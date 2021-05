Preotul Nicolae Feier, din Bistrița, a fost propus de autoritățile locale pentru a primi distincția de cetățean de onoare al Municipiului: „pentru contribuția seminificativă în promovarea imaginii pozitive a municipiului, prin implicarea în viața religioasă și culturală”. Propunerea vine din partea primarului și va fi dezbătută în Consiliul Local pe data de 27 mai, iar ulterior va avea loc și ceremonia oficială. Preotul, autor al unor lucrări în care promovează idei naționalist-ortodoxe a lansat anul acesta și o carte intitulată: „Părinții neamului românesc.”

Mai mulți bistrițeni au lansat o petiție online intitulată: „Opriți mistificarea trecutului” prin care solicită renunțarea la inițiativa administrației locale. Semnatarii, câteva sute, explică motivele pentru care cer stoparea acordării distincției de cetățean de onoare al municipiului: „De ani de zile acest harnic propagandist al naționalismului-ortodox umple rafturile bibliotecilor și internetul cu lucrări de mistificare a istoriei și adevărului.” Iar faptul că este naționalist deranjează, nu?

Știu că vă deranjează patriotismul și naționalismul. Știu că vă deranjează faptul că iubim acest pământ pur românesc. Așa v-a deranjat și în anii: 1848 și 1918, și o să vă deranjeze până când poporul român o să dispară. Iar din păcate pentru voi, poporul român nu o să dispară niciodată. Suntem un miracol al istoriei cu rădăcinile bine înfipte în acest pământ românesc, bun și frumos.

Preotul Nicolae Feier a transmis: ,,Suntem popor vechi, dar istoriografia e nouă. Propunerea de a fi numit cetățean de onoare a venit de mai multe ori, dar am refuzat-o, iar acum a venit de la intelectualitatea bistrițeană. Eu am scris vreo 20 de cărți. Sunt profesor, țin conferințe la Institutul Cultural Român, la Constantinopol, în Bari, am fost invitat în străinătate. Sunt unii oameni care vorbesc că popa vrea să fie nu știu cine. Am văzut și eu comentarii, dar sunt pe lângă subiect. Nu au nici cea mai vagă idee despre opera mea. Eu nu am atacat pe nimeni, deoarece fiecare are dreptul la opinie. Dacă eu îmi exprim opinia, de ce vine cineva să-mi spună să tac? Poate eu cred că e bună opinia mea.”.

Eu îl susțin pe domnul Nicolae Feier!