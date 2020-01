Prietena Cristinei Țopescu a postat pe pagina de Facebook a jurnalistei un fișier audio în care precizează că aceasta avea depresie deoarece avea probleme cu banii și își plătea cu greu utilitățile.

„Numele meu este Diana Maria. De formație sunt jurnalist. Am lucrat Evenimentul zilei, biroul de presă Iași, sub conducerea domnului Daniel Condurache, la Gazeta de Sud si din 2004 am trecut în online. Pe Cristina Țopescu am cunoscut-o în 2015 la primul marș Colectiv care a fost organizat de una din prietenele și vecinele mele, Oana Voicu. Ea se afla printre organizatori. Atunci ne-am cunoscut (…) și a fost un fel de amor la prima vedere, pentru că în momentul în care Cristina a aflat că eu am o boxeriță și o maidaneză adoptată m-a văzut și m-a privit altfel, pentru că așa era Cris”, începe relatarea prietena Cristinei Țopescu, într-un fișier audio postat pe pe pagina de Facebook oficială a jurnalistei.

Aceasta spune că erau vecine și se ajutau una pe cealaltă.

Cristina Țopescu a trebuit să părăsească Antena3, iar la acel moment a primit mai multe oferte de locuri de muncă. După ce a demisionat, jurnalista a crezut că își va găsi o slujbă, spune prietena sa.

„Au fost vorbe în vânt. Îi văd pe mulți dintre foștii noștri colegi de breaslă cum plâng la televizor și cum vorbesc despre veleitățile de mare jurnalist ale Cristinei Țopescu. Dacă ați fi considerat-o un mare jurnalist și dacă ați fi iubit-o, ați fi ajutat-o în acești ultimi ani în care i-a fost îngrozitor de greu. I-ați promis lucruri, i-ați promis colaborări și, când Cristina vă suna să vă întrebe dacă se concretizează acele planuri făcute împreună, voi nu mai răspundeați la telefoane și la mesaje”, mai scrie aceasta.

Cei care i-au promis colaborări, proiecte pentru copii, pentru animale, spații pentru ONG-uri, proiecte care trebuiau să dețină numele „Cristian Țopescu” au fost simple promisiuni.

Cristina Țopescu a reușit să găsească o colaborare la Canal 33, dar se descurca extrem de greu, mai spune sursa citată. O doamnă bolnavă de cancer i-a dat din banii de tratament Cristinei Țopescu să își plătească chiria și utilitățile, mai spune prietena jurnalistei.

„Monica Pop a spus că draga noastră Cris era depresivă. Nu vi se pare normal? Cristina nu avea serviciu, îngrijea în 2015, 12 căței plus hrănea maidanezi din 7 locuri, care s-au făcut 8. Cristina plătea tratament din buzunarul propriu. Singura ei grijă era să aibă bani pentru următoarele lucruri: chirie, utilități, benzină și câte un pachet de țigări. Ei nu îi trebuia nimic. Toți banii mergeau pe castrări, mâncare pentru căței, tratamente. Se vorbește despre o Cristina Țopescu pătimașă, a fost un conglomerat antagonic de stări, de trăiri, de inteligență scliptoare, dublată de o sensibilitate anume, dar și de duritate si agresivitata. Da. Cris intrase într-o depresie. Nu avea serviciu, avea promisiuni. Începuse să aibă datorii, a reușit să plătească o parte dintre ele. Dar Cristina a fost o luptătoare”, mai spune aceasta.