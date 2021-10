Pentru județul Bistrița-Năsăud, Guvernul Cîțu a alocat peste 9,7 milioane lei, din fondul de rezervă. Banii au fost repartizați pentru 51 de unități administrativ-teritoriale din cele 63 cu Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu tot. Practic 12 au rămas cu ochii-n soare, fără niciun un sfânt bănuț. Asta, cu toate că premierul, acum demis și rămas interimar, Cîțu, afirma că banii sunt împărțiți în funcție de nevoile fiecărei UAT. Numai că, așa cum se știe, “nevoile cele mai mari” au fost în curtea primăriilor liberale, care au primit grosul banilor, circa 5,2 milioane lei.

Cele mai mari sume le-au primit orașele, mai bine spus 3 din cele 4 ale județului: Bistrița, Năsăud și Sângeorz Băi, toate liberale – fiecare câte 800.000 lei, în timp ce Becleanul, cu primar PSD în frunte, a primit de 8 ori mai puțin, adică 100.000 lei. De asemenea, comunele conduse de primari PNL au primit câte 300.000 lei, iar celei condusă de primar UDMR i s-au alocat 247.000 lei, în timp ce majoritatea comunelor PSD au primit câte 50.000 lei, iar altele nu au primit niciun leu, ca și cele conduse de primari ALDE sau Pro România, de altfel.

PSD BN către PNL și Cîțu: Să vă fie rușine!

Repartizarea vădit făcută în funcție de culoarea politică și nu de nevoile reale ale comunităților, precum și la diferențe colosale, au dus la declarații acide din partea celor văduviți de fonduri.

Primii au ieșit în scenă social-democrații, în frunte cu parlamentarii PSD de Bistrița-Năsăud.

“SĂ VĂ FIE RUȘINE! Cîțu, nemernicii de complici din Guvern și PNL, folosiți banii publici pentru mizeria voastră de congres? Pentru plata funcțiilor voastre? Acum, când toate comunele și orașele au nevoie de bani, voi, disprețuitori, nesimțiți, inconștienți și penali dați de 6 ori mai mulți bani comunelor PNL decât celor conduse de PSD? Și de 8 ori la orașe? Dar nu vă crapă obrazul de nesimțire, cu ce v-au greșit jumătate din bistrițeni să îi scuipați în față? Voi, oamenii mici ce azi conduceți PNL din Bistrița-Năsăud, nu meritați decât dispreț!”, a transmis deputatul PSD Daniel Suciu.

”PNL a liberalizat șpaga publică! Priviți tabelul. „Dreapta” guvernare a dovedit încă odată că nu este mânată decât de funcții și mici interese de partid. Niciun moment nu s-au gândit la cetățenii din localitățile unde primarii nu sunt “galbeni”! De ce? Pentru ca la congresul PNL să se voteze „așa cum trebuie”! PNL a împărțit cetățenii în liberali și… restul. Restul ăla reprezintă copii, oameni harnici, bătrâni care sunt tăiați de pe lista continuării dezvoltării localităților pentru că unii se cred dumnezei pe bani publici! Exemplu: Pentru Miceștii de Câmpie sunt alocați 300 lei/locuitor. Pentru Rodna și Lechința 8 lei/locuitor, la Maieru 6 lei/locuitor. Acolo sunt alți oameni? Nu v-ar fi rușine? Sigur nu, așa că eu, în calitate de deputat al județului Bistrița-Năsăud o să atac în contencios administrativ această Hotărâre de Guvern! Nu vă permit să vă bateți joc de primarii și oamenii care nu dansează după cum cântați voi în jalnica voastră orchestră liberală!”, este mesajul deputatului Bogdan Ivan

”Guvernul «interimar» nu este al României! Este al coaliției toxice PNL-UDMR! Comunitățile conduse de primari PSD nu primesc bani din partea actualului guvern. Comunele conduse de PSD primesc 50 mii lei (le recunoașteți citind tabelul). Celelalte (PNL, UDMR) primesc mai mult, de ordinul sutelor de mii de lei. Orașul Beclean este văduvit de finanțare pentru că nu este galben sau verde??? “Șpaga” publică pentru alegerea lui Cîțu o vedeți în alocarea banilor către cei care au dansat așa cum a cântat “echipa câștigătoare” PNL care se dovedește, până la urmă, pierzătoare pentru toți românii”, este mesajul senatorului PSD Ioan Deneș.

Banii vor ajunge la SJU Bistrița

Supărați, primarii PSD au decis să direcționeze câte 50.000 lei către Spitalul Județean, în condițiile în care legea permite alocarea de fonduri de la bugetele locale către spitalele orășenești sau județene.

”Ați văzut importanța pe care a acordat-o Guvernul Cîțu comunităților locale. La propunerea unui coleg primar, toți primarii am luat o decizie: aceste firimituri aruncate comunităților locale pot avea o valoare importantă dacă le punem împreună și atunci vom aloca aceste sume Spitalului Județean de Urgență Bistrița. Toți primarii PSD vom începe demersurile de rectificare a bugetelor prin Hotărâri de Consiliu Local și cuantumul sumelor care ne-au fost alocate le vom redirecționa către SJU Bistrița. Undeva către începutul lunii noiembrie efectiv putem vira sumele către SJU Bistrița. Cred că așa putem ajuta mai mult conjudețenii noștri. Ați văzut cum circulă salvările, fiecare comunitate are o grămadă de pacienți în spital iar dacă noi, primarii, punem mână de la mână putem da un ajutor important spitalului. Îi îndemn și pe primarii de la celelalte partide să se alăture demersului nostru”, a declarat într-o conferință de presă Romeo Florian, primarul comunei Lechința, președinte al Asociației Comunelor din Bistrița-Năsăud și secretar executiv al PSD BN.

Potrivit acestuia, vor fi mici excepții, comune mai mici care vor contribui cu o sumă mai mică

“Spitalul are nevoie de medicamente, de bani pentru facturi. Orice plus pe care îl putem aduce este benefic. Sigur, fiecare sumă este importantă într-o comunitate, dar la solicitarea comunei Lechința către Instituția Prefectului și către Guvern a unei sume de 1.150.00 de lei pentru cofinanțări, scumpire materiale de construcții, etc. am primit 50.000 de lei. Cu acești bani nu pot să fac minuni în Lechința și atunci prefer ca împreună cu colegii mei primari să punem mână de la mână și să îi dăm spitalului. Și din Lechința sunt 10-15 oameni internați cu Covid, plus alți pacienți. Este mai bine așa decât să pietruiesc o uliță”, a mai edilul lechințean.

Primării văduvite rău, cu falimentul la ușă

Mai supărați decât social-democrații sunt primarii ALDE, care au primit praful de pe tobă, adică zero barat.

Trei dintre aceștia au ieșit cu declarații într-o conferință de presă, în care au explicat că orice sumă ar fi fost binevenită la bugetul local, în condițiile în care sunt multe plăți de făcut. În condițiile date, cu bugete locale mici și fără rectificări venite de sus, edilii se văd sub spectrul falimentului.

Dacă cei 50.000 de lei primiți de primăriile PSD nu i-au mulțumit pe primarii acestui partid, cei de la ALDE ar fi considerat suma o gură de oxigen.

“Nu a fost o decizie corectă să ne elimine de la alocări. Acești bani, chiar așa puțini cum s-au alocat la primăriile PSD, erau foarte necesari. Eu sunt descoperit la plata asistenților personali, cu 30.000 de lei. Eu nu pot lăsa pe acei oameni fără bani, așa că voi face realocări din cheltuielile salariale pentru personal ceea ce va avea drept consecință lipsa de bani la finele anului. Mai mult, virusul ăsta nu are culoare politică și guvernul ar fi trebuit să se gândească la cheltuielile pe care le avem cu școlile, fiindcă vom ajunge să nu mai putem asigura materialele necesare și motorina necesară pentru transportul copiilor”, a declarat primarul comunei Silivașu de Câmpie, Ioan Cămărășan.

Probleme cu plata asistenților sociali va avea și primarul din Sînmihaiu de Câmpie, Ioan Mate.

“Nu voi putea plăti asistenții sociali. Măcar de ne dădeau 20 – 30.000 de lei, puteam rezolva această problemă. S-ar putea să nu mai pot trimite microbuzele pentru a aduce elevii din cele două comune vecine, respetiv din satul Jimobor și satul Micești, și nici materialele de igienizare a școlilor și măștile necesare. Eu sunt foarte dezamăgit, și comunitățile pe care noi le conducem fac parte din România, dar se pare că noi suntem inexistenți. (…) Cine a făcut această repartizare, pot spune că a fost rău-voit”, a declarat primarul Mate.