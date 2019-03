Primarul comunei Chiochiș, Vasile Silași, pe margine în campania pentru alegerile europarlamentare! Vezi motivele

Fostul secretar al PNL Bistrița-Năsăud, Vasile Silași – primarul comunei Chiochiș, nu se va implica deloc în campania electorală pentru alegerile europarlamentare. Acesta spune că, în acest moment, preferă să facă doar administrație. „Nu pot să merg alături de un partid în care nu sunt dorit de conducerea actuală”, declară Vasile Silași.

Primarul comunei bistrițene Chiochiș, Vasile Silași, a demisionat din funcția de secretar general al PNL Bistrița-Năsăud, pe data de 1 februarie, după o serie de neînțelegeri pe care acesta le-ar fi avut cu liderii organizației județene. Marți, într-un interviu acordat Propolitica.ro, fostul secretar general al liberalilor din Bistrița-Năsăud spune că în perioada următoare se va ocupa strict de administrație, politica trecând pe ultimul plan. Mai mult decât atât, Silași susține că nu se va implica absolut deloc în campania pentru alegerile europarlamentare.

„Alegerile europarlamentare sunt alegeri de structuri. Eu cred ca PNL greșește în acest moment pentru că nu se bazează pe primari așa cum ar trebui să o facă și nu îi scoate în evidență cum Partidul Democrat-Liberal o făcea odinioară.

N-am să mă implic în alegerile europarlamentare, am ales să fac administrație și voi face doar administrație și la aceste alegeri. Nu voi susține niciun partid politic, nu voi merge în campanie în niciun partid politic„, a declarat Vasile Silași.

Potrivit primarului comunei Chiochiș, din perspectiva partidelor politice din România, alegerile europarlamentare nu sunt altceva decât un instrument prin care se poate observa cât de bine sunt poziționate formațiunile politice în ochii electoratului. Totodată, Vasile Silași își justifică și decizia de a sta pe margine la aceste alegeri: el spune că nu este dorit de actuala conducere a PNL Bistrița-Năsăud.

„Când am decis să mă retrag din funcția de secretar general a fost o alegere grea. Faptul că nu mă voi implica într-o campanie care nu mă privește direct și care nu cred că poate aduce în afară de a da ideea despre rezultatul partidelor politice din România la ora actuală, nu cred că are vreun alt interes pentru comuna Chiochiș. Așa cum am spus, voi rămâne pe margine și voi privi la campaniile duse de partidele politice. (…) Nu pot să merg alături de un partid în care nu sunt dorit de conducerea actuală. Nu știu dacă sunt dorit în partid, dar eu așa am simțit că acest partid nu are nevoi de mine, de experiența mea, de tot ceea ce înseamnă primarul, omul Vasile Silași„, a declarat primarul comunei Chiochiș.

Vorbind despre proiectele pe care dorește să le implementeze în comuna Chiochiș, Vasile Silași a devoalat faptul că în sânul PNL Bistrița-Năsăud există voci care îl acuză că ar fi bun prieten cu vicepremierul Daniel Suciu.

„La momentul actual avem foarte mult de lucru în comuna Chiochiș. Am încă două școli în investiții, am proiecte pe fondurile europene la care aștept să încep derularea lucrărilor, caut acum soluții, sunt la limita de jos pentru a aduce investiții la apă și canal în Chiochiș. Având un vicepremier din județ, am început totuși să întrevăd măcar speranța că această investiție se va putea realiza în viitorul apropiat. Acuzat de PNL că sunt, în ghilimele, prieten cu vicepremierul Daniel Suciu, mă duce la gândul că voi fi ajutat de el în implementarea acestei investiții de mare ajutor pentru comuna Chiochiș„, a afirmat Vasile Silași.