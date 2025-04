Sunt probleme mari la pasajul pietonal subteran din zona Pieței Decebal din municipiul Bistrița, a anunțat primarul Gabriel Lazany. Pentru ca acestea să fie rezolvate, vor trebui efectuate o serie de lucrări, care trebuiau efectuate atunci când au fost efectuate primele săpături, însă au fost ignorate de angajații din primărie, punând astfel în pericol siguranța cetățenilor care locuiesc în zonă.

Gabriel Lazany spune că este nevoie de injectarea de betonită pentru stabilizarea terenului în zona clădirilor, lucrare care era prevăzută în urma unor expertize, dar care nu s-a făcut, iar acum este nevoie de noi intervenții, decopertări și săpături.

„Așa cum am mai anunțat de foarte multe ori, au fost anumite probleme cu pasajul din Decebal. În primul rând, divergențele între administrația bistrițeană și constructor privind unele măsuri dispuse de către administrația bistrițeană. În primul rând, montarea unei scări rulante care nu era în proiect, și această scară rulantă adusă și montată de către alt furnizor, nu de către constructor. Bineînțeles că constructorul nu a fost de acord cu montarea acestei scări rulante până nu predă amplasamentul, motiv pentru care nu s-a făcut acest lucru. Scările rulante sunt în Curtea primăriei și în acest moment, acesta fiind unul dintre motivele pentru care am dispus administratorului public să înceapă procedura de recepție a pasajului din Decebal. După ce am dispus această măsură, am fost contactat de către constructor, mi-a solicitat o întrevedere. În cadrul întâlnirii ne-a spus: <domnule primar, sunteți sigur că vreți să faceți recepția acestui pasaj, având în vedere problemele existente?>. Zic: <Da, sunt, pentru că problemele cu scara rulantă trebuie să ni le asumăm într-un fel, chiar dacă pierdem garanția ele vor trebui puse>. Mi s-a spus: <Dar nu asta este problema, ci alta. În momentul în care s-au început săpăturile la pasaj, când am început mutarea coloanelor de canalizare nivelul de săpătură a fost sub nivelul de fundare al blocurilor>”, a declarat primarul Gabriel Lazany.

Potrivit acestuia, după aceste săpături, cetățenii care locuiesc în blocurile din imediata vecinătate a pasajului au observat probleme la închiderea ușilor și ferestrelor apartamentelor, astfel că au sesizat Inspectoratul de Stat în Construcții, care a dispus oprirea lucrărilor și întocmirea unor expertize. Expertize care însă nu au fost luate în seamă de angajații Serviciului tehnic din cadrul Primăriei Bistrița.

„Aproape doi ani nu s-a lucrat în această zonă. S-au întocmit în martie și aprilie 2023 două expertize, una geotehnică și una tehnică prin care s-au dispus anumite măsuri: turnarea de piloți forați și, cel mai important, injectări de betonită sub fundațiile blocurilor pentru stabilizarea terenului, în special la blocul turn, care s-a constatat că are o deviație mai mare. Ei, aceste lucrări nu au fost executate. În momentul în care am ridicat această problemă serviciului tehnic (n.r. – din Primărie) mi s-a spus că n-ar mai fi nevoie de ele, că s-au întâlnit proiectanții, că nu trebuie făcute. Am contactat echipa de experți, cei doi profesori de la Timișoara care au întocmit expertizele. Au spus că nici nu încape vorbă de așa ceva, este obligatoriu să se facă aceste injectări de betonită, pentru că altfel la cea mai mică undă seismică, și gândiți-vă că în 1977 s-a resimțit cutremurul și la Bistrița, există un risc real pentru clădirile respective: Deci este ceva mai mult decât scandalos, pentru că, în momentul de față când totul este acoperit, să începem să decopertăm, să săpăm și să facem injectările respective! Și trebuie făcute și le voi face, pentru că oamenii nu trebuie să se simtă niciun moment în pericol. Luni, la ora 10:00, am convocat la primărie toți factorii implicați în acest proiect, de la proiectant, diriginte de șantier, constructor, Inspectoratul de Stat în Construcții, pe absolut toată lumea pentru a mi se aduce la cunoștință care sunt motivele pentru care nu s-au făcut aceste lucrări – au uitat de ele, din neglijență, din grabă… poate că a trebuit să deschidem repede-repede intersecția circulației… Nu știu, dar este un lucru extrem de grav. Din păcate, de 6 luni de când sunt primar al municipiului Bistrița, peste tot văd probleme, neglijențe, e ceva ieșit din comun. Am corectat zeci de probleme, o vom corecta și pe aceasta. (…) Ceea ce se întâmplă aici va deveni or prioritate. (…) Este un lucru trist, dar mă bucur că mi-a fost sesizat și l-am descoperit pentru că altfel puteam ajunge la lucruri mult mai grave. (…) Eu nu accept așa ceva”, a precizat Gabriel Lazany.

Potrivit acestuia, proiectul nu ar urma să fie prelungit mai încolo de 31 decembrie 2025, iar lucrările vizează zona trotuarelor, nu a carosabilului. Costurile însă, vor fi mult mai mari decât dacă lucrările s-ar fi făcut la momentul oportun.

Primarul a spus că se poate ajunge și la plângeri penale în acest caz.

„Nu am nici cea mai mică reținere. Deci eu când am preluat mandatul de primar, mi-am asumat niște lucruri. Atâta risipă și ignoranță nu am văzut de când sunt”, a subliniat Gabriel Lazany.