Proprietarii de mașini mai vechi de 15 ani, cu norme de poluare Euro 4, Euro 3 sau inferioare, riscă să plătească impozite auto mult mai mari începând de anul viitor. În cazul acestor vehicule, taxele ar putea fi chiar de două sau trei ori mai mari decât în prezent, potrivit principiului „poluatorul plătește”, relatează Digi24.

Varianta finală a noii taxe auto va fi definitivată în această toamnă.



În prezent, impozitul auto este calculat pe baza formulei de 10 lei pentru fiecare 200 cm³. Dacă va fi introdus și criteriul suplimentar al normei de poluare, impozitul se va indexa în funcție de vechimea și gradul de emisii al mașinii.

Această măsură, cerută de Comisia Europeană, își propune și să stimuleze achiziția de mașini noi. Din cele peste 8,6 milioane de autoturisme înregistrate în România, aproape 3 milioane au norma de poluare Euro 4, fiind vechi de până la 19 ani.

