permanență chestia asta, în ultimii ani, deși nu știu dacă tehnica lor din dotare le-a permis să urmărească chiar toate declarațiile liderilor ALDE sau i-a mai ajutat și altcineva, dar știu că au făcut acest lucru. Culmea este că eu le-am spus colegilor mei că ăștia nu vor veni niciodată în grupul ALDE, ei doar hărțuiesc, doar știți formula noastră: să moară capra vecinului. Ei au avut o declarație împreună, Barna-Cioloș, făcută la televiziunea publică, și au spus că nu vor avea niciodată cerere de intrare în ALDE, că ei vor să se regăsească împreună cu Macron într-o altă construcție. (…) Problema este că domnul Macron nu reușește să își strângă partidele și știu că în acest moment se discută și cu partide din PPE„, a precizat Renate Weber.