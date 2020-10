Noul primar ales al municipiului Bistrița, Ioan Turc, spune că i-au fost semnalate probleme cu privire la faptul că în mai multe școli din oraș nu funcționează sistemul de încălzire, astfel că a căutat soluții pentru a rezolva aceste situații.

”Ieri am fost sesizat de către un părinte că la Liceul de Muzică este foarte frig în clase. Cu toate că nu sunt încă învestit ca edil, am luat legătura cu cineva din Primăria municipiului și am înțeles că problema era birocratico-tehnică: cineva trebuia să pună în funcțiune instalația de încălzire. Prin urmare, am solicitat rezolvarea ei de urgență și s-a putut. Tot ieri am aflat că și la Generală 1, Generală 4 și Generală 5 sunt probleme cu încălzirea claselor. La Generală 5, în această dimineață sistemul de încălzire a funcționat pe modul manual”, a precizat Ioan Turc.







Astăzi, noul primar a efectuat vizite în școlile din oraș în care i-au fost semnalate probleme, pentru a se asigura că acestea și-au găsit rezolvare. Dacă în unele școli acestea au fost deja rezolvate, în alte două școli încă se caută soluții.

”Azi am mers în toate aceste școli și am măsurat temperatura. La Liceul de Muzică este bine: față de 16 grade ieri, astăzi sunt circa 22 de grade. La Generală 5, tot față de 16 grade ieri, astăzi sunt între 19 și 21. Mai complicată este situația la Generală 1 și la Generală 4. Mâine dimineață, voi avea întâlniri la Primărie cu constructorii implicați și cu reprezentanți ai Delgaz, pentru a găsi de urgență soluții”, a mai precizat noul primar.





În urma acestor situații, Ioan Turc a transmis un mesaj către angajații din Primăria Bistrița: ”Îi informez pe colegii din Primărie că toți oamenii harnici, pricepuți și determinați vor fi partenerii mei. Pentru restul, găsim soluții”.