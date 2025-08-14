Poliția a anunțat că autoritățile Republicii Moldova au transmis solicitări oficiale pentru blocarea a 443 de canale TikTok, care găzduiesc mii de clipuri implicate în diseminarea dezinformării ce afectează securitatea națională și stabilitatea socială, potrivit Radio Chișinău.

Dintre acestea, 98 de canale promovează narative privind implicarea Republicii Moldova în războiul din Ucraina, prin tehnici de manipulare referitoare la o presupusă participare și la pierderile Armatei Naționale pe front; 59 au fost deja blocate.

Au fost descoperite și 12 canale ce difuzau informații false despre pretinse pregătiri de fraudare a alegerilor parlamentare, dintre care 7 au fost blocate.

Totodată, 128 de canale au derulat campanii de dezinformare împotriva persoanelor publice, prin defăimare și acțiuni coordonate de afectare a reputației; 53 dintre acestea au fost blocate.

Două canale au fost identificate ca răspândind dezinformări despre activitatea instituțiilor de drept (judecători, procurori, poliție), fără a fi blocate până acum.

Alte 97 de canale au diseminat mesaje privind politica partidului de guvernământ, precum și conținut instigator la ură și violență, cu potențial de a amenința securitatea publică; 43 au fost blocate.

De asemenea, 6 canale au promovat dezinformări legate de traficul de minori ucraineni către state UE în scopuri de exploatare sexuală și trafic de organe, dintre care 2 au fost blocate.

În ansamblu, cele 443 de canale monitorizate cumulează peste 1,2 milioane de urmăritori și depășesc 4,5 milioane de vizualizări, evidențiind magnitudinea riscului asociat acestor surse de dezinformare.

Autoritățile recomandă publicului să verifice informațiile consumate online și să se bazeze pe surse oficiale și credibile. „Dezinformarea reprezintă o amenințare serioasă la adresa stabilității și securității naționale, iar combaterea acesteia rămâne o prioritate majoră pentru instituțiile statului”, menționează Poliția Națională.

