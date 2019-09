Radiografia petrecerilor din Cluj: ciuperci halucinogene, showuri cu transexuali, manele

Viața de noapte din județul Cluj este foarte diversificată. Aici poți găsi petreceri tot mai diferite, unele cum nu ți-ai fi imaginat vreodată. Uneori ascunse de ochii privitorilor, în cluj se desfășoară petreceri cu manele, evenimente dedicate culesului de ciuperci halucinogene, showuri cu transexuali și multe altele.

Olimpiada De Mâncat Ciuperci Din Padurea Hoia-Baciu

La sfârșitul anului precedent a apărut un eveniment pe Facebook care se numea “Olimpiada De Mâncat Ciuperci Din Padurea Hoia-Baciu”, nu s-a precizat cine a fost organizatorul acestuia dar din descriere se pare că nu e vorba despre orice tip de ciuperci, ci mai mult de atât făcea referire la ciuperci halucinogene.

“Legenda spune ca indiferent de anotimp in adancul padurii gasim cele mai gustoase ciuperci din lume.Multi au intrat cautand miraculoasele ciuperci dar nimeni nu a mai fost vazut iesind din intunecata padure. Loc I – O plimbare cu OZN-ul, Loc II – Un copac din celebra padure, Loc III -Felicitari”, se arată în descriere evenimentului.

În discuțiile de pe pagina evenimentului tinerii păreau foarte încântați de această propunere și majoritatea afirmau că toate legendele din pădurea Hoia Baciu devin reale după acele ciuperci. Ulterior evenimentul a fost șters de pe Facebook dar încă se poate găsi pe anumite pagini care postează toate activitățile organizate în Cluj.

Pădurea Hoia Baciu este deja cunoscută pentru petrecerile organizate unde tinerii consumă droguri. Spre exemplu în 9 iunie 2018, un echipaj de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj care se afla în misiune de asigurare a ordinii și siguranței publice în municipiul Cluj-Napoca, în zona Pădurii Hoia-Baciu, au identificat trei tineri, cu vârste cuprinse între 25-30 de ani, asupra cărora au fost găsite un borcan care conținea muguri de substanță vegetală de culoare verde-maroniu, două ciuperci sub formă vegetală de culoare deschisă și un joint rulat, susceptibile de a avea efecte psihoactive, respectiv două mărunțitori și două cutii de foiță.

KIKI: petrecere LGBTQ+ în fiecare lună la Cluj Arena

În fiecare lună, clubul adresat persoanelor din comunitatea LGBTQ+ Cluj, Delirio, organizează în incinta Cluj Arena o petrecere. La aceste evenimente sunt invitații animatori naționali și internaționali. De asemenea tot la petrecerile intitulate KIKI se organizează și showuri cu transgenderși.

Club pentru swingeri

Undeva la periferia Clujului, într-o livadă situată pe strada Eta Boeriuse știe de ani întregi că se află renumitul club de swingeri: “un loc de exceptie si rafinament destinat adultilor si naturistilor, creat cu mare atenție încat să satisfacă toate gusturile”, sau, dupa cum se plâng vecinii, o gradină în care “la sfârșiturile de săptămâna se face sex în aer liber, se vinde și se consumă alcool”.

Localul se numește Kristal Private Garden și se află, după cum au reclamat niște vecini “într-o livadă, pe strada Eta Boeriu fără număr”.

“In gradina acestui club, la sfarșiturile de saptamână se face sex în aer liber, se vinde, se consuma alcool ”, se plâng vecinii.

“Kristal Club este un loc de excepție si rafinament destinat adulților și naturiștilor creat cu mare atenție încât să sătisfacă toate gusturile. Este situat la periferia Clujului, departe de “ochii curiosi” in mijlocul naturii, intr-o zona linistita si frumoasa. Clubul este format din zona discoteca, frumos amenajata pentru socializare, bar si bufet suedez la dispozitie pentru membrii. La etaj se gasesc camere simpatic amenajate pentru a starnii fantezii si a atrage spre legarea unor seri swing distractive si erotice de neuitat. Va vom astepta la gradina de vara unde se va putea face plaja nud, in plus veti fi intampinati de o frumoasa piscina si jacuzzi, intr-o locatie eleganta situata intr-o zona discreta departe de forfota orasului, pentru a va racorii in zilele calduroase de vara”, se arata in prezentarea localului.

Janis, clubul care a luat foc de trei ori

The Janis este deschis în fiecare noapte. Cluburile Janis au ars de trei ori în ultimii cinci ani. Primul incendiu, soldat cu pagube materiale de aproximativ 250.000 de lei s-a petrecut în noaptea de 4 spre 5 mai 2009. Clubul ”My way”, patronat de Adrian Munteanu și Florin Opriș a ars aproape complet, cauza producerii incendiului fiind un scurt circuit. La momentul respectiv clubul era frecventat de sute de tineri dar spre norocul acestora, incendiu s-a produs spre dimineață când în local nu mai era aproape nimeni. ”Motivul incendiului a fost aprinderea instalației de climatizare-ventilație, situat în exteriorul clădirii, în curtea imobilului”, au comentat atunci cei doi patroni. De menționat că Adrian Munteanu a fost închis la Gherla, unde a ispășit trei ani de închisoare pentru înșelăciune.

Un an mai târziu, mai exact în data de 28 martie 2010, pompierii de la ISU Cluj au fost chemați să stingă un incendiu care s-a extins pe trei nivele ale clădiri, în care funcționa clubul Janis la Stuf. Patronii acestui local, sunt aceiași Adrian Muntean și Florin Opriș.

În incinta acestui club erau depozitate câteva tone de stuf, care s-a aprins și a amplificat la maxim dezastrul. Reprezentanții ISU susțin că la momentul respective incendiu a pornit de la o ladă frigorifică și că au aplicat o amendă firmei La Ceaune SRL, dar amenda a fost contestată în instanță. După proces, judecătorul a decis să anuleze amenda.

În 2012, are loc al treilea incendiu, de data aceasta la clubul Janis, de pe Bulevardul Eroilor, din centrul Clujului, patronat de aceiași oameni de afaceri. Focul a izbucnit tot de la un scurt circuit la sistemul electric, mai exact de la un proiector. Incendiul a fost stins rapid de către pompierii militari care au limitat pagubele materiale. Și în acest caz, pompierii de la ISU Cluj au aplicat o amendă de 5000 de lei, care a fost achitată de firma La Ruine SRL, reprezentantă din nou de aceiași doi oameni de afaceri.

Și la momentul actual în Clubul Janis se fumează în continuare deși Legea Antifumat este în vigoare de aproape trei ani.

În Cluj sună și manelele

În Cluj-Napoca există un loc și pentru maneliști, clubul se numește Byblos și este situat pe strada Dorobanților. Acestia au și petreceri cu animatoare, lautari dar și concerte live-ul susținute de persoane cunoscute în acest domeniu.