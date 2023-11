Miercuri, prim-ministrul Marcel Ciolacu a afirmat că posibila implementare a unei măsuri de reducere a impozitării muncii va fi luată în considerare cel mai devreme după primul trimestru al anului viitor. Această decizie va fi influențată de evaluarea execuției bugetare pentru primul trimestru al anului 2024, conform informațiilor furnizate de Agerpres.

El a sugerat că scăderea taxării muncii trebuie însoțită de o creștere a taxării capitalului (impozit pe profit, impozit pe dividende) și a susținut că în caz contrar ar exista pericolul unor ”crize sociale”.

El a fost întrebat, într-o conferinţă de presă la Buzău, dacă de la 1 ianuarie ar urma să se aplice o reducere a impozitării pe muncă.

„Nu se poate de la 1 ianuarie şi am anunţat acest lucru. Am zis că este primul lucru pe care îl avem în vedere, după ce vedem execuţiile până la sfârşitul anului şi execuţia, în primul rând, pe primul trimestru al anului 2024. Vom veni, avem în vedere în coaliţie şi am discutat acest lucru în coaliţie, că impozitarea muncii, după cum bine ştiţi şi dumneavoastră, este cea mai mare. Este în oglindă cu impozitarea capitalului. Ca să înţelegem, peste tot în lume se impozitează capitalul. Noi avem cea mai mare impozitare pe muncă şi cea mai mică pe capital şi trebuie găsit echilibrul, pentru că dacă nu găsim echilibru, vom crea crize sociale. Aşa se ajunge la crizele sociale, acumularea de o parte a marilor averi şi sărăcirea în partea cealaltă, şi discuţia interminabilă de ce mărim pensiile. Pentru că sunt cele mai mici, pentru că acei oameni nu mai pot trăi cu o pensie de 1.500 lei şi acei oameni, sunt bunicii şi părinţii noştri, sunt cei care au construit această ţară”, a declarat Marcel Ciolacu.

În acest moment, taxarea muncii e compusă de impozitul pe venit, contribuțiile la asigurările de sănătate și contribuțiile la pensii.

Ciolacu a anunțat în repetate rânduri că vrea să crească taxarea capitalului.