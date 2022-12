Premierul Nicolae Ciucă afirmă, în mesajul transmis de Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi, că a văzut numeroase exemple de oameni care şi-au depăşit limitele, care nu s-au lăsat înfrânţi de dizabilităţile care le marchează viaţa şi au reuşit să-şi croiască un drum de succes, precizând că are tot respectul pentru ei şi că este sigur că astfel de exemple pot fi multiplicate prin solidaritate din partea societăţii şi mai ales implicare din partea autorităţilor şi a factorilor decizionali.

De asemenea, şeful Guvernului enumeră măsuri luate în beneficiul persoanelor cu dizabilităţi: debirocratizarea relaţiei cu autorităţile, sprijin pe fondul creşterilor de preţuri şi al crizei din energie, facilitarea accesului pe piaţa muncii, precum şi un proiect special prin care persoanele din această categorie beneficiază de un sprijin în valoare de 5.000 de euro pentru a-şi achiziţiona dispozitive şi tehnologii asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

„Ziua de 3 decembrie este, ca în fiecare an, un prilej de a conştientiza la nivelul întregii societăţi şi de a înţelege problemele specifice persoanelor cu dizabilităţi.

Sunt oameni pe care îi cunoaştem, interacţionăm zilnic cu ei, pe stradă, la serviciu, în viaţa de zi cu zi, oameni care au aceleaşi drepturi ca oricine altcineva şi care nu trebuie afectate din cauza nevoilor lor speciale.

Tema din acest an a Zilei Internaţionale a Persoanelor cu Dizabilităţi pune accent pe soluţiile transformatoare pentru dezvoltarea incluzivă. Acest lucru implică, deopotrivă, cunoaşterea dificultăţilor specifice fiecărui nivel de dizabilitate şi deschidere pentru soluţii care susţin incluziunea socială.

Pe lângă accesul la servicii de sănătate şi sociale, accesul pe piaţa muncii este extrem de important pentru o bună parte dintre persoanele cu dizabilităţi care au capacitatea de a desfăşura anumite activităţi. Fiecare are nevoie să i se ofere o şansă. Am văzut numeroase exemple de oameni care şi-au depăşit limitele, care nu s-au lăsat înfrânţi de dizabilităţile care le marchează viaţa şi au reuşit să-şi croiască un drum de succes.

Am tot respectul pentru ei şi sunt sigur că astfel de exemple pot fi multiplicate prin solidaritate din partea societăţii şi mai ales implicare din partea autorităţilor şi a factorilor decizionali.

Aceasta este abordarea pe care o susţin în calitate de prim-ministru şi prin măsurile pe care le adoptăm în cadrul Guvernului. Ne-am început mandatul prin adaptarea cadrului instituţional la cerinţele şi standardele europene în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.

Am dorit să asigurăm persoanelor cu dizabilităţi participarea deplină şi efectivă, bazată pe libertatea de decizie, în toate domeniile vieţii şi într-un mediu accesibil şi rezilient.

De asemenea, au fost făcuţi paşi importanţi în ceea ce priveşte debirocratizarea relaţiei cu autorităţile, ceea ce le permite persoanelor cu dizabilităţi să nu mai fie nevoite să se deplaseze la comisiile de specialitate pentru reevaluarea dosarelor, documentele putând fi transmise prin intermediul unei platforme online.

Având în vedere şi efectele resimţite de oameni pe fondul creşterilor de preţuri şi al crizei din energie, am decis deja mai multe măsuri menite să sprijine categoriile sociale cele mai afectate, inclusiv persoanele cu dizabilităţi.

Măsurile noastre vizează şi facilitarea accesului pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi. Avem, în această privinţă, un proiect special prin care persoanele din această categorie beneficiază de un sprijin în valoare de 5.000 de euro pentru a-şi achiziţiona dispozitive şi tehnologii asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Accesul la tehnologia asistivă reprezintă o şansă în plus pentru orice persoană cu dizabilităţi care îşi doreşte un loc de muncă.

Şansa de dezvoltare incluzivă oferită persoanelor cu dizabilităţi este o provocare căreia am încredere că putem să-i facem faţă cu condiţia implementării reformelor pe care România şi le-a propus în plan social pentru grupurile vulnerabile. În Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă avem la dispoziţie aproape 197 de milioane de euro. Vorbim despre proiecte care au în vedere, printre altele, aspecte legate de modernizarea şi crearea de infrastructură socială pentru persoanele cu dizabilităţi, digitalizarea şi gestionarea proceselor de acordare a tuturor beneficiilor de asistenţă socială, intervenţii privind stimularea economiei sociale şi integrarea pe piaţa muncii a persoanelor inactiv şi lucrătorilor defavorizaţi.

Îmi doresc ca fiecare român să se simtă respectat, iar existenţa unei dizabilităţi să nu îngrădească în niciun fel drepturile fundamentale.

Le doresc persoanelor cu dizabilităţi sănătate şi le asigur că dezvoltarea incluzivă va fi menţinută printre priorităţile Guvernului”.