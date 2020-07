In orice domeniu, exista mai multe oferte dintre care clientii trebuie sa aleaga pe cea care se potriveste nevoilor si exigentelor lor. Acelasi lucru este valabil si pentru cei care cauta servicii SEO pentru promovarea afacerii lor. Clientii se vad in postura de a alege sa colaboreze cu o companie specializata in acest sens, sau cu freelanceri. Desigur ca varianta colaborarii cu o companie este mult mai buna decat varianta colaborarii cu un freelancer care poate ca nici nu are posibilitatea sa ofere factura pentru serviciile oferite.

Servicii SEO specializate vs. serviciile asigurate de freelanceri

Una din cele mai des intalnite metode de promovare online este reprezentata de serviciile SEO si consultanta pentru canalele de marketing online. Clientii care doresc servicii de top trebuie sa colaboreze cu o agentie de top care a demonstrat de-a lungul timpului ca poate livra rezultatele scontate.

Asadar, serviciile SEO oferite de catre specialisti sunt vitale pentru business si pentru promovarea acestuia in mediul online. Social media este un spatiu virtual ideal pentru promovarea unei afaceri, existand posibilitatea ca fanii sa devina clienti sau chiar ambasadori ai bandului. O promovare folosind serviciile SEO ale unei companii de specialitate va aduce brand awareness, o mai buna comunicare cu clientii si trafic targetat catre site-ul acestora.

Alte metode de promovare online

Campanii AdWords si PPC

Campaniile AdWords si PPC reprezinta metode eficiente de promovare online. Atat companiile la inceput de drum, cat si companiile cu experienta pot avea un trafic crescut pe site-ul lor cu ajutorul acestor campanii care ajuta la cresterea traficului pe site si il converteste in vanzari. Cu o experienta bogata in acest tip de campanii platite, o agentie SEO cu experienta poate oferi un boost important oricarei afaceri, chiar din primele zile de existenta.

Campanii de e-mail marketing

Campaniile de e-mail marketing, daca sunt implementate corect, pot avea rezultate extraordinare pentru ca persoanele care accepta sa primeasca e-mailuri au sanse mari sa devina clienti fideli. E-mail marketingul este forma suprema de loializare a clientilor.

Servicii de web design si web development

O agentie care ofera servicii SEO de calitate trebuie sa fie capabila sa ofere si servicii de web design si web development. Pentru magazinele online, aceste servicii sunt foarte importante, de la logo si crearea unei identitati vizuale, pana la implementarea unor functionalitati noi.

Youtube ADS

O alta metoda de promovare online este prin intermediul anunturilor pe Youtube, acesta fiind un canal de promovare cu foarte mare succes in intreaga lume. Platforma Youtube are un potential imens de marketing, insa este inca neexplorat in Romania. Conform statisticilor, peste 7 milioane de romani intra frecvent, chiar zilnic pe Youtube, iar cele peste 1 milion de canale romanesti denota faptul ca aceasta metoda de promovare a afacerilor nu este de ignorat.