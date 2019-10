Radu Moldovan, după moțiune: Cetățenii vor avea concret ce să compare! Noi vom continua să ne batem pentru a câștiga alegerile prezidențiale

Deși Guvernul Dăncilă a fost demis prin moțiunea de cenzură adoptată, joi, de Parlament, PSD va continua să lupte pentru câștigarea alegerilor prezidențiale, este opinia președintelui social-democraților din Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan. De asemenea, acesta vede și un mare plus în trecerea moțiunii de cenzură.

Radu Moldovan consideră că adoptarea moţiunii de cenzură reprezintă un demers democratic pe care l-a trăit şi el când era deputat.

„Moțiunea de cenzură a trecut, Guvernul a căzut, astea sunt regulile democratice. Luăm act de ceea ce s-a întâmplat, vom vedea pe cine va desemna Președintele României prim-ministru, cum va reuși să constitue o majoritate. Le doresc succes în ceea ce au de făcut„, a declarat liderul social-democrat bistrițean.

Totuși, Radu Moldovan spune că există și un plus pentru faptul că moțiunea a trecut.

„Cetățenii vor avea concret ce să compare față de modul cum un partid sau o coaliție guvernează țara. Acesta este cel mai mare plus. Rămâneau doar declarațiile noastre. Cetățenii au văzut ce a făcut PSD din 2012 cu pauza din 2015-2016. În momentul de față vor avea un nou guvern care are cu totul altă viziune. Am înțeles că PNDL este mită pentru primari, finanțarea investițiilor locale e mită pentru baroni … Vom vedea. E destul de greu de făcut o analiză serioasă pentru că avem 6 partide cu 6 viziuni și vom vedea ce va ieși de acolo. Din punctul meu de vedere, cel mai mare plus în trecerea noastră în opoziție este această posibilitate ca cetățenii să poată vedea în mod concret ce fac unii, ce au făcut alții și să decidă care este varianta care le place„, a spus Radu Moldovan.

Totuși, Radu Moldovan, care este și președinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, a mai completat că speră ca demiterea Guvernului Dăncilă prin moțiunea de cenzură adoptată să nu afecteze proiectele cu fonduri guvernamentale care se desfășoară în județ.

„Îmi doresc foarte mult ca finanțările pentru proiectele de dezvoltare a județului Bistrița-Năsăud să continue„, a afirmat Radu Moldovan.

Întrebat dacă îi este frică de faptul că finanțările pentru proiectele care beneficiază de fonduri guvernamentale ar putea fi afectate de căderea Guvernului Dăncilă, Moldovan a adăugat că nu are emoții din acest punct de vedere.

„Nu pot să spun că îmi e frică. Îmi e frică de Dumnezeu și de nevastă-mea, nu am niciun fel de emoție. Pentru majoritatea covârșitoare a proiectelor avem finanțări europene, cu banii în cont. Sunt și câteva finanțări de la Guvernul României care sper că nu vor fi oprite„, a mai spus Emil Radu Moldovan.

Liderul bistrițean a mai precizat că PSD va continua să lupte pentru a câștiga alegerile prezidențiale de pe 10 noiembrie.

”Noi vom continua să ne batem pentru a câștiga alegerile prezidențiale.

