Subsidiara rusă a Raiffeisen Bank International a înregistrat în primul semestru un profit cu 17,8% mai mare față de perioada similară a anului trecut, potrivit Reuters, citat de Agerpres.

Conform standardelor contabile rusești, Raiffeisenbank a obținut în primele șase luni un rezultat net de 83,9 miliarde ruble (circa 1,05 miliarde dolari), față de 71,3 miliarde ruble în urmă cu un an.

Pe fondul sancțiunilor occidentale legate de războiul din Ucraina, care au exclus majoritatea băncilor rusești din sistemul global SWIFT, RBI—cel mai mare creditor occidental rămas pe piața rusă—beneficiază de administrarea transferurilor internaționale de sume mari în numerar și de dobânzile ridicate la depozite.

Grupul bancar austriac este sub presiune din partea SUA şi UE pentru a se retrage din Rusia.

În trimestrul doi din 2025, RBI a raportat pierderi, după o depreciere de 1,2 miliarde de euro în urma unui litigiu juridic în Rusia. Săptămâna trecută, un tribunal rus a ridicat măsura temporară care interzicea RBI vânzarea subsidiarei sale. RBI a precizat că a fost înlătura doar un obstacol, în timp ce altele afectează procesul de vânzare, cum ar fi obţinerea aprobării din partea autorităţii de reglementare din Rusia.

Subsidiara rusă a grupul italian UniCredit a raportat un avans anual de 39% a profitului în primul semestru din acest an.

Sursa: G4Media

Citește și:

raiffeisen bank rusia raiffeisen bank rusia raiffeisen bank rusia