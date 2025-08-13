Conducerea ADR Nord-Vest a analizat marți la Bistrița stadiul proiectelor derulate de municipalitate, patru dintre acestea fiind de importanță majoră pentru oraș, și totodată s-au discutat pașii următori, respectiv pregătirea de noi proiecte pentru următoarea perioadă de programare și provocările și soluțiile în materie de achiziții publice.

„Am avut o discuție concretă, axată pe nevoile bistrițenilor. Am analizat proiectele aflate în derulare și am discutat idei pentru perioada următoare. În prezent, pe lângă proiectele aflate în contractare, ne concentrăm pe cele patru proiecte majore aflate deja în implementare, cu o valoare totală de peste 34 de milioane de euro”, a notat pe pagina sa de Facebook, Marcel Boloș, directorul general ADR NV.

Cele 4 proiecte sunt:

– Parcul de Specializare Inteligentă – proiect care vizează crearea de locuri de muncă pentru bistrițeni, sprijinirea firmelor locale și dezvoltare tehnologică.

– Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric – amenajarea de zone pietonale, piste pentru biciclete și un centru istoric mai sigur, mai curat și fără poluare.

– Reconfigurarea axei de transport public – optimizarea circulației și creșterea mobilității urbane

– Regenerarea urbană – reabilitarea clădirilor pentru un oraș mai estetic, mai sigur și mai plăcut pentru locuitori.

„Pe lângă proiectele deja contractate, Bistrița are încă 6 propuneri de proiecte în faza de contractare, în valoare totală de peste 58,5 de milioane de euro. Dacă toate lucrurile merg bine, acestea vor duce orașul și mai aproape de o transformare completă”, a notat ADR NV pe pagina sa de socializare.