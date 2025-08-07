În contextul aplicării Legii nr. 141/2025, care impune măsuri fiscal-bugetare, Primăria Năsăud a primit o solicitare din partea Inspectoratului Școlar Județean privind reorganizarea unităților de învățământ, care se referă la comasarea a două licee de tradiție din oraș: Liceul Economic și Liceul Silvic „Transilvania”.

Administrația locală condusă de primarul Dorin Vlașin respinge categoric comasarea celor două unități de învățământ de tradiție din Năsăud, mai ales că economiile care s-ar face sunt nesemnificative.

„Vreau să transmit public și oficial poziția fermă a Primăriei și a Consiliului Local Năsăud: ne opunem categoric comasării Liceului Economic cu Liceul Silvic “Transilvania” din orașul nostru.

Vom lupta până în ultima clipă pentru menținerea celor trei profile educaționale distincte și a celor trei licee de tradiție: Liceul Economic, Liceul Silvic „Transilvania” și Colegiul Național „George Coșbuc”.

Orașul nostru este un pol educațional recunoscut, iar această identitate se bazează pe diversitatea și calitatea pe care aceste trei unități de învățământ le oferă. Fiecare liceu are un profil unic, cu o istorie și un rol vital în formarea tinerilor noștri, pregătindu-i pentru cariere în domenii esențiale pentru economia locală și națională.

Considerăm că argumentele de eficientizare economică invocate de lege nu justifică sacrificarea tradiției și a diversității educaționale a Năsăudului. Comasarea ar reprezenta o lovitură sub centura pentru comunitatea noastră, aducând cu sine diluarea identității educaționale a orașului.

Este cu atât mai surprinzător cu cât, în contextul aceleiași legi, școlile din zona rurală pot sa își păstrează personalitatea juridică, indiferent de numărul de elevi.

Din punct de vedere economic, deși comasarea celor două licee ar putea fi percepută ca o măsură de eficientizare, în realitate, nu generează economii substanțiale. Atâta timp cât se menține integral resursa umană, atât cadrele didactice, cât și personalul auxiliar, conform prevederilor legale, nu este evident modul în care măsurile bugetar-fiscale invocate de lege ar putea produce o diferență financiară notabilă.

În baza articolului 16, alineatul (9) din Legea învățământului preuniversitar, care permite menținerea personalității juridice pentru unitățile de învățământ liceal „unice în municipiu, oraș sau comună”, se susține că atât Liceul Economic, cât și Liceul Silvic „Transilvania” din Năsăud se încadrează în această excepție.

Unicitatea lor nu derivă din faptul că ar fi singurele licee din localitate, ci din profilul educațional distinct pe care îl oferă fiecare. Liceul Economic este singura instituție cu specializare pe profil economic și de servicii, în timp ce Liceul Silvic este unicul cu specializare în domeniul silviculturii.

Liceul Economic Năsăud se distinge prin profilul său de specializare unic, oferind o alternativă valoroasă și performantă pentru elevii care aspiră la o direcție educațională diferită de cea teoretică a Colegiului Național „George Coșbuc”.

Performanțele sale școlare notabile atestă calitatea învățământului oferit, transformându-l într-o opțiune viabilă. Păstrarea personalității juridice a Liceului Economic este esențială pentru a asigura continuitatea acestei oferte educaționale diverse și pentru a menține o structură școlară echilibrată în oraș. Unirea cu o altă instituție ar risca să dilueze o identitate bine definită și să anuleze eforturile depuse de-a lungul anilor pentru a construi un profil de succes.

Pe de altă parte, Liceul Silvic „Transilvania” din Năsăud deține o importanță strategică la nivel național, fiind una dintre cele șapte instituții de profil din România. Acest liceu reprezintă un centru de excelență axat pe formarea profesională, pregătind viitori specialiști în silvicultură, un domeniu vital pentru economia și ecologia țării. Spre deosebire de liceele teoretice, acesta se concentrează pe meserii și pe o formare practică, fundamentală pentru elevii care doresc să-și construiască o carieră în gestionarea și protecția fondului forestier. Păstrarea identității și a autonomiei acestui colegiu este, așadar, crucială pentru a garanta continuitatea unui învățământ de specialitate de înaltă calitate.

Prin urmare, ambele unități de învățământ ar trebui să-și păstreze personalitatea juridică, fără a fi afectate de procesul de comasare.

Decizia de comasare nu doar că ignoră nevoile concrete ale comunității noastre, dar contravine și principiilor de coeziune socială și echitate educațională promovate activ de Uniunea Europeană. Ca autoritate publică locală, rolul nostru este să apărăm aceste valori și să ne asigurăm că investițiile publice, precum cele în reabilitarea liceelor, sunt făcute pentru a consolida, nu pentru a slăbi, infrastructura educațională din orașul nostru.

Voi folosi toate pârghiile legale și administrative de care dispunem pentru a ne susține cauza, de la dialogul cu Ministerul Educației și cu Inspectoratul Școlar, până la acționarea în instanță, dacă va fi necesar, invocând faptul că o astfel de decizie ar fi nejustificată în contextul specific al orașului nostru.

Sperăm ca argumentele prezentate să găsească înțelegere la nivelul forurilor de decizie pentru menținerea celor două structuri educaționale distincte.

Asigurăm cetățenii de angajamentul nostru total de a proteja patrimoniul educațional al Năsăudului și de a apăra interesele pe termen lung ale comunității.

Mă bazez pe sprijinul dumneavoastră și vă asigur că vom face tot ce ne stă în putință pentru a păstra tradiția și viitorul educațional al orașului Năsăud”, spune primarul Dorin Vlașin.