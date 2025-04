Mai bine de jumătate de milion de lei costă asigurarea curățeniei în spațiile deținute de Primăria Bistrița timp de un an. Deși are femei de serviciu, de ani de zile, municipalitatea externalizează acest serviciu, cu costuri în creștere, de la an la an. În aproape 10 ani, acest serviciu a ajuns că își mărească costul lunar de trei ori, ajungând de la 3.000 de euro pe lună la 9.000 de euro pe lună.

542.000 de lei a alocat municipalitatea pentru asigurarea curățeniei în 7 spații deținute pentru 12 luni. Este vorba despre corpurile A și B din Piața Centrală nr 6, care însumează în total în jur de 2000 de metri pătrați, clădirea de la nr. 2 din Piața Centrală, care are 880 de mp, la care se adaugă 250 de mp de curte, clădirea de pe strada Nicolae Titulescu, nr 3, de 320 de metri pătrați, clădirea de pe Pietonalul Liviu Rebreanu de la nr 18, care are 679 de metri pătrați și 220 de metri pătrați de curte, clădirea de pe strada Alexandru Odobescu de la nr 17A, care are 740 de metri pătrați și o arhivă de încă 90 de metri pătrați și clădirea de pe strada Gheorghe Șincai nr. 2, care are 1290 de metri pătrați și 240 de metri pătrați de curte.

Serviciile vizează sediul principal al Primăriei, Direcția de Taxe și Impozite sau Direcția de Patrimoniu. Firma care va pune mâna pe licitație trebuie să curețe pardoseala, covoarele, pereții, plafoanele, ușile, ferestrele, mobilierul, echipamentele de tehnică de calcul, telefoanele, faxurile, televizoarele, caloriferele, tablourile.

Caietul de sarcini precizează o curățenie zilnică care trebuie să se desfășoare după ora 15:30 și care include spălarea și dezinfectarea vaselor de WC la interior și exterior, dar și a pereților, țevilor, robinetelor, oglinzilor, chiuvetelor, coșurilor de gunoi sau a dispenselor de hârtie igienică și săpun, adunarea gunoaielor din toate spațiile și înlocuirea sacilor de gunoi, aerisirea tuturor încăperilor și holurilor, spălarea și dezinfectarea balustradelor, ștergerea prafului de pe pervazuri, tocuri sau plinte, aspirarea, spălarea și degresarea pardoselilor din holuri și scări interioare, dar și ștergerea geamurilor și ușilor de la intrarea în clădire.

De două ori pe săptămână trebuie dezinfectate inclusiv mânerele ușilor

La această curățenie zilnică, ce aduce cu o curățenie de sărbători, se adaugă două sesiuni de curățenie săptămânală, care includ aspirarea, spălarea și degresarea pardoselilor din birouri, aspirarea prafului de pe mochete și covoare și curățarea eventualelor pete apărute, ștergerea mobilierului cu soluții antistatice, dezinfectarea mânerelor la uși, îndepărtarea pânzelor de păianjen și curățarea balcoanelor.

La 3 luni, firma care va pune mâna pe contract trebuie să facă o curățenie generală, care include și spălarea mochetelor, lustruirea suprafețelor cu parchet, marmură, gresie, spălarea tuturor geamurilor, dezinfectarea toaletelor sau ștergerea și aspirarea prafului de pe pereți și tavane.

Firmele interesate de licitația organizată de Primăria Bistrița trebuie să aibă minim 7 aspiratoare profesionale, cu nivel de zgomot redus, mașină universală monodisc cu generator de spumă sau curățare uscată, aspirator injecție-extracție, utilaje atomizate pentru spălat geamuri și fațade cu osmoză inversă și chiar și o mașină de spălat jaluzele verticale.

„Propunerea tehnică va conține obligatoriu informații cu privire la resursele tehnice necesare îndeplinirii contractului, respectiv tipurile de utilaje, echipamente, ustensilele pe care ofertantul le va utiliza. De asemenea, se va specifica numărul echipamentelor și se vor prezenta fișele tehnice/documentele care atestă caracteristicile tehnice (pentru echipamentele aduse din import se vor depune fișe tehnice traduse în limba română). Neasigurarea pe timpul contractului a utilajelor, echipamentelor sau ustensilelor declarate în ofertă va duce la rezilierea acestuia”, se mai arată în caietul de sarcini.

Prestatorul trebuie să aibă și detergenți și dezinfectanți speciali, ecologici, care să protejeze suprafețele. Aceștia trebuie să se regăsească în „Registrul Național al produselor biocide”.

Primăria Bistrița are și o serie de reguli pentru cei care vor face curat în spațiile sale. Persoanele trebuie să se comporte civilizat și trebuie instruit inclusiv în vederea prevenirii și stingerii incendiilor. De asemenea, persoanele care fac curățenie au interzis să deranjeze funcționarii din primărie în timpul activității.

„Ținuta lucrătorului care participă la curățenie trebuie să fie în permanență decentă și curată; toți lucrătorii vor purta în timpul orelor de program uniforme cu ecuson prevăzut cu nume/prenume și denumirea societății la care sunt angajați. Se interzice persoanelor care prestează servicii de curăţenie utilizarea cu scopul obținerii unor avantaje proprii, a informațiilor și a documentelor accesate întâmplător în timpul desfășurării activității acestora. Angajații firmei prestatoare trebuie să asigure confidențialitatea acestor informații precum și integritatea bunurilor din dotarea instituției, în caz contrar, se vor aplica normele legale în vigoare”, se mai arată în caietul de sarcini.

Nerespectarea acestor condiții poate duce chiar la rezilierea contractului, se mai arată în caietul de sarcini. Facturile emise de prestator ar urma să fie plătite doar la întocmirea fișelor lunare de monitorizare a activității de curățenie, pentru fiecare locație în parte.

Deși în caietul de sarcini nu se specifică numărul de angajați „concentrați” pentru a asigura curățenia în spațiile Primăriei Bistrița, se precizează că trebuie asigurată curățenia zilnică cu o persoană cu normă întreagă și că „numărul de personal necesar pentru efectuarea serviciilor de curățenie va fi dimensionat de fiecare ofertant în parte, în funcție de dotarea cu utilajele pe care le are și calificarea personalului de execuție”.

Costurile cu curățenia au crescut ca Făt Frumos!

De ani de zile, Primăria Bistrița externalizează serviciile de curățenie, iar costurile par să fi crescut de la un an la altul. Astfel, în 2022, municipalitatea aloca pentru aceste servicii 440.000 de lei, echivalentul a 100.000 de euro la acea dată. De atunci, costurile au mai crescut cu 100.000 de lei, ajungând anul acesta tot la echivalentul a 100.000 de euro.

Acum 7 ani, de exemplu, Primăria Bistrița aloca pentru aceste servicii doar 237.900 de lei, mai puțin de jumătate din costul actual. Licitația de atunci viza însă 6300 de metri pătrați în total și doar 6 locații.

În 2016, municipalitatea dădea 181.000 de lei pentru curățenie. Astfel, lunar curățenia înghițea 15.000 de lei, adică peste 3.000 de euro. Acum, lunar curățenia ar urma să înghită 45.000 de lei, adică 9.000 de euro, de trei ori mai mult decât acum aproape 10 ani.

Andreea Radu