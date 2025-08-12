Institutul Național de Statistică a raportat pentru iulie o accelerare puternică a inflației, prima lună după ridicarea plafonării la energia electrică, cu o rată anuală de 7,84% și o creștere lunară de 2,68%, semnalând presiuni în lanț asupra prețurilor înainte de eventualele majorări de TVA.

Mărfurile nealimentare au condus scumpirile anuale cu 8,18%, urmate de alimente cu 7,67% și servicii cu 7,33%, în timp ce liberalizarea de la 1 iulie a împins energia electrică în sus cu aproximativ 63%, amplificând IPC-ul din iulie.

Pe segmentul alimentar, cele mai abrupte creșteri anuale au fost la fructe proaspete (+39,74%), urmate de fructe și conserve din fructe (+27,92%) și citrice (+17,32%), în timp ce alte legume și conserve de legume au avansat cu circa 16%. Pâinea costă cu 6,43% mai mult față de iulie 2024, cafeaua este mai scumpă cu 13,05%, uleiul comestibil cu 10,05%, iar ouăle cu 5,7%. De asemenea, legumele și conservele de legume au urcat cu 11,03%, berea s-a scumpit cu 4,38%, iar vinul cu 4,94% în ultimele 12 luni. Laptele de vacă a consemnat o majorare de 7,38%, iar margarina de 6,63% în același interval.

Lunar, iulie 2025 față de iunie 2025 a adus un salt de 2,68% al prețurilor de consum, cea mai mare mișcare lunară de după primăvara lui 2022, în contextul în care eliminarea plafonării a transferat pe facturi prețuri de piață mai ridicate la energie. În paralel, ofertele furnizorilor după 1 iulie indică tarife finale pe kWh sensibil mai mari decât în perioada plafonării, accentuând presiunea asupra bugetelor gospodăriilor. Pe fondul acestui trend, analiștii și presa economică anticipează noi scumpiri și în august, ceea ce ar putea amplifica valul de prețuri din toamnă, o perioadă în mod tradițional marcată de ajustări sezoniere în sus.

Prețurile la energie au explodat

Dintre mărfurile nealimentare, vedeta scumpirilor din iulie este tariful energiei electrice, care s-a majorat cu 62,97% după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor energiei electrice prin O.U.G 6/2025. Alte majorări ale tarifelor în această categorie au mai fost consemnate la energia electrică, gaze și încălzirea centrală cu 34,44%, energia termică care și-a majorat tarifele cu 13,63%, la tricotaje, cu 7,36%, detergenți, cu 5,21%, tutun și țigări, cu 5,82%. Și medicamentele și-au majorat prețurile în iulie cu 2,93%.

În perioada iulie 2025 – iulie 2024, singurele scăderi de preţ a fost înregistrată în cazul mărfurilor alimentare la zahăr (-3,08%) și la cartofi (-2,38%). În cazul serviciilor, o scădere importantă a tarifelor a fost înregistrată la serviciile de transport aerian (-9,75%), la cele de poștă și telecomunicații (-1,49%), și la serviciile telefonice (-3,05%).

Iulie 2025 față de Iunie 2025

Preţurile de consum în iulie comparativ cu luna iunie au crescut cu 2,68%. Un astfel de procent de creștere lunar nu s-a mai repetat din anul 2022 când inflația lunară în aprilie a crescut cu 3,74% față de luna anterioară. În intervalul iulie2025/iunie2025, preţurile mărfurilor nealimentare au crescut cu 5,06%, cel al mărfurilor alimentare cu 0,39%, iar cele ale serviciilor s-au majorat cu 1,01%. Cele mai mari creşteri lunare la mărfurile alimentare s-au înregistrat, doar la cele aferente categoriei cacao și cafea cu 1,19%. Prețul cafelei s-a majorat cu 1,09%, însă restul alimentelor au consemnat majorări de până într-un procent. Serviciilor aeriene cresc în iulie, cu 7,58%. Prețul biletelor CFR s-au menținut la același nivel cu luna anterioară, iar cele al chiriilor au crescut cu 0,64%. În rest la această categorie, sunt creșteri de mai mică importanță. În cazul mărfurilor nealimentare, energia electrică s-a scumpit într-o lună cu 61,57% iar gazele și-au majorat tarifele lunare cu 3,27%, Combustibilii și-au majorat tarifele cu doar 0,15% în luna iulie.

Trebuie precizat faptul că, în calculul inflaţiei începând cu luna iulie 2025 s-a luat în considerare încetarea schemei de sprijin privind plafonarea preţurilor energiei electrice instituită prin O.U.G. nr. 6/2025, cu modificările şi completările ulterioare.”, arată un comunicat al INS.

