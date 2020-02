Iti era dor de verdeata si zile insorite? Primavara este anotimpul asteptat de toata lumea. Este perioada in care natura prinde viata si oamenii se incarca cu energie pozitiva. Dupa ce dispar temperaturile reci, e randul hainelor colorate si a manichiurii indraznete sa iasa in evidenta.

In acest sens, manichiura semipermanenta este cea mai buna optiune, deoarece este rezistenta, iar paleta de culori este vasta.

Primavara aceasta, opteaza pentru unghii cu aspect natural, in nuante vii, inspirate din natura. La Melkior Professional, vei gasi multe tipuri de oja semipermanenta, perfecte pentru acest anotimp. Iata ce culori se poarta in 2020:

– albastru;

– verde marin si neon;

– turcoaz;

– bej;

– alb nisipiu;

– negru intens;

– rosu picant;

– auriu;

– argintiu.



Incearca aceste culori si bucura-te de o manichiura impecabila, demna de admirat!

De ce sa alegi oja semipermanenta Melkior?

Atunci cand vine vorba despre manichiura, produsele folosite trebuie sa fie profesionale. In caz contrar, nu vei obtine o manichiura perfecta si nici nu va rezista pe unghii. De aceea, in randurile de mai jos, vei afla motivele pentru care ar trebui sa alegi oja semipermanenta Melkior Professional:

1. Are un aspect stralucitor

In comparatie cu manichiura traditionala, daca vei folosi un astfel de produs, unghiile tale vor straluci. Acest tip de oja le ofera unghiilor un aspect glossy care se mentine mult timp de la aplicarea ei. In plus, daca iti doresti sa captezi atentia persoanelor din jur, poti opta pentru diferite modele indraznete.

2. Se usuca in cateva secunde

Spre deosebire de un lac de unghii clasic, oja semipermanenta se usuca rapid sub o lampa UV. Nu va mai fi necesar sa astepti jumatate de ora sau o ora pentru a se usca unghiile. Manichiura semipermanenta este usor de realizat si nu vei avea nevoie de mult timp la dispozitie.

In plus, nici nu e nevoie sa mergi la un salon de infrumusetare, deoarece iti poti aplica singura oja semipermanenta pe unghii.

3. Este foarte rezistenta

Oja semipermanenta este cea mai buna alegere pentru femeile care vor sa faca economie de timp si sa nu mai fie nevoite sa isi faca manichiura o data la cateva zile. Acest tip de oja rezista pe unghii intre 2 si 4 saptamani, asa ca timp de o luna te vei bucura de o manichiura de nota 10!

In plus, poti alege acest tip de oja indiferent ce forma au unghiile tale si nu va trebui sa iti faci griji in privinta sanatatii lor. Acest produs nu afecteaza unghia, asa ca il poti aplica cu incredere!

4. Poate fi indepartata usor

Un alt avantaj pe care il ofera oja Melkior este faptul ca poate fi indepartata printr-un procedeu simplu. Aplica pe fiecare unghie in parte o discheta imbibata in acetona si impacheteaza-le in fasii de staniol. Asteapta cateva minute, iar apoi impinge usor oja cu ajutorul unui betisor de lemn.

Produsele Melkior sunt de cea mai buna calitate, asa ca te vei bucura de un aspect uimitor, fara sa faci eforturi mari! Descopera acum colectia mare de produse si comanda-ti ojele preferate la cele mai avantajoase preturi!