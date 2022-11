Agenția Națională de Integritate (ANI) a constatat averea nejustificată în cazul primarului din Bistrița-Bârgăului, Laba Vasile.

Mai exact, ANI a descoperit o diferență nejustificată în cuantum de 101.120 Lei și 37.370 Euro între averea dobândită și veniturile realizate de către primar în perioada exercitării funcției publice.

Agenția Națională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curții de Apel Cluj, în vederea începerii acțiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite și veniturile realizate de către LABA VASILE, în perioada exercitării funcției publice.

Reamintim că în urmă cu șapte ani, la primăria condusă de Labă Vasile au avut loc mai multe percheziții la persoane bănuite de săvârșirea unor infracțiuni silvice și abuz în serviciu. El a fost candidatul PSD pentru primăria Bistrița-Bârgăului.

Potrivit Bistrițeanul.ro, primarul Laba ar fi precizat că banii aparțin cumnatului său, care locuiește în Italia. Mai mult, edilul îl ajută să gestioneze banii pe care cumnatul său îi trimite pentru lucrări.

„Mi-a trimis cumnatul niște bani…și poate am omis să îi trec în declarația de avere. Banii nu au fost ai mei, ci ai cumnatului și eu doar îi gestionam. Am greșit că trebuia să îi trec în declarația de avere. Nefiind banii mei am zis că nu trebuie trecuți în declarația de avere”, a spus primarul din Bistrița-Bârgăului.

