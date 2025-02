Consiliul Local a fost nevoit să renunțe la o finanțare de peste un milion de euro, pentru un centru dedicat copiilor defavorizați, unde zilnic trebuiau să ia masa de prânz și să fie ajutați la lecții 270 de copii. Asta pentru că funcționarii din Primăria Bistrița care au lucrat la proiect au prevăzut un spațiu de 120 de metri pătrați, total impropriu, și doar 13.000 de lei pentru amenajarea sa. În aceste condiții, centrul și dacă era realizat după proiect, nu reușea la final să obțină acreditările și avizele necesare pentru funcționare.

Direcția de Asistență Socială, din cadrul Primăriei Bistrița, pregătise un centru „Musette” pentru copiii dezavantajați din municipiu. Centrul obținuse deja finanțarea, în valoare de peste un milion de euro.

Proiectul a primit aprobarea Consiliului Local anul trecut în luna august. Grupul țintă vizat erau copiii care trăiesc în sărăcie la risc de separare de familie și abandon școlar, cu vârsta maximă de 18 ani. Furnizarea activităților în acest centru urma să se facă pe parcusul a 36 de luni.

„Proiectul propus vizează oferirea unor servicii de consiliere psihologică și socială, activități de recreere și petrecere a timpului liber, furnizare servicii medicale, meditații școlare pentru materiile la care copiii întâmpină dificultăți, precum și acordarea de sprijin material pentru familii și acordarea unei mese de prânz pentru copii”, se arăta în proiectul aprobat acum jumătate de an.

Bistrița se numără printre puținele municipii din regiune, care nu deține niciun astfel de centru dedicat copiilor vulnerabili. Centrul urma să sprijine 270 de copii cu vârste între 6 și 16 ani, care au părinți plecați la muncă în străinătate, sunt orfani, au o situație materială precară, provin dintr-un mediu violent sau trăiesc în familii numeroase, în sărăcie. Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud are în evidență peste 1.200 de copii cu vârstă școlară care se află într-una din aceste situații.

Proiectul e „imperativ”, dar a fost făcut pe genunchi de funcționarii din Primărie

În nota de fundamentare a proiectului votat de consilierii locali acum jumătate de an se precizează că acest proiect este „imperativ”, mai ales că în tot județul nu există un asemenea centru:

„Necesitatea realizării acestui proiect ar trebui să fie imperativă pentru factorul politic, în contextul în care legislația specifică în acest domeniu obligă oarecum înființarea de centre de zi pentru copii, însă realitatea o contrazice. Implementarea acestui proiect se impune în mod imperativ, întrucât, la nivelul Regiunii Nord-Vest, Direcția de Asistență momentan nu deține niciun centru pentru copii, așa cum nici celelalte instituții publice cu atribuții în domeniul copiilor nu dețin un astfel de centru”.

În aceste condiții este greu de înțeles de ce funcționarii din Primăria Bistrița și-au bătut joc de acest proiect. În documentele puse la dispoziție anul trecut Consiliului Local nu apăreau mai multe detalii despre acest proiect. Le-a aflat noul Consiliu Local săptămâna trecută, când a fost pus în fața deciziei de a renunța la acest proiect, pentru că era varză.

Proiectul a fost depus pentru finanțare fără a exista o locație identificată pentru acest centru. A fost identificată, din pix, de către Direcția Patrimoniu, ulterior depunerii proiectului pentru finanșare, iar funcționarii de la Direcția de Asistență Socială au spus că merge și așa, deși în cadrul ședinței de Consiliu Local de săptămâna trecută chiar șeful Direcției de Asistență Socială, Radu Dreptate a spus că în condițiile în care s-ar implementa proiectul așa nu ar obține nici măcar autorizație de funcționare.

„Nu îndeplinește condițiile standard de calitate. Dacă pornim cu acest spațiu, riscăm să nu obținem licența de funcționare și să trebuiască să returnăm banii. Nu putem risca să ne facem de minune. Mai bine căutăm un spațiu adecvat, care să rămână pentru copii și nu să facem un centru pe care să nu-l putem licenția”, s-a trezit șeful DIS, Radu Dreptate, săptămâna trecută.

270 de copii înghesuiți în 80 de mp, amenajați cu 13.000 de lei

Direcția Patrimoniu a identificat un spațiu de 120 de mp, compus dintr-o singură sală mare și dependințe: o bucătărie mică și baie. Sala respectivă avea 80 de mp și în ea trebuiau să încapă, concomitent, 270 de copii pentru a lua masa și mai apoi a face diferite activități extrașcolare.

Clar spațiul era insuficient și foarte prost compartimentat pentru a veni în sprijinul atâtor copii, care urmau să se afle în același timp acolo, după școală. Nu doar spațiu era problema acestui proiect. Bugetul de amenajare, reabilitare și dotare a acestui centru era de doar 13.000 de lei, insuficient și pentru un apartament cu o cameră.

Cu acești bani spațiul trebuia igienizat, reamenajat și dotat cu mese și tot ce trebuie pentru ca acești copii să poată servi masa și să poată face lecții și meditații. Primăria Bistrița a venit cu varianta ca acest proiect să fie retras, să renunțe practic la finanțare și să fie redepus pentru finanțare într-o variantă care să nu ridice probleme.

„În momentul în care am preluat mandatul de primar am luat și am analizat fiecare proiect în parte, cu maximă responsabilitate. Probleme am întâmpinat cu foarte multe proiecte, nu e vorba de o răzbunare sau un conflict politic. Ne dorim să venim cu orice în sprijinul copiilor care au aceste nevoi, dar ne dorim să venim în sprijinul lor la modul cel mai sustenabil. Să o facem la modul responsabil și să ne batem joc de banii care ne vin. Ca să depunem un nou proiect, să avem o regândire a bugetului trebuie să renunțăm la acest proiect și să venim cu o cerere de finanțare nouă”, a spus primarul Gabriel Lazany, în ședința de Consiliu Local.

Educație se poate face oricum… și pe jos… și în picioare

Discuțiile care au avut loc pe acest subiect în Consiliul Local au fost absolut halucinante. Deși atât primarul Gabriel Lazany, cât și viceprimarul Ștefania Stere și chiar și Radu Dreptate, directorul DIS direct responsabil de proiect, au susținut că acest centru dacă este amenajat în variantă din proiect nu are șanse să primească autorizație pentru a putea funcționa, unii consilieri locali au ținut cu dinții de proiect, pe principiul dacă tot ne dau bani, de ce să nu-i primim.

Consilierul local AUR Rodica Dobraniș a mizat pe sentiment și a precizat că acest centru este singura variantă să scăpăm de cerșetorii murdari și neîngrijiți care mișună prin municipiu, iar Doina Macarie a susținut că educație se poate face oricum și pe jos și în picioare, în condițiile în care copiii n-ar încăpea în spațiul identificat de Primăria Bistrița.

Aceasta a dat exemplu centrul pentru tineret CETIN, unde susține că a înghesuit copiii care voiau să facă școală, chiar dacă uneori au fost nevoiți să stea pe jos sau în picioare pentru a asista la meditațiile oferite.

A pledat pentru refacerea proiectului pentru îndeplinirea standardelor cerute consilierul PNL Florin Urîte, care a motivat cu faptul că dacă mediului privat și ONG-urilor li se cere să respecte standarde, cu atât mai mult autorităților locale trebuie să o facă în proiectele lor.

Andreea Radu