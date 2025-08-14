Panorama.ro, publicația de jurnalism explicativ lansată în 2021, își va înceta activitatea la 1 septembrie 2025, potrivit unui anunț al ZYX Publishing Group, compania care administrează site-ul.

Răzvan Ionescu, CEO ZYX, spune că decizia vine în contextul în care costurile din media cresc, iar veniturile scad, iar continuarea proiectului „nu mai este fezabilă”, însă grupul va folosi „toate experiențele bune” ale Panorama, în special pe zona de vizualizare a datelor, jurnalism de date și povești interactive.

Anunțul oficial a fost comunicat public pe canalele Panorama din social media, unde publicația a precizat că va continua să publice zilnic până la „finalul verii”, înaintea opririi din 1 septembrie, după aproape patru ani de funcționare.

Panorama a fost lansată în iulie 2021 ca proiect de jurnalism explicativ și vizual și este parte a ZYX Publishing Group, alături de HotNews.ro, B365.ro, SmartLiving.ro, LoveDeco, TotulDespreMame, Golazo, StartupCafe și regia de publicitate pentru Recorder.

Panorama avea ca misiune promovarea jurnalismului explicativ și de date, cu analize, materiale interactive și explainere video despre economie, politici publice, tehnologie și societate, o poziționare diferită de zona de „breaking news”.

Declarațiile lui Răzvan Ionescu subliniază că expertiza tehnică acumulată de echipa Panorama va fi integrată în alte proiecte din portofoliul ZYX, pe măsură ce piața se adaptează unor modele de finanțare mai dificile pentru redacțiile independente.

