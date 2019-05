Procesul lui Florin Peter, pe ultima sută de metri! Declarațiile fostului agent BGS și a fostului său coleg, Vlad Ciuruș

Procesul lui Florin Peter, agentul de pază care a fost trimis în judecată sub acuzația de omor, după ce în aprilie 2015 l-a lovit crunt pe Gheorghe Bologh, acesta decedând la câteva ore distanță din cauza unei hemoragii abdominale cauzată de o ruptură de mezenter, este pe ultima sută de metri la Curtea de Apel Cluj. Florin Peter a fost condamnat de Tribunalul Bistrița-Năsăud la 4 ani şi 6 luni închisoare.

În luna noiembrie a anului trecut, judecătoarea Adina Găurean de la Tribunalul Bistrița-Năsăud, care ajudecat dosarul lui Florin Peter, l-a condamnat pe fostul agent BGS la 4 ani și 6 luni de închisoare cu executare, după ce a acceptat solicitarea avocatului acestuia să îi schimbe încadrarea juridică din omor în lovituri cauzatoare de moarte.

Fiindcă spera să scape mai ieftin a atacat sentința la Curtea de Apel Cluj. Concret, acesta solicită instanței clujene achitarea sa, “întrucât nu există probe că inculpatul a săvârșit infracțiunea, iar fapta reținută în sarcina sa nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege”.

În cazul în care nu ar obține achitarea, Florin Peter, prin avocatul său, a solicitat instanței faptul să rețină în favoarea sa circumstanțele atenuante prevăzute de lege,, adică dacă o infracțiune este săvârșită “sub stăpânirea unei puternice tulburări sau emoţii, determinată de o provocare din partea persoanei vătămate, produsă prin violenţă, printr-o atingere gravă a demnităţii persoanei sau printr-o altă acţiune ilicită gravă”, aspect care dacă ar fi acceptat de instanță ar duce la reducerea cu o treime a pedepsei aplicate. Practic, fostul agent BGS ar scăpa cu o pedeapsă mică, cu suspendare.

Ciuruș audiat de CA Cluj

La ultimul termen a procesului de la Curtea de Apel Cluj care a avut loc pe data de 8 mai, instanța l-a audiat și pe Vlad Ciuruș, celălalt agent BGS care a fost cu Florin Peter în noaptea incidentului.

În procesul pe fond care s-a derulat la Tribunalul Bistrița-Năsăud, parte dintre avocaţi au solicitat audierea acestuia, instanţa a decis în final că nu este în regulă acest lucru, întrucât acesta a fost inculpat într-un alt dosar, disjuns din prezenta cauză, şi în care Ciuruş şi-a recunoscut vinovăţia. Acesta a fost taxat de instanță doar cu un avertisment

Potrivit instanţei bistrițene, dacă ar fi figurat în prezentul dosar, Ciuruş ar fi figurat în calitate de inculpat. Însă el şi-a exprimat poziţia procesuală, a recunoscut săvârşirea faptei în dosarul judecat de magistraţii Judecătoriei Bistriţa, astfel că instanţa tribunalului a considerat că reaudierea sa sub prestare de jurământ în prezenta cauză este neadecvată şi neîntemeiată având în vedere calităţile sale procesuale diferite, urmând să se depună sub prestare de jurământ o mărturie la care el a făcut referire în calitate de inculpat, în care nu a jurat, acesta neputând oricum să relateze decât aspecte care îi sunt favorabile, pentru că în caz contrar s-ar încălca dispoziţiile Codului de Procedură Penală.

Nu așa au stat lucrurile la Curtea de Apel Cluj, unde apărarea a solicitat încă o dată audierea lui Vlad Ciuruș, solicitare admisă de instanță.

L-a mustrat pe Bologh cu o palmă peste cap

Potrivit lui Ciuruș, el și Peter au ajuns la barul Eurotaxi la orele 22:00. După aproximativ 45 de minte, Ciuruș a trebuit să a primit o alarmă, astfel că a fost nevoit să meargă în verificare. Fiindcă alarma a fost nefondată, el a revenit la bar, după circa 15 minute.

“După ce am revenit am intrat direct în local și trecând pe lângă masa victimei, respectiv dl. Bologh mi-a spus ceva, dar nu mai rețin conținutul, însă aceasta era așezată la o masă în partea dreaptă și avea o bere, iar noi eram la o masă în partea stângă, adică eu și inculpatul Peter.

Apoi imediat ne-a solicitat barmana Daciana, care ne-a explicat că victima i-ar fi luat o bancnotă de 50 lei unui bătrânel care se afla cu victima la masă, respectiv i-a luat banii cu «japca», adică cu forța, barmana ne-a explicat că personal a văzut acest lucru.

M-am deplasat apoi spre masa victimei împreună cu inculpatul și am rugat-o pe aceasta să-i dea banii bătrânului înapoi. Victima a refuzat spunând ceva de genul că ce treabă avem noi, de ce ne băgăm, iar banii îi avea în mână. Eu i-am luat victimei banii din mână, respectiv o bancnotă de 50 lei și am lovit-o pe victimă cu palma peste cap. Lovitura cu palma a fost mustrare, nu o lovitură cu forță”, a explicat Ciuruș.

Potrivit declarației acestuia, ulterior ei l-ar fi rugat pe Gheorghe Bologh să părăsească localul, însă bărbatul ar fi a refuzat să plece, astfel că cei doi agenți BGS l-au luat pe sus și l-au scos afară.

“Victima consumase alcool și se putea deplasa. După ce am ieșit afară din local, atât eu cât și inculpatul l-am rugat să părăsească zona, deoarece nu o să-i mai permitem accesul în local. Din nou a refuzat să plece și s-a întors înapoi cu intenția de a intra în local și tot gesticula și băga mâna în buzunar și în acel moment, inculpatul, din instinct de autoapărare a lovit-o pe victimă. Având în vedere și feed-back-ul din zonă, respectiv ca clienții să aibă obiecte contondente asupra lor, respectiv cuțite, șurubelnițe. Acest local este chiar în fața gării, locații în care de obicei se petrec incidente mai dese”, a spus Vlad Ciuruș.

La circa 50 m era și un echipaj de poliție! Curios, polițiștii nu au observat incidentul

Fostul agent BGS a mai declarat că a observat că Peter i-a aplicat două lovituri cu pumnul lui Bologh, “în zona ficatului, în zona bărbiei”, moment în care victima s-a dezechilibrat, iar Peter a ținut-o să nu dea cu capul de bordură.

“A doua lovitură nu mai rețin exact în ce zonă a corpului a fost exercitată de inculpat, deoarece s-a petrecut totul foarte rapid, respectiv câteva minte de la poftitul afară, replicile și reîntoarcerea victimei și loviturile aplicate.

Victima nu a căzut jos nici un minut. Aceasta a plecat înjurând spre zona autogării care și aceasta se află în apropiere, iar la o distanță de circa 50 de metri era un echipaj de poliție. Până în apropierea echipajului de poliție, eu am condus-o cu privit-o cu privirea pe victimă și colegul meu se afla lângă mine afară”, a spus Ciuruș.

Acesta a mai adăugat faptul că, ulterior i-a găsit pe jos telefonul lui Bologh, pe care l-a predat barmanei pentru a i-l înapoia acestuia.

Întrebat de procuror dacă a observat dacă echipajul de poliție l-a oprit pe Bologh să îl legitimeze, Ciuruș a afirmat că nu cunoaște acest aspect, dar că a văzut când bărbatul a trecut pe lângă mașina poliției, însă mai apoi i-a dispărut din raza vizuală și nu a observat în ce direcție a luat-o.

Bologh își căuta țigările prin buzunare

Avocatul lui Peter a încercat prin întrebarea adresată lui Ciuruș să inducă ideea că Peter s-ar fi aflat în legitimă apărare, având în vedere gesturile pe care Bologh le-ar fi făcut anterior primirii loviturilor, respectiv de a scoate ceva din buzunar.

“Așa cum am menționat mai sus, din mimica gesturilor victimei părea că aceasta dorea să scoată ceva din buzunar și așa cum am menționat, clienții localului aveau asupra lor obiecte contondente”, a afirmat Ciuruș.

De fapt Bologh, își căuta țigările, care de altfel după ce a fost lovit de Peter i-au căzut din buzunar împreună cu telefonul, așa cum reiese din răspunsul dat de Ciuruș la o întrebare adresată de avocatul BGS.

Vlad Ciuruș a mai precizat că Bologh “avea mișcări haotice tot timpul și pumnii erau strânși, ca și cum ar vrea să se războiască”, iar Peter i-a spus să păstreze distanța și să nu se apropie de el.

Potrivit lui Ciuruș, Florin Peter nu ar mai fi avut anterior ieșiri violente și cât a fost angajatul BGS el s-a comportat exemplar.

“Știu că avea o situație mai grea, își întreținea familia și făcea box amator, era la început. Circa un an sau doi am fost coleg de muncă cu inculpatul și de aceea pot să am o impresie cu privire la persoana sa”, a mai precizat agentul BGS.

Peter: Ciuruș s-a enervat și i-a dat o palmă peste față

Anterior audierii lui Ciuruș, mai precis pe data de 3 aprilie, instanța l-a audiat pe Florin Peter. De fapt acesta a răspuns întrebărilor avocaților și procurorului.

Iată și câteva dintre precizările făcute de Peter în fața instanței.

“Incidentul s-a produs în jurul orei 23:00, în noaptea de 15-16.04.2015, în locul Bar Euro Taxi. (…) Eu la ora 22:00 intram de serviciu, împreună cu colegul meu Ciuruș Vlad. Eu eram pe punct fix, în sensul că stăteam în permanență în acel loc, iar colegul meu mai participa la unele evenimente din municipiu. La nici o jumătate de oră de când am intrat eu de serviciu, a intrat Gheorghe Bologh în local. Între timp colegul meu a plecat la o alarmă și nu a durat 15 min dus-întors, respectiv acesta a revenit și în acest context m-a orientat ora respectivă. (…)

Când a revenit colegul meu de la alarmă a intrat în local, iar Bologh Gheorghe era la masă și acesta l-a întrebat pe colegul meu că ce te uiți așa la mine. Colegul Ciuruș i-a spus lui Bologh să-și vadă de treaba lui și să-și bea berea liniștit. La nici 20 de min. ne-a sesizat barmana Morariu daciana că domnul Bologh i-ar fi smuls (n. r. – banii) la una dintre cele două persoane cu care era la masă. Atunci m-am deplasat cu colegul mei Ciuruș la masă, l-am întrebat ce s-a întâmplat și Bologh ne-a întrebat că ce ne trebuie nouă, că sunt banii lui, de ce ne băgăm și atunci am insistat către Bologh să-i de banii bătrânului, îsnă acesta nu a vrut nicium deși am insistat vreo 10 min. Cât timp am stat la masă Bologh ne înjura pe mine și pe colegul meu și colegul meu Ciuruș s-a enervat și i-a dat o palmă peste față (n. r. – Ciuruș, așa cum se poate observa mai sus, a declarat că l-a lovit peste cap pe Bologh, ca o “mustrare”), după care colegul meu Ciuruș i-a luat banii și i-a restituit persoanei de la care acesta i-a luat.

După care, barmana ne-a sesizat să-l scoatem afară din local să nu facă scandal. Din nou Bologh s-a opus că nu iese afară din local. Bologh era un om masiv, o singurtă persoană nu îl putea ridica de pe scaun să-l însoțească afară. Cu colegul mei Ciuruș l-am luat pe Bologh și l-am scos afară” a declarat Florin Peter.

“Nu l-am lovit pe Bologh cu intenția de a-i provoca răni. M-am gândit că scoate vreun cuțit. Am acționat din reflex”

Întrebat de avocatul BGS dacă poate aprecia, în condițiile în care a practicat boxul, intensitatea loviturilor aplicate lui Bologh, Florin Peter a afirmat că nu a acționat cu intenția de a-i provoca răni grave.

“Eu nu l-am lovit pe Bologh cu intenția de a-i provoca răni, ruptură de organe. Bologh s-a tot căutat în buzunare și m-am gândit că scoate vreun cuțit și după ce și-a scos mâinile din buzunare, am crezut că acesta dorește să mă lovească și am acționat din reflex și nu mi-a trecut prin cap că o să-l lovesc și o să-l omor.

În bar a, observat că a consumat și mai era ceva într-un pahar, însă anterior venirii acestuia nu mi s-a părut că consumase băuturi alcoolice.

După ce l-am lovit pe Bologh cu pumnul stâng în zona abdominală, cu pumnul drtept în zona umărului și ultima lovitură, cu stânga în zona bărbiei, ne-am prins în brațe, Bologh s-a smuls și a plecat pe picioarele lui. Din bar în timp ce îl scoteam afară, Bologh a început să ne amenințe că ne «tomnește el», adică ne rezolvă el. Toată îmbrânceala a durat vreo 2 min.

Eu numai i-am pus în vedere să plece, nu l-am amenințat nici eu nici colegul meu.

După ce a plecat, am stat cu colegul meu și l-am urmărit cu privirea în timp ce pleca ca să nu se întoarcă și să ne distrugă mașina de serviciu. Au mai fost incidente de genul că persoanele care plecau reveneau și distrugeau mașina și cu o zi înainte a fost un incident în care a fost implicat un coleg de-al meu în cursul căruia o persoană a scos cuțitul să-l lovească pe colegul meu”, a explicat Florin Peter.

Acesta a mai precizat că nu s-a mai bătut pe stradă cu alte persoane, ci doar în cadrul sportiv, iar la sala de box, se fac antrenamente fără mănuși “pentru întărirea oaselor”.

Totodată acesta a spus că regretă tot ce s-a întâmplat.

“Mi se pare normal să regret, nu a vrut nimeni să se întâmple și nu m-am gândit că o să se ajungă la o asemenea situație”, a precizat Florin Peter.

Următorul termen în dosar a fost fixat pe data de 15 mai când instanța va pronunța se pare și decizia.