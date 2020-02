Circa 30 de social-democrați din județul Bistrița-Năsăud vor lua parte la Congresul PSD, întrunire în care va fi aleasă în care va fi aleasă o nouă conducere a partidului. Delegații au fost stabiliți vineri, într-o conferință extraordinară desfășurată la Bistrița.

Astfel, printre cei care vor reprezenta organizația din Bistrița-Năsăud la Congresul PSD se numără președintele Emil Radu Moldovan, parlamentarii Daniel Suciu, Doina Pană, Ioan Deneș, precum și o parte dintre primarii județului, printre care Nicolae Moldovan, Romeo Florian, Paul Știr, Doru Crișan, dar și alți social – democrați.

Prezenți la conferința extraordinară a PSD Bistrița-Năsăud au fost și sociologul Vasile Dâncu, dar și consultantul politic Cozmin Gușă. Vasile Dâncu a fost ales să reprezinte organizația PSD Bistrița-Năsăud pentru o candidatură la Consiliul Național al PSD. ”Propunerea lui Vasile Dâncu în funcția de președinte al Consiliului Național al PSD va schimba fundamental în bine imaginea PSD”, este de părere Emil Radu Moldovan.













De asemenea, în timpul conferinței, Cozmin Gușă a afirmat că este momentul ca PSD să aibă un președinte din Transilvania sau Banat. ”Este timpul să ne dorim ca în viitoarea conducere a partidului să fie cât mai mulți din Transilvania, pentru că până acum PSD-ul nu a avut decât președinți din sudul țării. L-a avut pe Ion Iliescu de la Oltenița, pe Adrian Năstase din Dâmbovița, pe Mircea Geoană din Dolj, pe Victor Ponta din București și, sigur, mare performantă, doi din Teleorman. Cred că ar fi momentul să punem un președinte din Transilvania sau din Banat”, a spus Gușă.

Liderul social democraților din Bistrița-Năsăud, Emil Radu Moldovan, a precizat că are mare încredere că PSD poate renaște: ”PSD are nevoie să recâștige credibilitate, PSD are nevoie să readucă intelectualitatea română în acest partid, România are nevoie de oameni de valoare pentru ca politicile publice pentru România și pentru români să redevină rincipala prioritate a PSD”.

Emil Radu Moldovan a vorbit și despre o posibilă candidatură la o funcție în structura de conducere a PSD, precizând că nu exclude acest lucru.

”Niciodată nu am fugit de răspundere, dar nu am niciun fel de decizie. Nu am primit nici propuneri concrete, dar dacă va fi nevoie de prezența mea și la nivelul central al PSD sunt pregătit și dispus să fac acest pas, pentru că 8 ani am abandonat politica ocupându-mă și dedicându-mă în totalitate județului Bistrița-Năsăud, lucru care s-a întâmplat. Proiectele pe care le avem sunt cumva puse pe făgaș și timpul mi-ar permite să fac și un astfel de lucru. Deocamdată nu am nimic concret, dar nu exclud absolut nimic”, a mai adăugat Moldovan.

Congresul PSD va avea loc cel mai probabil la finele lunii februarie – începutul lunii martie.